“Auténticos defensores de la 4T”: López Obrador se reunió con Epigmenio Ibarra y Damián Alcázar

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó la tarde de este miércoles de la reunión que sostuvo con el productor Epigmenio Ibarra y con el actor Damián Alcázar, ambos personajes del mundo del entretenimiento que han apoyado durante años el proyecto del mandatario.

“Hoy desayuné con Damián Alcazar y Epigmenio Ibarra. Los dos, sin dejar de ser independientes, son auténticos defensores de la 4T. No presumen ser de izquierda y lo son; tampoco, como otros, fingen ser liberales y actúan como conservadores”, escribió el mandatario para acompañar la imagen en la que se le vio posando desde Palacio Nacional con ellos.

De inmediato, su tuit generó gran revuelo en la red social y en apenas unos minutos registró más de 2 mil “me gusta”.

Tanto Epigmenio Ibarra como Damián Alcázar son personajes relacionados fuertamente con López Obrador. De hecho el productor ha documentado la carrera política del presidente en los últimos años y el actor ya prepara una película que retratará la 4T, como AMLO ha denominado a su gobierno.

Felipe Calderón ha tenido una importante variedad de acaloradas discusiones con el productor de televisión. (Foto: Archivo/Especial)

En su cuenta de Twitter, Ibarra es bastante activo y suele compartir fuertes mensajes en contra de la oposición o de ex presidentes mexicanos como Vicente Fox, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.

De hecho, este miércoles llamó la atención por su postura respecto de las próximas elecciones del 6 de junio.

En su columna Itinerarios del periódico Milenio señaló que las elecciones intermedias son “un verdadero plebiscito”, porque la población decidirá si se consolida “un proceso de transformación del país que ordenamos encabezar a Andrés Manuel López Obrador o si, por el contrario, decidimos marcha atrás, entregar la mayoría del Congreso a la oposición y permitirle reformar la Constitución para revertir por completo el proceso de cambio de régimen iniciado el 2018”.

Aprovechó además para tundir a dos expresidentes. “Yo no quiero ver a personajes infames como Felipe Calderón Hinojosa o Enrique Peña Nieto, responsables ambos de crímenes de lesa humanidad, traidores los dos a la patria y a la democracia (uno por robarse la Presidencia y el otro por comprarla), celebrando en las calles la victoria de sus huestes”.

Foto: @epigmenioibarra/Twitter.

El productor de melodramas como Nada Personal o la serie El Señor de los Cielos también suele expresar en la red social su apoyo total a las acciones emprendidas por el gobierno de AMLO y también a aspectos de la vida personal del presidente.

Por ejemplo, tras el reciente contagio de COVID-19 de López Obrador, en unos días en los que Ibarra también sufría los estragos de la enfermedad, le envió un mensaje de apoyo luego de que el mandatario apareciera en un video.

“Qué gran alegría siento al ver y escuchar a @lopezobrador_. Con un mensaje que me hace sentir profundamente orgulloso y comprometido. Tiene razón, no se puede vencer a quien no sabe rendirse; él es un hombre hecho de esa pasta. Yo estoy con él en esa lucha”.

“Deseo-como millones de mexicanos y mexicanos-que pasen @lopezobrador_ y @BeatrizGMuller una buena noche. Que tengan paz, fuerza y salud. Les abrazo con cariño, respeto y gratitud y reafirmo mi decisión de acompañarles, hombro con hombro, en el proceso de transformación de México”, comentó en otro mensaje en la misma red social.

El actor Damián Alcázar ya prepara una película sobre la 4T (EFE)

En el caso de Damián Alcázar, la semana pasada el actor ofreció una entrevista al programa Sin Censura, en donde habló sobre los ataques que ha recibido por mostrar su apoyo al presidente.

“Cuando leo lo que le dicen a la gente que está defendiendo al gobierno, dices wow, qué capacidad de violencia tienne las personas, que mezquino su pensamiento y el trabajo que hacen, de manera muy sucia, muy fea”.

En la misma charla dijo sentirse orgulloso de que lo llamen chairo.

“Soy un chairo que quiere el bien para todos, pobres, ricos, idealistas y no idealistas. Eso es ser chairo en esta época”

