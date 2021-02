“Tenía que trabajar”: AMLO explicó por qué se contagió de COVID-19

Foto: Presidencia de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó que se contagió de Covid-19, pese a cuidarse, porque tiene que trabajar como millones de mexicanos en el país, y no se saltó la fila de la vacuna contra el coronavirus. “Ni modo que me quedara todo el tiempo encerrado”.

“Entonces, ¿ por qué me enfermé? primero, porque no me vacune, no abuse, pude haberme vacunado, hay jefes de Estado, presidentes que se han vacunado, han sido de los primeros, pero nada más que eso no lo dice la prensa conservadora , la prensa fifí, hasta le aplauden...

(Me enfermé) Porque tengo que trabajar como millones de mexicanos, ni modo que me quedara todo el tiempo encerrado, no se puede vivir encerrado, me cuidé, guardé mi sana distancia, pero me tocó.

Afortunadamente salí adelante, entonces los vamos a seguir enfrentando, vamos a seguir luchando por la transformación del país, porque la crisis sanitaria y la crisis económica, las vamos a vencer, las dos crisis, y no solo eso, vamos a consumar la obra de la transformación de México”, aseguró el mandatario mexicano.

