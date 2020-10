La película sobre la 4T ya está hecha, se llama “La Ley de Herodes”: Felipe Calderón sobre nuevo largometraje de Damián Alcázar

El expresidente Felipe Calderón y el actor Damián Alcázar fueron protagonistas este miércoles de una riña en redes sociales.

Mediante una serie de mensajes de Twitter, el exfuncionario comentó una publicación que informaba sobre la participación de Alcázar en un nuevo largometraje. De acuerdo con el medio, la película podría llevar el nombre de “El pueblo bueno” o “Primero los Pobres”

A esto, Calderón Hinojosa respondió que la película ya existe y se llama “La ley de herodes”. Además, acusó que fue hecha con el fideicomiso que desapareció la “4 trans...a” desapareció, refiriéndose al gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

Damián Alcázar, quien se ha caracterizado por ser un ferviente defensor del actual gobierno de México, no se quedó sin contestar los dichos del expanista, pues expresó que el sexenio del expresidente fue plasmado en la película El Infierno.

Qué rápido se le olvidó al expresidente @FelipeCalderon lo que vivimos durante su sexenio, también fue plasmado en la película “El infierno”, creo que por humildad no aceptará que él la inspiró

El largometraje al que Alcázar hizo referencia narra la problemática del crimen organizado y narcotráfico en el país, formándose como crítica al gobierno de Felipe Calderón.

Anteriormente, el expresidente ya había incendiado las redes con un comentario sobre las protestas feministas a favor de la interrupción legal del embarazo. En un mensaje publicado en Twitter, expresó su rechazo a las manifestaciones violentas y con agresión física.

Aunado a esto, calificó como “feminismo hipócrita” las acciones de las mujeres que protestaron en el Centro Histórico de la Ciudad de México el pasado lunes.

Siempre he estado en contra de la violencia y la agresión física que distorsiona y demeritan el sentido de las manifestaciones pacíficas y democráticas. Lo estoy ahora, no es lo relevante con quién coincida o no en esto