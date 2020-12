Morena eligió al senador Félix Salgado Macedonio como candidato a gobernador en Guerrero

Félix Salgado Macedonio será el abanderado de Morena en Guerrero en las elecciones de 2021 (Foto: Cortesía Senadores Morena)

Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador y el más poderoso de México, anunció este miércoles que el senador Félix Salgado Macedonio será su candidato para la gubernatura del estado de Guerrero en las elecciones de 2021.

La candidatura de Salgado Macedonio ha sido polémica, ya que el legislador está siendo investigado por supuestamente haber cometido abuso sexual, según reportes de medios locales.

Además, Mario Delgado, presidente nacional del partido, anunció al senador Rubén Rocha como el candidato de Morena para la gubernatura de Sinaloa, así como la candidatura del presidente municipal de Morelia, Raúl Morón, para la gubernatura de Michoacán.

“Estamos listos para la contienda del ’21, entre un bloque de derecha conservador que busca mantener privilegios y que regrese el régimen de corrupción: es una batalla entre conservadores y transformadores, que somos nosotros”, señaló en rueda de prensa Delgado, desde la sede de Morena en la Ciudad de México.

Mario Delgado dio a conocer este miércoles a tres candidatos más rumbo a las elecciones de 2021 (Foto: Captura de pantalla Morena)

La selección del abanderado para el estado de Guerrero, en el sur del país y uno de los botines electorales más importantes el próximo año debido al tamaño y población de la entidad, estuvo lleno de polémicas. Además de las acusaciones contra Salgado Macedonio, también sufrió problemas internos.

Y es que hace un par de semanas, Delgado anunciaría al ganador de la candidatura en el estado donde Morena es el gran favorito para ganar. Pero el anuncio no llegó nunca. En su lugar, el dirigente morenista explicó que los 18 aspirantes tendrían que participar en una encuesta de reconocimiento para elegir a seis finalistas (tres hombres y tres mujeres), quienes a su vez participarán en una segunda encuesta, en esta ocasión de preferencia, para elegir al ganador.

Esto, ante la imposibilidad de alcanzar un consenso entre los punteros, tanto el senador Salgado Macedonio como el ex delegado federal Amílcar Sandoval, hermano de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval. Incluso se rumoró que Beatriz Mojica podría ser la alternativa a elegir en caso de que se mantuviera el bloqueo.

El ex delegado federal Amílcar Sandoval (izquierda) fue derrotado por Salgado Macedonio en el proceso interno por la candidatura de Guerrero (Foto: Cuartoscuro)

Sin embargo, Delgado afirmó este miércoles que usaron “una fórmula que no falla”: preguntarle a la gente. “Con este ejercicio demostramos que Morena es un instrumento de lucha del pueblo donde la gente decide”, aseveró. El ganador de las encuestas fue Salgado Macedonio.

Tras el anuncio, Mojica reconoció rápidamente a su rival en el proceso interno. “Felicito a Félix Salgado Macedonio, ganador de la encuesta de Morena. Reitero que soy la aspirante mejor posicionada de los estados que faltaban por definirse, soy una mujer íntegra y mi palabra vale. Como lo firmé y lo he dicho públicamente: Apoyaré para que la 4T llegue a Guerrero”, precisó en redes sociales.

Sandoval, por su parte, todavía no se ha expresado. Sin embargo, el diputado local en San Luis Potosí Pedro Carrizales, mejor conocido como “El Mijis”, cuestionó la elección de Salgado Macedonio. “Aclaro que no tengo nada en contra de nadie, pero si las acusaciones de abuso sexual son verídicas no sólo en Morena, sino como país, estaríamos retrocediendo en busca de los derechos de las mujeres”, apuntó.

Un grupo de mujeres protestó hace algunas semanas contra Salgado Macedonio por un supuesto abuso sexual que estaría siendo investigado por las autoridades (Foto: Cuartoscuro)

En su breve discurso este miércoles tras asegurar la candidatura, Salgado Macedonio agradeció la confianza de los guerrerenses y prometió cumplir con los postulados de Morena: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

“Guerrero es un estado que ha sido lacerado por la pobreza. Es necesaria la llegada de la Cuarta Transformación a Guerrero. Debemos continuar con la política del presidente Andrés Manuel López Obrador y enarbolar los postulados del partido, es básico”, manifestó el senador.

Además, hizo un reconocimiento a las mujeres insurgentes y valientes de Guerrero, y a los jóvenes “que impulsan la transformación”. “Quisiera hablar más, pero todavía no es el momento, pero vamos a esperar hasta que sea candidato. Ahí: todo”, concluyó.

Morena ya nombró a 14 de sus 15 candidatos que disputarán la gubernaturas a renovarse en las elecciones intermedias de 2021 (Foto: Cuartoscuro)

En las elecciones intermedias de 2021, se renovarán 15 gubernaturas a lo largo y ancho de la República, así como la totalidad de la Cámara de Diputados y miles de puestos locales. Con estos nombramientos, Morena ya eligió a a 14 de sus 15 candidatos.

Se trata de seis mujeres y ocho hombres hasta ahora. Las mujeres candidatas son: Celia Maya, por Querétaro; Clara Luz Flores, por Nuevo León; Layda Sansores, por Campeche; Marina del Pilar, por Baja California; Lorena Cuéllar, por Tlaxcala; e Indira Vizcaíno, por Colima.

A las seis abanderadas por Morena se le suman ocho hombres: Víctor Castro, por Baja California Sur; Alfonso Durazo, el candidato de Morena por el estado de Sonora; David Monreal, por Zacatecas; Juan Carlos Loera por Chihuahua; Raúl Morón por Michoacán; y los senadores Miguel Ángel Navarro, por Nayarit, Salgado Macedonio por Guerrero y Rubén Rocha por Sinaloa.

En San Luis Potosí, la candidatura será para una mujer, "no por mandato, sino por convicción", dijo Delgado (Foto: Cuartoscuro)

La última selección, la candidatura por el estado de San Luis Potosí, será mujer, para cumplir con los criterios establecidos por el Tribunal Electoral en materia de paridad de género, que obliga a todos los partidos a postular al menos a siete mujeres a las gubernaturas en juego en 2021.

“Nosotros hemos dejado que participen hombres y mujeres, para que surjan los mejores liderazgos, pero nos falta una mujer, así que vamos a llevar el proceso en el estado de San Luis para que se elija a una. No es por mandato, es por convicción. En Morena sabemos que entre más espacios se abran a las mujeres, mejor le va a ir a México”, señaló Mario Delgado.

