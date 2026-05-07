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Exatlón México: quién gana la medalla grupal hoy 6 de mayo

Falta poco para conocer al ganador y ganadora de la temporada

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(FB/ExatlonMx)
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El desenlace de la temporada de Exatlón México se aproxima con la disputa de la última medalla grupal, un galardón que se ha convertido en el recurso más codiciado por los participantes.

El premio no solo representa un logro simbólico sino que otorga la posibilidad de asistir a un concierto de Maroon Five, un incentivo que ha elevado la tensión entre los equipos.

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Quién gana la medalla grupal según spoilers del 6 de mayo

La expectativa por conocer al ganador de la medalla grupal ha crecido entre los seguidores del programa.

Según los spoilers disponibles hasta la mañana del 6 de mayo, el equipo rojo se lleva la medalla grupal.

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Aún así, los reportes coinciden en que el resultado final sigue siendo una incógnita, y la definición ocurrirá en el episodio transmitido en la fecha mencionada.

Atleta femenina en un uniforme rojo, mojada y en posición dinámica de carrera en un circuito de obstáculos con iluminación púrpura de fondo
Una atleta participa en una desafiante prueba del popular reality show Exatlón México, esforzándose al máximo en la competencia por la medalla grupal de TV Azteca. (FB/ExatlonMx)

La medalla grupal en disputa representa el último gran beneficio colectivo antes del cierre de la temporada.

El equipo que obtenga la victoria tendrá acceso a un evento especial fuera del circuito habitual, sumando un aliciente extra para la competencia y reforzando la unión entre sus integrantes en la recta final.

Cómo llegan el equipo azul y el equipo rojo al capítulo

El equipo azul arribó a este episodio después de una remontada considerada épica en el capítulo anterior.

El marcador favoreció en un principio al equipo rojo, pero los azules aceleraron en los momentos decisivos y lograron revertir la situación, asegurando así la oportunidad de disfrutar de un viaje como premio adicional.

Los nombres de Katia Gallegos, Adrián Leo, Alexis Hiroshi y Evelyn Guijarro figuran entre quienes podrán elegir el destino para relajarse tras la competencia.

Dos mujeres en ropa deportiva, una con top rojo y otra azul, compiten en un circuito azul y amarillo con ruedas grandes y estructuras coloridas
Participantes de Exatlón México compiten arduamente en una prueba física por la codiciada medalla grupal en el popular reality show de TV Azteca. (FB/ExatlonMx)

Por su parte, el equipo rojo experimentó cierta frustración tras dejar escapar una ventaja considerable.

Aunque se adjudicaron la ventaja inicial durante el episodio previo, la recompensa no resultó determinante en el desenlace.

Además, los rojos recibieron el beneficio de instalarse en la supervilla, donde contaron con comodidades como la presencia de un chef y espacios exclusivos, lo que contribuyó a elevar el ánimo del grupo pese al revés en la competencia.

La convivencia en la supervilla y los premios obtenidos a través de los Power Tokens han influido en el ambiente de ambos equipos. Mientras los azules celebran el viaje ganado, los rojos se aferran a la oportunidad de cerrar la temporada con una medalla grupal, conscientes de que cada recurso puede ser determinante en la fase de eliminación.

Qué está en juego en el episodio

La entrega de la medalla grupal marca un punto de inflexión en la competencia.

El premio otorga al equipo ganador la posibilidad de asistir juntos a un concierto exclusivo, lo que representa un incentivo inédito en la temporada.

Además, la medalla podría incidir en el último duelo de eliminación, otorgando una ventaja estratégica significativa para los atletas que continúan en carrera.

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