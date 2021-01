Diputadas federales criticaron que Salgado Macedonio sea candidato de Morena pese a acusaciones

El senador morenista con licencia se encuentra en el centro de la polémica en las últimas semanas (Foto: Twitter @FelixSalMac)

Un grupo de diputadas federales criticaron ferozmente que el senador Félix Salgado Macedonio haya sido seleccionado por Morena, el partido del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, como candidato a la gubernatura del estado de Guerrero a pesar de las acusaciones por supuesta violación que pesan en su contra.

Esto, advirtieron, “contraviene disposiciones electorales como la 3 de 3 contra la violencia”. “El precandidato ha sido señalado como presunto responsable en un caso judicializado de violación contra una mujer y sobre el cual se han hecho múltiples reseñas por distintos medios”, aseguraron este jueves en un comunicado de la comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados.

El INE (Instituto Nacional Electoral) aprobó hace unas semanas que los candidatos a puestos de elección popular que deseen participar en los comicios de 2021 entreguen una declaración “3 de 3″, como se realiza habitualmente para transparentar el patrimonio, posibles conflictos de interés y pagos de impuestos, pero en esta ocasión, con respecto a conductas de violencia contra las mujeres.

Salgado Macedonio es el candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero a pesar de las acusaciones (Foto: Twitter @FelixSalMac)

Las legisladoras recordaron que Guerrero, entidad ubicada en el sur del país y uno de los grandes botines electorales de este año, mantiene declaradas dos alertas por violencia de género, siendo la primera por violencia feminicida desde 2017. “(Tiene) pocos o nulos avances en materia de políticas de prevención y de acciones que garanticen a las mujeres una vida libre de las diversas violencias que padecemos”, ahondaron.

“Esto, aunado a casos de violencia política y violencia sexual hacia las mujeres que involucren a posibles candidatos a cargos de elección popular que buscan eludir su responsabilidad con la ley, manda un cruel mensaje a la ciudadanía. No podemos permitir que la impunidad pondere respecto a la justicia por las coyunturas electorales”, aseveraron.

Las legisladoras que integran la comisión aseguraron que “los tiempos han cambiado”. “Las mujeres nos hemos encargado de que así sea, robusteciendo las leyes, señalando omisiones, alzando la voz, creando redes por justicia para todas y para que ningún delito quede impune”, dijeron.

Los poderes de la Unión y los partidos políticos deben ser los principalmente comprometidos con el combate a cualquier acto de discriminación y violencia contra las mujeres, reconociendo e identificando los ámbitos de competencia específicos

AMLO desestimó las acusaciones contra su viejo aliado en Guerrero como un tema "partidista" y "de temporada" (Foto: Facebook @ Félix Salgado Macedonio)

Ante esta situación, exhortaron a todos los partidos a cumplir con los lineamientos del 3 de 3 contra la violencia de género que determinó el INE: No agresores, no violentadores sexuales y no deudores alimentarios como candidatos o candidatas.

El potente mensaje de las legisladoras tiene aún más importancia ya que la presidenta de la comisión Wendy Briceño, así como la mayoría de sus secretarias e integrantes, pertenecen a Morena, el mismo partido de Salgado Macedonio y que posee mayorías en ambas Cámaras del Congreso.

“Sabemos que Morena ha puesto a consideración de sus instancias competentes el registro de Félix Salgado Macedonio para la candidatura para la gubernatura guerrerense, y pedimos a todos los institutos políticos tener voluntad política para, en su caso, tomar decisiones que reivindiquen a las víctimas y no a los presuntos agresores”, dijeron.

A pesar de las acusaciones, Salgado Macedonio fue nombrado como el abanderado de Morena en busca de la gubernatura de Guerrero, uno de los botines electorales más grandes en juego este año y donde el partido de López Obrador es gran favorito a llevarse la victoria en unos meses.

Briceño y sus compañeras en la comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados exigieron a los partidos evitar nominar a candidatos sin la "3 de 3" de violencia de género (Foto: Cuartoscuro)

Sin embargo, la nominación de Salgado Macedonio, además de estar acompañada de polémica política, fue duramente criticada incluso al interior del partido, debido a los señalamientos en su contra. Apenas el jueves pasado, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNJH) abrió un procedimiento de oficio contra Salgado Macedonio.

A través de redes sociales, la comisión interna morenista confirmó la noticia y mencionó que en su momento difundirán la resolución, “acción basada en los términos del Estatuto y respetando el debido proceso”.

Salgado Macedonio fue acusado en dos casos por supuestos abusos sexuales, uno ocurrido supuestamente en 1998 y el otro en 2016. La Fiscalía General de la República (FGR) envió el caso a la Fiscalía local de Guerrero, ya que el ahora senador con licencia no tenía ningún cargo federal en ambos momentos.

Apenas este miércoles, la Fiscalía General del estado de Guerrero (FGE) determinó prescrita la acción penal contra Salgado Macedonio. Argumentaron que la acción prescribió y no se puede tomar ninguna acción legal en su contra, ya que han pasado 22 años desde dicha acusación.

Mario Delgado dijo que deberán esperar a ls autoridades y mientras tanto no puede juzgar el tema (Foto: Cuartoscuro)

Por otra parte, las autoridades guerrerenses informaron que, en el otro caso denunciado, continúa con su revisión a través de la Dirección General Jurídico Consultiva. “Una vez concluido el estudio y análisis jurídico, se dará a conocer la procedencia o no del ejercicio penal”, avisaron en un comunicado.

Las diputadas de la comisión de Igualdad de Género señalaron que la decisión de la Fiscalía guerrerense de desestimar la primera acusación “es lamentable” por la “la prisa para liberar de cualquier obstáculo en su carrera electoral al señalado como responsable de violación”.

“Pedimos que el desahogo correspondiente de todas las pruebas, se realice estrictamente apegada a derecho y con perspectiva de género, lo que permita conocer la verdad en el caso que se mantiene en curso. Si tocan a una, respondemos todas”, concluyeron.

El caso ha cimbrado a Morena, que busca consolidar su victoria electoral de 2018 tres años después. López Obrador desestimó como “un asunto partidista de temporada” las acusaciones contra Salgado Macedonio. Citlalli Hernández, su compañera en el Senado los últimos dos años y ahora secretaria general del partido, aseguró que no debería haber sido nominado. Mario Delgado, el dirigente nacional del partido, precisó que las autoridades deben resolver y él no puede “juzgar” hasta entonces.

