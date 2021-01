Epigmenio Ibarra celebró la reaparición de AMLO: “No se puede vencer a quien no sabe rendirse”

Epigmenio Ibarra ha expresado su total apoyo al presidente López Obrador

El productor Epigmenio Ibarra reaccionó esta tarde en su cuenta de Twitter luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reapareciera en medio de su contagio de COVID-19.

Desde el pasado domingo 24 de enero, cuando dio a conocer su contagio a través de un mensaje en sus redes sociales, el mandatario mexicano no había sido visto.

En apenas cinco días se desataron rumores y especulaciones sobre el verdadero estado de salud de AMLO, pese a que la gente de gobierno cercana a él aseguró que se encontraba en buenas condiciones.

Así que para acallar cualquier información falsa, la tarde de este viernes López Obrador apareció en un video grabado en Palacio Nacional.

AMLO reapareció en un video desde Palacio Nacional (Foto: Twitter/lopezobrador_)

Durante su mensaje, de más de 13 minutos, AMLO recordó una frase del beisbolista Babe Ruth: “no se pude vencer a quien no sabe rendirse”.

Y el productor Epigmenio Ibarra, uno de los personajes públicos que más ha mostrado su respaldo al gobierno de la 4T, usó esa misma frase para celebrar la reaparición del presidente.

“Que gran alegría siento al ver y escuchar a @lopezobrador_. Con un mensaje que me hace sentir profundamente orgulloso y comprometido. Tiene razón, no se puede vencer a quien no sabe rendirse; él es un hombre hecho de esa pasta. Yo estoy con él en esa lucha”.

“Deseo-como millones de mexicanos y mexicanos-que pasen @lopezobrador_ y @BeatrizGMuller una buena noche. Que tengan paz, fuerza y salud. Les abrazo con cariño, respeto y gratitud y reafirmo mi decisión de acompañarles, hombro con hombro, en el proceso de transformación de México”, comentó en otro mensaje en la misma red social.

El mensaje de Epigmenio Ibarra celebrando la reaparición de AMLO

Al igual que López Obrador, el productor Epigmenio Ibarra también se contagió recientemente de COVID-19. Apenas el pasado 28 de enero compartió en Twitter un mensaje para agradecer a las personas que le han enviado buenos deseos en su proceso de recuperación de la enfermedad,

A través del mismo medio reveló algunos detalles de su salud y dejó ver que sus síntomas no fueron leves. “Yo aún no salgo, pues el bicho se ensañó conmigo”, comentó al enterarse del contagio del presidente.

Las versiones sobre la salud de AMLO

Después de darse a conocer la noticia del contagio del presidente, en redes sociales y vía WhatsApp empezó a circular información falsa sobre su salud.

En Twitter el hashtag #amloderramecerebral comenzó a ser tendencia luego de la difusión de capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp en los que, sin alguna atribución personal, se comentaba sobre una “versión seria” de que el presidente “no tiene COVID, sino un Derrame Cerebral que le comenzó al llegar a la CDMX”.

El pasado 24 de enero AMLO anunció su contagio de COVID-19 (REUTERS)

Otro de los mensajes señalaba supuesta información sobre indicios de parálisis facial, así como de las cuatro extremidades y dificultad para hablar, ver o caminar.

Así que el tema llegó hasta la conferencia COVID de este jueves 28 de enero.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aclaró que el presidente se encuentra bien.

“Estuvieron circulando en redes sociales, particularmente en WhatsApp, mensajes fuera de lugar, diciendo que el presidente había tenido un problema neurológico, posiblemente hemorrágico o que tenía una parálisis facial o de alguna parte del cuerpo. Esto es completamente falso, es totalmente absurdo”, señaló.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

AMLO no tuvo un desorden neurológico: López-Gatell aclaró el rumor que circuló en cadenas de WhatsApp

Quién es el doctor que sugirió medicar a López Obrador para provocarle una trombosis

AMLO reapareció en medio de su contagio de COVID-19: “Estoy bien, he estado pendiente de asuntos públicos”

“Personajes infames”: Epigmenio Ibarra criticó a Lilly Téllez y Loret por comparación con Granados Chapa