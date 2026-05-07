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Mundial 2026: es oficial la fecha de inauguración del Tren Ligero para conectar con el Estadio Ciudad de México

Clara Brugada aseguró que las mejoras en el servicio del tren beneficiarán a los vecinos y visitantes que llegarán por la Copa Mundial

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Ya hay fecha para la inauguración del Tren El Ajolote en la CDMX (X/ @STECDMX)
Ya hay fecha para la inauguración del Tren El Ajolote en la CDMX (X/ @STECDMX)

El anuncio de la inauguración del Tren “El Ajolote en la Ciudad de México marca un paso clave en la modernización del transporte público de la Ciudad de México con miras al Mundial 2026. Clara Brugada, jefa de gobierno, informó que este lunes 11 de mayo entrará en operación el renovado Tren Ligero bajo el nombre El Ajolote, con nuevas unidades y estaciones intervenidas para optimizar el servicio. El proyecto tiene como objetivo reforzar la movilidad urbana a casi un mes de que la capital reciba miles de visitantes.

El Tren El Ajolote es la nueva versión modernizada del tren ligero que conecta las zonas de Tasqueña y Xochimilco en la capital. Con la incorporación de 17 nuevos trenes y la remodelación de estaciones, el sistema se alista para ofrecer mayor capacidad y eficiencia en el transporte, lo que permitirá atender la expectativa de incremento en la demanda durante el Mundial 2026 y facilitará la llegada al Estadio Banorte, una de las sedes del evento inaugural.

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Durante el anuncio oficial, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, subrayó: “El próximo lunes vamos a inaugurar el tren El Ajolote ya modernizado, ya con todos los transportes, los trenes nuevos. Ya balizado, ya con las estaciones adecuadas, ya va a ir funcionando como debe de ser”.

El Gobierno CDMX reabrió la terminal Tasqueña el sábado 28 de marzo con motivo del México vs Portugal en el Estadio Azteca, después de casi 7 meses de obras los usuarios pudieron usar las nuevas instalaciones para viajar en el tren eléctrico (X/ @Wendymg10)

Características del Tren El Ajolote en CDMX

El proyecto contempla la llegada de 17 nuevos trenes acoplados, diseñados para mejorar el flujo de pasajeros y reducir los tiempos de espera en el corredor Tasqueña-Xochimilco. Las nuevas unidades, con imágenes de ajolotes y color blanco en sustitución del azul tradicional, ya se someten a pruebas operativas bajo estándares de seguridad exigentes antes de su puesta en marcha oficial.

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En las estaciones continúa la instalación de balizamiento actualizado y se realizan labores como mantenimiento de techumbres. Estas mejoras apuntan a ofrecer mejores condiciones a los usuarios y reforzar la experiencia del viaje en un sistema de transporte renovado.

La modernización del Tren El Ajolote avanza de manera paralela con la renovación de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), cuya conclusión está prevista para el próximo 31 de mayo, lo que expandirá las opciones de movilidad y la integración con el resto de la red de transporte de la ciudad.

Así es el nuevo Tren Ligero CDMX (Gobierno CDMX)
Así es el nuevo Tren Ligero CDMX (Gobierno CDMX)

Impacto del Tren El Ajolote para el Mundial 2026

Poner en marcha El Ajolote responde a la necesidad de fortalecer la infraestructura de transporte público de la capital frente al aumento de visitantes que traerá el Mundial 2026. Este corredor renovado es considerado estratégico por su cercanía con el Estadio Ciudad de México, donde se realizará el partido inaugural México vs Sudáfrica.

Como parte de la preparación, las autoridades han desplegado más de 250 unidades adicionales de autobuses y trolebuses, coordinando esfuerzos con servicios como Metro y Metrobús para responder a las concentraciones masivas que se esperan durante las actividades deportivas.

Brugada también enfatizó que el servicio del Tren Ligero permaneció activo durante las obras de modernización y que, a partir de este lunes, comienza una nueva etapa, con trenes renovados y estaciones intervenidas para responder a la demanda de los usuarios, en especial en el contexto del Mundial.

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