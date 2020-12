CDMX en alerta máxima por COVID-19: tras semáforo rojo, todas las colonias son de atención prioritaria

(Foto: EFE/José Pazos)

Como cada semana, el Gobierno de la Ciudad de México actualiza las colonias en las que hay mayor concentración de contagios por COVID-19; no obstante, en esta ocasión no fue así, pues informó que todas las colonias de la capital del país son consideradas de atención prioritaria.

Por tal motivo, detalló a través de una tarjeta informativa que dejaría de dar a conocer el listado de 200 colonias que anteriormente eran consideradas de atención prioritaria por la epidemia de COVID-19.

Agregó que esta decisión se tomó luego de que el pasado 18 de diciembre, el Gobierno federal, el capitalino y el del Estado de México anunciaron que la Zona Metropolitana del Valle de México volvería al Semáforo Rojo de alerta máxima por el aumento de casos acelerado de coronavirus.

Asimismo, las autoridades capitalinas recordaron que la población puede realizarse una prueba de antígeno para la detección de COVID-19 en los macroquioscos, quioscos y centros de salud que ha establecido en la Ciudad de México.

Foto: CDMX

La dirección de los módulos se puede consultar en el apartado: https://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/ubicacion-de-macro-quioscos-y-quioscos.pdf

Mientras en el siguiente sitio se podrá conocer la ubicación de los 117 centros de salud de la capital: https://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Unidades%20de%20salud%20pruebas%20covid.pdf

Si quiere estar al tanto de lo más importante regístrese aquí y le enviaremos las noticias todas las mañanas.

Y es que acuerdo con la última actualización del informe técnico capitalino, del 26 de diciembre, hay 314,260 casos acumulados, 20,927 defunciones y 30,153 contagios activos que de no aislarse y cumplir con las debidas medidas sanitarias, podrían contribuir potencialmente a la transmisión de la enfermedad.

Este mediodía, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y su equipo de trabajo dieron a conocer el “peor escenario” de hospitalizaciones de COVID-19 para la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), el cual, según las nuevas proyecciones del modelo epidemiológico, a principios de enero del 2021 las hospitalizaciones llegarían a 9,512, mientras que el escenario de menor ocupación sería de 8,950 camas.

(Foto: Gustavo Graf / Reuters)

La mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum, aseguró que para ese entonces se contará con 10,457 camas para atender a los pacientes que lo requieran, por lo que si se cumple el “peor escenario”, aún quedarían 945 espacios disponibles.

“Este es el escenario de acuerdo con modelos epidemiológicos, y es el máximo que podría esperarse si nos seguimos comportando con este nivel de movilidad (en decremento)” dijo la funcionaria.

Dicha ZMVM cuenta con 7,945 personas hospitalizadas: 5,967 en camas generales y 1,978 en camas de terapia intensiva, por lo que para alcanzar el “peor escenario”, tendrían que ingresar otras 2,512 personas para el próximo 11 de enero.

Además, alertó que los ingresos hospitalarios por el virus han crecido en el último mes en la CDMX, en particular, de finales de noviembre a la primera quincena de diciembre; no obstante, la mandataria aseguró que este aumento ya no es a la misma velocidad desde que se implementó el semáforo rojo.

Por otro lado, la alcaldesa recordó durante su videoconferencia las cinco reglas que “todas y todos debemos cumplir para bajar contagios”.

1. Quédate en casa, si no tienes que salir no lo hagas

2. De ser necesario salir, usar cubrebocas y mantener sana distancia siempre

3. Evitar las fiestas, posadas y reuniones con amigos y familiares

4. Una sola persona tendrá que realizar las compras del hogar

5. De dar positivo a la prueba diagnóstica de COVID-19, aíslate por 15 días y llama a Locatel al 5556581111 para que tengas seguimiento médico

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“El peor escenario”: Sheinbaum advirtió que el Valle de México podría llegar en enero a 9,512 hospitalizaciones

“Emociona hasta las lágrimas”: Sheinbaum agradeció llegada de médicos a la CDMX para reforzar la lucha contra COVID-19

Mapa del coronavirus en México 28 de diciembre: CDMX, el foco rojo de la epidemia con más casos activos y defunciones