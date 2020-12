“Permiten que el presidente se comporte como Brozo”: Loret de Mola y Víctor Trujillo se burlaron de López Obrador frente a Palacio Nacional

Brozo y Loret se birlaron de López Obrador, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y amuel García dirante un video (Foto: Captura de pantalla)

Los ataques a Andrés Manuel López Obrador, por parte de Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo “Brozo”, no paran. Esta vez, ambos se realizaron un video en un restaurante ubicado frente a Palacio Nacional para criticar su administración.

El metraje comienza con Loret de Mola felicitando a Brozo por insultar al presidente en su sección “el teneBrozo”, al decir “Acuérdate Andrés, no eres dios, eres un pinche presidente, que, o nos sirve, o no sirve pa´ni madres”.

El tamaño de su ira es la medida de tu éxito

Los comunicadores mencionaron que criticar a la actual gestión es enfrentar a la corte de los milagros (Foto: Captura de pantalla)

Ante esto, Brozo mencionó que han existido cambios, pues varias personas resultaron ofendidas y sus reacciones fueron “peor que antes”, y refirió que al criticar a la actual gestión, se están enfrentando a la corte de los milagros.

“Es estarte metiendo en la secta (...) Porque lo tocas, lo cuestionas, lo arrinconas y estás metiéndote con un dios”

Sin embargo, Loret de Mola destacó que el personaje de Víctor Trujillo no ha cambiado, y la crítica a los anteriores presidentes ha existido desde siempre. Además, mencionaron que cualquier cosa que haga el presidente se le perdona “porque es él”.

“A mí lo que me sorprende es que ellos le piden a Brozo que se porte como presidente, pero permiten que el presidente se comporte como Brozo. Porque si hay alguien que insulta, defenestra… todos los días, jugándole al pandillero”.

Aseguraron que la pandemia es un pretexto para que las personas sean sometidas a una disciplina (Foto: Captura de pantalla)

Los ataques no sólo se centraron en López Obrador, también la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue foco de conversación de los colaboradores del medio Latin Us, al destacar que la manera en la que se ha enfrentado la pandemia en la capital del país ha sido un fracaso.

“No digas rojo, ese color no se dice aquí (...) el miedo al rojo, la incapacidad del gobierno por admitir cómo está realmente la pandemia en la capital del país te exhibe primero en su fracaso, en la gestión de la pandemia; segundo, su incansable deseo de mentir y manipular la realidad, no lo pueden evitar (...) y tercero, se creen de otro planeta”.

En el metraje que tiene una duración de 21 minutos, aseguraron que la pandemia es un pretexto para que las personas sean sometidas a una disciplina, y aseveraron que habrá un uso político de las vacunas para las elecciones de 2021.

No dejaron pasar la oportunidad para hacer referencia a Samuel García y su papel de “oposición” al gobierno en la actualidad (Foto: Captura de pantalla)

Marcelo Ebrard, canciller mexicano, también salió dentro de los temas que tocaron los comunicadores. Tomaron la declaración hecha cuando anunció que las vacunas llegarían a México para comenzar con la protección masiva de las personas.

“Misión cumplida. No ha llegado una vacuna a México, no le han puesto una vacuna a nadie y dice ‘misión cumplida’ ¿de qué está hablando? Sorprendente”

A pesar de que la mayoría de los ataques fueron dirigidos hacia la actual gestión de México, no dejaron pasar la oportunidad para hacer referencia a Samuel García y su papel como “oposición” al gobierno actual.

Dijeron que la oposición debe reconocer en qué se equivocó en el pasado para lograr ocupar una posición de importancia de cara a las elecciones del 2021 (Foto: Captura de pantalla)

“Es la caricatura perfecta para López Obrador de lo que López Obrador quiere que sea la oposición. Un individuo totalmente desconectado de la realidad de la inmensa mayoría de los mexicanos, brutalmente frívolo, extraviado en la simpleza. Es una caricatura”.

Para finalizar, dejaron claro que la oposición debe reconocer en qué se equivocó en el pasado para lograr ocupar una posición importante de cara a las elecciones del 2021. Similar es la acción que, según ellos, debería realizar Morena, pues indicaron que deben pedir disculpas “por los 250 mil muertos cifra real de la pandemia”.

En 2021 vamos a ver qué tipo de presidente es realmente López Obrador

