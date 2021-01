Citlali Hernández respaldó la remoción de Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena: “Por congruencia”

Citlali Hernández (Foto: Especial)

Citlali Hernández, secretaria general de Morena, aceptó que por un acto de congruencia lo mejor es revocar la candidatura de Félix Salgado Macedonio, quien busca la gubernatura de Guerrero en las próximas elecciones del 2021 abanderado por Movimiento de Regeneración Nacional.

Sin embargo, aclaró que se trata de una decisión que no solamente depende de ella, y que aún no cuentan con una decisión formal, por lo que Macedonio aún se encuentra dentro del proceso interno como candidato, aunque aclaro que todavía no han registrado la candidatura.

“Me parece que por un acto de congruencia y hasta no saber más detalles, lo mejor es que tomemos una decisión y que Félix Salgado no sea candidato”, dijo Hernández durante una intervención en Así Las Cosas de W Radio, y agregó que “en Morena no podemos quedarnos callados ante los casos de posible violación y abuso de género”.

(Foto: Senado de la República)

Por su parte, la Comisión de Honestidad y Justicia del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) anunció la noche del jueves que, en sesión plenaria en formato virtual, por mayoría de votos se había acordado abrir un procedimiento de oficio en contra de Salgado Macedonio.

Hay que recordar que Félix Salgado Macedonio está acusado de violación. La existencia de la investigación contra el legislador morenista no es nueva, de hecho hubo una manifestación de mujeres feministas en las afueras del edificio oficial de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Ciudad de México donde señalaron la presunta responsabilidad de Salgado Macedonio en los cargos que le imputan; sin embargo, Mario Delgado, presidente del partido, decidió ponerlo como virtual precandidato para gobernar una de las entidades más golpeadas por la violencia en México.

En cuanto a la investigación judicial, este miércoles 6 de enero, el periodista Julio Hernández López, a través de su portal Julio Astillero publicó parte de las hojas que conforman el expediente completo en el que se señala al político de haber cometido el delito de violación dolosa, mismo que documenta el testimonio de la víctima, así como fotografías y observaciones médicas que testifican una serie de lesiones físicas generadas por agresiones sexuales.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que las acusaciones por violencia sexual en contra del candidato son “productos propios de la temporada de elecciones”.

“Es un asunto partidista y producto de la temporada. Hay una competencia en algunos estados porque se vienen elecciones, entonces todo esto genera polémicas, acusaciones. (...) Yo lo único que puedo comentar es que cuando hay elecciones o competencia se trata de descalificar al adversario de una o de otra manera”, aseveró.

También es importante recordar que cuando Salgado Macedonio terminó su mandato como alcalde Acapulco (2005-2008) se le acusó de haber recibido dinero durante su campaña a cambio del compromiso de entregar a los criminales la policía municipal. Se le hizo responsable de haber abierto las puertas de Acapulco al crimen organizado: de haber dejado entrar a los Zetas, y de haber dejado entrar a La Barbie.

Terminó su gestión en medio del desprestigio, de escándalos de corrupción y debido a sus excesos, y con niveles de violencia que nunca antes se habían registrado.

Él mismo Salgado llegó a decir lo siguiente:

“Yo tengo más negativos que positivos. Yo sé que no estoy compitiendo para cardenal, ni tampoco para santo. Cuando me dicen: oye, hay que fortalecer aquí porque andas muy bajo, la fama es mala, muy mala, mujeriego, parrandero, jugador, borracho; todos los vicios de Gabino Barreda y de Simón Blanco me los juntaron. Yo así soy, soy incorregible, soy impredecible, soy incalumniable, todo lo que dicen de mí es cierto”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

AMLO cuestionó las acusaciones de violación contra Salgado Macedonio: “Es un asunto partidista y también de la temporada”

Félix Salgado Macedonio: Morena aprobó investigación por violencia sexual contra su candidato a gobernador

Filtraron contenido del expediente por violación contra Salgado Macedonio, candidato a la gubernatura de Guerrero por Morena