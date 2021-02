“Es un hombre entrañable”: Damián Alcázar reveló detalles de su reunión con López Obrador en Palacio Nacional

Alcazar con AMLO (Foto: Cuartoscuro)

El actor Damián Alcázar, confesó que conversó sobre algunas problemáticas del cine en México y que no pudo probar los típicos tamales de chipilines durante su desayuno con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.

La mañana de este miércoles, el histrión y el productor Epigmeno Ibarra, asiduos partidarios de la Cuarta Transformación, tuvieron una reunión, la cual tomó por sorpresa a algunos. Aunque la reunión fue espontánea, Alcázar dijo que pudo llevar algunos temas que le preocupan a la mesa.

“Todo inició porque Epigmenio me escribió, diciéndome que ya estaba saliendo del COVID, me mandó su videoconferencia, su trabajo que hace constantemente en defensa de la 4T, y yo le dije: si tienes oportunidad dile a Andrés Manuel que tiene que guardarse un poco más, que tiene que cuidarse más en las mañaneras, que tiene que pararle un poco a las giras. Y él me dijo: es un hombre de trabajo y con ansias de futuro (…) Me dijo: le voy a dar tu mensaje, y a los 15 minutos me dijo: quiere invitarnos a desayunar para escucharte “, reveló el actor en una entrevista que tuvo en el programa Los periodistas de La Octava.

Dijo que en ese momento supo que tenía que aprovechar para llevar a colación algunos temas que preocupan a miembros de la industria cinematográfica en México, por lo que llamó a algunos de sus amigos y conocidos.

El actor fue entrevistado tras su desayuno con el presidente (Foto: Captura de pantalla)

Refirió que tras escuchar a sus amigos, concluyó que para que México tenga cine de calidad, tanto nacional como internacional en las salas, son necesarios tres puntos:

- Que haya una competencia leal

Dijo que actualmente a las salas comerciales no les interesa el cine mexicano a menos de que sea “superficial” y que prometa ser un éxito, por lo que dejan fuera a títulos que no caben en el parámetro, y sin embargo, deben proyectarse al ser de calidad.

Asimismo, dijo que los títulos de cine nacional que llegan a una sala, son colocados en horarios y ubicaciones complicadas, por ejemplo: en un cine de Toluca, con funciones a las 10:00 y 22:00 horas.

Damián Alcázar dijo que el cine mexicano necesita apoyo (Foto: EFE/ Archivo)

- Proyectar cortometrajes

Apuntó que este tipo de trabajos audiovisuales suelen ser altamente ignorados. Tal situación, además de invisibilizar a los jóvenes cineastas, se traduce en una pérdida monetaria, ya que muchos de estos se producen con financiamiento gubernamental.

Según Alcázar, se podría revertir la situación a través del compromiso de las autoridades, designando un espacio televisivo para que en fines de semana se proyecten cortometrajes.

“Nosotros en cada festival internacional de cine nos traemos premios. El cine mexicano es extraordinario, pero absolutamente desconocido”, detalló.

Los cines suelen proyectar películas comerciales estadounidenses (Foto: Cuartoscuro/Archivo)

- Reeducar a la audiencia mexicana

El protagonista de El Infierno, recordó que desde el sexenio de Salinas de Gortari dejaron de proyectarse películas internacionales en salas comunes, por lo que es necesario que en auditorios, escuelas primarias y hasta en rancherías regrese el “buen cine”.

Señaló que las personas menores de 40 años no pudieron disfrutar de las proyecciones de películas francesas, brasileñas, alemanas y mexicanas, por lo que hay una gran tarea de reestructuración en el ámbito.

Señaló en la entrevista que le hizo Alejandro Páez y Álvaro Delgado, que durante su exposición del desayuno vio al presidente con una actitud receptiva.

Damián Alcázar ha mostrado constantemente su apoyo a AMLO (Foto: Cuartoscuro)

“Un hombre con una energía relajada, muy entrañable, escuchaba perfectamente y se metía en la conversación como si fuera una persona cercana. Entonces, realmente era maravilloso estar platicando con él (…) fue receptivo, nos dijo que nos dirijamos con Jenaro Villamil y Antonio Pérez Lima”.

También señaló que tiene a la vista proponer al empresario Carlos Slim y a la iniciativa privada que se construyan cinetecas en todas las capitales del país a fin de que se proyecten películas nacionales e internacionales de calidad.

Finalmente dijo que hará una carta de trabajo consensuada con los miembros del gremio cinematográfico para proceder a un proyecto sólido, pues aseguró que se invierte mucho dinero en el cine y este nunca recupera, por lo que de cambiar la actual situación, dichas inversiones darán frutos para que a su vez haya más producción nacional de cine.

