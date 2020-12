“El peor escenario”: Sheinbaum advirtió que el Valle de México podría llegar en enero a 9,512 hospitalizaciones

(Foto: CDMX)

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y su equipo de trabajo dieron a conocer el “peor escenario” de hospitalizaciones de COVID-19 para la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), el cual, según las nuevas proyecciones del modelo epidemiológico, a principios de enero del 2021 las hospitalizaciones llegarían a 9,512, mientras que el escenario de menor ocupación sería de 8,950 camas.

La mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum, aseguró que para ese entonces se contará con 10,457 camas para atender a los pacientes que lo requieran, por lo que si se cumple el “peor escenario”, aún quedarían 945 espacios disponibles.

“Este es el escenario de acuerdo con modelos epidemiológicos, y es el máximo que podría esperarse si nos seguimos comportando con este nivel de movilidad (en decremento)” dijo la funcionaria.

Cabe destacar que el último corte de cifras del pasado 26 de diciembre indica que la ZMVM cuenta con 7,945 personas hospitalizadas: 5,967 en camas generales y 1,978 en camas de terapia intensiva, por lo que para alcanzar el “peor escenario”, tendrían que ingresar otras 2,512 personas para el próximo 11 de enero.

Además, alertó que los ingresos hospitalarios por el virus han crecido en el último mes en la CDMX, en particular, de finales de noviembre a la primera quincena de diciembre; no obstante, la mandataria aseguró que este aumento ya no es a la misma velocidad desde que se implementó el semáforo rojo.

En ese sentido, por los días festivos de la última semana, Sheinbaum alertó que ya se verá reflejado el número de casos, debido a que por el momento hay un pequeño rezago en la información.

Y es que a la fecha hay 5,846 personas hospitalizadas, de las cuales 1,593 permanecen intubadas.

Asimismo, hubo un incremento del 37% de capacidad hospitalaria general y un 26% en camas con ventilador en los hospitales públicos de la Ciudad de México. Con este aumento de camas hay un total de 7,377 espacios generales y 1,918 con ventilador mecánico para los pacientes más críticos por la enfermedad.

Durante su habitual conferencia de prensa, la mandataria mencionó que el crecimiento de hospitalizaciones no es un fenómeno sólo de la Ciudad de México, sino en el mundo, y destacó el caso de Alemania.

Por otro lado, la alcaldesa señaló que en los últimos días ha habido una reducción considerable de la movilidad tanto en transporte público como en autos particulares, lo que, de acuerdo con el Titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Antonio Merino, se ve reflejado en la disminución de conectividad en diversos puntos de la CDMX.

Cabe recordar que el jueves de la semana previa arrancó el Plan de Vacunación contra COVID-19 en la CDMX, por lo que al momento van 4,875 primeras dosis aplicadas en la capital del país.

Como cada semana, el Gobierno de la Ciudad de México actualiza las colonias en las que hay mayor concentración de contagios por COVID-19; no obstante, en esta ocasión no fue así, pues informó que todas las colonias de la capital del país son consideradas de atención prioritaria.

Por tal motivo, detalló a través de una tarjeta informativa que dejaría de dar a conocer el listado de 200 colonias que anteriormente eran consideradas de atención prioritaria por la epidemia de COVID-19.

Agregó que esta decisión se tomó luego de que el pasado 18 de diciembre, el Gobierno federal, el capitalino y el del Estado de México anunciaron que la Zona Metropolitana del Valle de México volvería al Semáforo Rojo de alerta máxima por el aumento de casos acelerado de coronavirus.

