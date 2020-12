“Acuérdate Andrés, no eres dios”: Victor Trujillo “Brozo” insultó con palabras altisonantes a AMLO

Víctor Trujillo se lanza contra AMLO

El comunicador Víctor Trujillo, que personifica al payaso Brozo, es tendencia en Twitter este domingo debido al editorial que pronunció en su programa TeneBrozo transmitido vía internet, en el cual insultó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Seamos claros como gobierno , la pandemia les quedó grande y muy probablemente la vacuna les va a quedar enorme, en este momento, en este momento el más importante para la humanidad de las últimas décadas, no se les vaya a ocurrir jugar con la desesperación de la gente.

Acuérdate Andrés, no eres dios, eres un pinche presidente, que, o nos sirve, o no sirve pa´ni madres”, le dijo al presidente.

El viernes, la plataforma Latinus publicó el video titulado: “la entrega anual de los Gansos de Oro a lo más 4T de la 4T y los moneros Alarcón, Chavo del Toro y Pacasso en el estudio. Órale!”.

Trujillo ha recibido críticas a través de redes sociales luego de emitir su opinión, así como también internautas han denunciado que el comunicador los ha bloqueado en Twitter.

Un ejemplo de los mensajes que ha recibido en la red social es el siguiente:

“Desde que Víctor Trujillo se convirtió en payaso deje de verlo y oírlo. Escucho noticias serias no payasos con lenguaje vulgar !! Pero hay muchos a quienes les gusta escucharlo y aplaudirlos. En gustos se rompen géneros !!!”, escribió el usuario @rulipollo.

El usuario @MalthusGamba escribió en su cuenta: “Víctor Trujillo exige (a nombre de sus patrones, claro), que la vacuna contra Covid-19 sea comprada también por las conocidas farmacéuticas nacionales. Y que la comercialicen libremente los particulares. ¿Ya olvidamos que este sistema ocasionó que se inyectara agua a enfermos?”.

También usuarios han emitido mensajes en apoyo al comunicador: “Quieren libertad y cambio pero no toleran la crítica desenfadada e irreverente de Víctor Trujillo hacia AMLO. Quién los entiende?”, expresó el internauta @erafful.

No es la primera vez que internautas tunden a Trujillo. Apenas a principios de este mes, en redes sociales comenzó a circular un video que generó indignación entre los mexicanos, especialmente entre los habitantes de Jalisco. En él aparecían Víctor Trujillo, conocido popularmente como “Brozo” y el también comunicador Carlos Loret de Mola grabando una de las cápsulas del programa Latinus.

La molestia general se presentó porque la Plaza de la Liberación, ubicada en Guadalajara, fue cerrada para que pudieran realizar la filmación. En el video que fue compartido a través de internet, pueden observarse diversos momentos de la producción del mismo.

Un grupo de personas se encontraban observando a los comunicadores, mientras un elemento del staff les pedía que dejaran de grabar. Incluso, en algún momento se escucha como una de las mujeres grita:

“Para eso están comiendo el chayote, puercos”

Una vez que se dio a conocer el video, los usuarios en redes sociales comenzaron a criticar el permiso que tuvieron Brozo y Loret de Mola para cerrar la plaza en medio de la pandemia por coronavirus que atraviesa el país. Sobre todo, luego de que el estado hubiera implementado medidas más estrictas para evitar la propagación del virus.

Por ejemplo, el politólogo y periodista Jorge Armando Rocha escribió:

El gobernador Enrique Alfaro amenaza al pueblo con un botón de emergencia y toques de queda. El alcalde de Guadalajara amaga con multas. Mural reporta privilegios: “Cierran plaza, pero no por Covid sino por Loret y Brozo”. Usan policías estatales y locales.

Incluso, hubo quienes celebraron a la mujer que gritó a los periodistas.

El presidente López Obrador ha dicho en múltiples ocasiones que es normal que haya oposición en un democracia, y por eso hay que entender las declaraciones de sus adversarios.

“Nosotros vamos a seguir respetando el derecho a disentir, no vamos a perseguir a nadie, no va a haber fabricación de delitos, como era antes, no va a haber censura a los medios, aunque estén todos los días en contra nuestra”, expresó en su conferencia de prensa del 30 de noviembre.

El mandatario mexicano también señaló que es una satisfacción que algunos medios de comunicación, “que se dedicaban a aplaudir y callar” en sexenios anteriores; ahora sean críticos con su gobierno.

“Llama la atención porque antes eran periódicos del régimen, totalmente alineados... También eso es una distinción, sí produce satisfacción, esto quiere decir que vamos avanzando en el propósito de transformar a México. Cuando empiecen a aplaudirnos los del Reforma, los de El Universal, otros más, muchos más, preocúpense, ahí sí que ¡ay, nanita!, quiere decir que ya se frenó el proceso de cambio, de transformación; pero mientras estén atacando quiere decir que vamos bien, considero que lo que es malo para ellos es bueno para nosotros”, explicó el presidente.

López Obrador hace unos meses ya había dicho que " es un timbre de orgullo” el que comunicadores como Carlos Loret de Mola hablen “mal” de él, por el contrario, se preocuparía si hablaran bien del gobierno, expresó.

