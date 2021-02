“No hay para más”: Brozo volvió a lanzarse contra AMLO, pues dijo que “ni cura ni salva”

Víctor Trujillo "Brozo" no se contuvo y criticó a AMLO por no usar cubrebocas (Foto: Cuartoscuro)

Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a la vida pública, tras anunciar su recuperación al enfermar de COVID-19 dijo que no usará el cubrebocas porque “ya no contagia”.

Dicha afirmación causó polémica en redes sociales donde las personas criticaron las acciones de López Obrador, la opinión pública inundó el espacio de las redes sociales para argumentar la irresponsabilidad del jefe de estado.

El comediante Víctor Alberto Trujillo Matamoros conocido como “Brozo” dijo que el mandatario mexicano “ni cura ni salva”. Por medio de su cuenta oficial de Twitter compartió su opinión de las acciones de AMLO tras recuperarse de la enfermedad que ha causado la muerte de más de 166 mil personas.

“Él no contagia. Ni cura. Ni salva. Ni protege. Ni apoya. Ni rescata. Ni garantiza. Ni fortalece. Ni unifica. Ni encabeza. Discursos y aplauso fácil. No hay para más”, detalló el comediante.

(Foto: captura de pantalla Twitter @V_TrujilloM)

Su tuit lo acompañó con un fragmento de video de la conferencia matutina donde Andrés Manuel responde a la pregunta de que si usará cubrebocas. Brozo ha criticado las medidas que ha tomado el gobierno mexicano ante el avance del nuevo coronavirus, argumentó que solo sabe dar discursos para ganar el aplauso de sus seguidores.

En aquella publicación, el presentador de televisión mostró su indignación en contra del gobierno por poca eficiencia con la que ha manejado la campaña de vacunación para proteger a la población vulnerable, uno de los recientes tropiezos del sistema de salud fue el registro de adultos mayores en la plataforma del gobierno.

El domingo pasado, el payaso Brozo transmitió por internet su programa TeneBrozo donde insultó al representante del ejecutivo por no contener la pandemia de COVID-19 en México.

“Seamos claros como gobierno , la pandemia les quedó grande y muy probablemente la vacuna les va a quedar enorme, en este momento, en este momento, el más importante para la humanidad de las últimas décadas, no se les vaya a ocurrir jugar con la desesperación de la gente.”

El comediante ha realizado distintas críticas al gobierno encabezado por López Obrador. (Foto: Instagram de Brozo)

En otro momento de su video no midió palabras y con groserías le exigió a AMLO “servir” como presidente, “Acuérdate Andrés, no eres dios, eres un p*nche presidente, que, o nos sirve, o no sirve pa’ni madres”.

El personaje Brozo de Víctor Trujillo se caracteriza por ser un payaso insolente que con humor negro y sarcasmo habla de temas de coyuntura que están en la agenda pública y da su opinión de las respuestas o medidas que toma el gobierno en turno.

Con la llegada de López Obrador a la presidencia, sus críticas no han sido menores, aprovecha cada mínimo detalle del gobierno de Morena para contrastar sus acciones frente a la pandemia que ha afectado distintos sectores del país.

El comediante también ha compartido el escenario de las críticas con el periodista Carlos Loret de Mola, con un toque de humor y crítica política ambos han diseñado distintos videos donde mantienen conversaciones que hablan de las medidas emprendidas por AMLO.

Brozo y Carlos Loret de Mola se han unido para crear videos donde critican las acciones del gobierno de Morena / LatinUS (Foto: Captura de pantalla)

Cuando Brozo habló de que el presidente “no sirve” grabó un segundo video en un restaurante frente a Palacio Nacional acompañado del periodista para hablar de ese discurso que dio en internet y el impacto en la sociedad mexicana. Carlos Loret empezó por felicitar al Payaso tenebroso por sus insultos hacia el gobierno de Obrador.

“El tamaño de su ira es la medida de tu éxito”, fue una de las declaraciones que dio Loret además resaltó que el personaje de Brozo no ha cambiado y ha mostrado veracidad por criticar cada uno de los gobiernos anteriores.

En otras ocasiones Loret y Brozo llegaron a burlarse de las imágenes de Hugo López-Gatell de su viaje a una playa de Oaxaca cuando estuvo recalcando la necesidad de quedarse en casa.

