Problemas en Morena: señalaron a coordinador de delegados federales de “cucharear” encuestas para elegir candidatos

El coordinador de los delegados federales Gabriel García Hernández fue señalado por interferir en las encuestas del partido (Foto: Cuartoscuro)

Morena, el partido más poderoso de México y el favorito para ganar las elecciones intermedias de 2021, no tiene paz y sus conflictos internos parecen no tener fin: ahora, el coordinador de los delegados federales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue señalado de influir en las supuestas encuestas con las que el partido elige a sus candidatos a gobernadores.

El senador Cruz Pérez Cuéllar, que hace unos días anunció que impugnaría el proceso interno para elegir al candidato de Chihuahua por el partido en el poder y donde él mismo participó como aspirante, expresó este lunes que Gabriel García Hernández es “responsable directo de la manipulación del proceso de selección de candidatos al interior” del partido.

Trata de imponer a sus subordinados como abanderados a las gubernaturas, lo cual representa una traición al presidente López Obrador

García Hernández es el Coordinador general de los Programas para el Desarrollo, es decir, se encarga de supervisar el trabajo de los delegados federales designados por el mandatario mexicano para la entrega de los apoyos económicos y becas para poblaciones vulnerables en toda la República.

Morena volvió a sufrir una fuerte denuncia interna en su proceso interno para elegir a sus candidatos (Foto: Cuartoscuro)

Precisamente en la selección de candidatos a las gubernaturas, Morena ha elegido a cuatro ex delegados federales de 11 anunciados hasta ahora, los cuales dejaron sus puestos hace unos meses para participar en el proceso interno del partido, definido con encuestas realizadas por una comisión morenista que no ofrece detalles sobre su metodología ni aplicación.

Se trata de Víctor Castro, seleccionado para ser el candidato del partido en el estado de Baja California Sur; Lorena Cuéllar, por Tlaxcala; Indira Vizcaíno, por Aguascalientes; y Juan Carlos Loera, por Chihuahua. Precisamente es esta última selección la que Pérez Cuéllar impugnará.

Y es que, de acuerdo con el senador morenista, el coordinador de los delegados federales mencionó los casos del proceso interno para los estados de Chihuahua y de Guerrero, donde no hay consenso todavía y habrá una nueva ronda de encuestas, donde supuestamente “se intenta dejar como candidatos a la gubernatura a dos personajes que fungían recientemente como delegados de los programas federales”.

“En ambos casos, los dos exfuncionarios se colocan muy lejos de las preferencias electorales, en tercero o cuarto lugar, ni siquiera son pieza para competir por el segundo lugar en las elecciones del 2021″, expresó el senador.

La influencia de García Hernández se habría visto reflejada en la selección de cuatro ex delegados federales para candidatos a gubernaturas (Foto: Cuartoscuro)

Además, Pérez Cuéllar señaló a García Hernández de “cucharear” las encuestas para la selección de candidatos “a su antojo a través de la estructura de mercadotecnia que dejó incrustada en el partido, que de acuerdo con el senador “impulsa y promueve a los delegados, muchos de ellos sin posibilidades de triunfo”.

“Lo anterior es muy grave porque se estaría impulsando a perfiles retocados, carentes de capacidad para poder ganar una contienda electoral, y no se diga la gubernatura, que en el caso de Chihuahua representa cederle el espacio al partido en el poder o generarle condiciones a otros que no pintaban en el mapa”, concluyó Pérez Cuéllar.

Sin embargo, esta no es la única queja al interior del partido. El también senador morenista José Narro Céspedes, aspirante a la gubernatura de Zacatecas, que también fue derrotado, criticó que, en el caso de la entidad del Bajío mexicano, se realizaran encuestas telefónicas para definir al ganador, al no ser ni “confiables ni certeras”.

“Las encuestas iban a ser presenciales. No es posible que no nos hayan dicho la metodología. Inicialmente se pactó que era cara a cara, personalmente, en domicilios”, dijo Narro Céspedes en un video publicado en sus redes sociales, asegurando que el partido podría haber hecho las encuestas a pesar del COVID-19 cuando el estado pasara al semáforo epidemiológico naranja en los próximos días.

Senador de Morena se inconformó por resultados de encuestas internas para candidatos a gubernatura (Video: Especial)

El legislador perdió ante David Monreal, hermano de Ricardo Monreal, éste último coordinador de los senadores de Morena. Esto provocó la molestia de Narro Céspedes. “El método elegido no es el mejor, se está usando que el ganador sea el más conocido”, advirtió.

De acuerdo con su explicación, la encuesta además no reflejó la composición de la población de Zacatecas. “El porcentaje de adultos mayores y jubilados es muy alta, los jóvenes prácticamente no salen representados. No corresponde a la realidad, cuando haces la muestra tiene que arrojar una composición certificada con el porcentaje de la población”, argumentó.

A estos cuestionamientos se le suman los que ocurrieron en la selección de candidato para el estado de Guerrero, donde Morena mostró sus grietas más profundas. Mario Delgado, presidente nacional del partido, anunciaría al ganador de la candidatura la semana pasada, uno de los botines más grandes que se pondrá en juego en las elecciones de 2021 y donde Morena es gran favorito.

El anuncio no llegó nunca. En su lugar, Delgado explicó que los 18 aspirantes participarán en una encuesta de reconocimiento para elegir a seis finalistas (tres hombres y tres mujeres), quienes a su vez participarán en una segunda encuesta, en esta ocasión de preferencia, para elegir al ganador. Esto, ante la imposibilidad de alcanzar un consenso entre los punteros.

Morena ha elegido a 11 de sus 15 abanderados para gubernaturas en juego en las elecciones de 2021 (Foto: Cortesía Morena)

Uno de los favoritos en la contienda por la candidatura en Guerrero es Amílcar Sandoval Ballesteros, ex delegado federal para dicha entidad y hermano de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval. El otro es el senador Félix Salgado Macedonio, quien está siendo investigado por supuestamente haber cometido abuso sexual, según reportes de medios locales.

A estas complicaciones aún se le suman la falta de anuncio de candidatos para Michoacán, San Luis Potosí y Sinaloa, todas entidades donde la competición, como en Guerrero, el otro estado que no tiene candidato todavía, donde la competencia es cerrada.

Y es que en las elecciones de 2021 se pondrá en juego la mayoría de la Cámara de Diputados, por ahora controlada por la mayoría de Morena y sus aliados, pero también la renovación de 15 gubernaturas y miles de puestos locales.

Morena ya ha designado a 11 de los 15 abanderados para dichas candidaturas a gobernadores: son seis mujeres y cinco hombres hasta ahora. El partido tendrá que nominar al menos a una mujer más en alguno de los estados, debido al fallo del Tribunal Electoral sobre paridad de género que obliga a todos los partidos a postular a al menos siete mujeres.

