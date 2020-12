Semáforo rojo en CDMX: incrementaron las denuncias por fiestas multitudinarias

(Foto: Shutterstock)

En la Ciudad de México se han registrado 2,200 denuncias a la semana por fiestas o disturbios.

Juan Manuel García Ortegón, coordinador general del C5, mencionó en entrevista con W Radio que “la gente está muy preocupada de que los vecinos realice fiestas, hemos pasado a números que nunca habíamos visto. El año pasado eran 160 reportes semanales y el promedio de 2,200 denuncias” en las últimas semanas.

En la semana 51, comprendió del 14 al 20 de diciembre, se registraron 9,674 llamadas.

Ante lo registrado, explicó que la mayoría de la población ha atendido al llamado de quedarse en casa y no realizar fiestas o reuniones, pero hay personas que no han atendido el mensaje y el segundo, es que la gente está más atenta, “en situaciones normales podría ocurrir que si un familia escucha una reunión no haría el llamado para hacer la denuncia y ahora sí lo está haciendo”.

En el C5 han incrementado el número de llamadas atendidas (Foto:Twitter@C5_CDMX)

Desde el 18 de diciembre, la Ciudad de México se encuentra en rojo en el semáforo epidemiológico y así se mantendrá hasta el próximo 10 de enero, por lo que están prohibidas las fiestas.

“En todos los casos se manda una unidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a realizar la investigación y en cada uno de los casos se toman las medidas necesarias”, precisó García Ortegón.

De enero a octubre, ante el C5, se reportaron 11,602 fiestas y reuniones, lo cual significó un incremento de 661% en comparación con el mismo periodo del 2019. Una persona puede reportar las reuniones de más de 10 personas.

Por otras parte, el C5 ha recibido 444 llamadas para solicitar servicios por coronavirus y 66 fueron solicitudes para trasladar a una persona al hospital, registro que corresponde al 29 de diciembre.

Sanciones económica por fiestas

(Foto: Shutterstock)

Las autoridades capitalinas podrían imponer sanciones económicas a las personas que realicen fiestas durante la presente época.

En caso de que la persona o grupo de individuos hagan caso omiso a las autoridades capitalinas después de que un vecino ha interpuesto alguna queda, la multa podría ascender a 8,688 pesos.

En la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 4 de diciembre se publicó lo siguiente: “las Administraciones y Comités de Vigilancia de las unidades habitacionales y condominios deberán permitir el acceso a las autoridades correspondientes para conminar a dejar de realizar las actividades que incumplan las medidas sanitarias, siempre que así lo soliciten las y los vecinos”.

En la disposición se indica que la omisión a la misma “se sancionará por la Procuraduría Social de la Ciudad de México, en los términos de la ley en la materia”, en la Ley de Propiedad de Condominio de Inmuebles, en el artículo 87, se indica que por faltas que afecten la tranquilidad o la comodidad de la vida condominal, se aplicará multa por el equivalente de diez a cien veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

En noviembre, el gobierno indicó que las fiestas en condominios y vecindades podrían ser una de las causas de los incrementos de contagios por coronavirus.

