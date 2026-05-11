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Reportan balacera en Plaza La Antigua, en Atizapán de Zaragoza

Al lugar acudieron elementos de seguridad, los romeros informes señalan que hay una persona herida

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Reportan balacera en Plaza La Antigua, en Atizapán de Zaragoza
(X/@JErnestoMadrid)

Durante la tarde del 10 de mayo fueron reportadas detonaciones de arma de fuego en inmediacione de Plaza La Antigua, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

De igual manera y como consecuencia de los disparos fue reportada una persona herida, mientras que agentes de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Policía Municipal acudieron al sitio.

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Los datos preliminares señalan que la persona herida fue hallada en la parte del estacionamiento de la plaza, quien tras ser atendido en el sitio fue trasladado en una ambulancia.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

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