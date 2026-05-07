De la amenaza al perdón: así fue la polémica de la Selección Mexicana con Chivas y Toluca por sus jugadores

Ilustración editorial en blanco y negro de Javier Aguirre, entrenador de la selección mexicana, señalando mientras Amaury Vergara, dueño de Chivas, lo observa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A casi un mes de que empiece la Copa Mundial 2026, la Selección Mexicana protagonizó un escándalo que escaló rápidamente en la prensa y se volvió mediático. Este 6 de mayo, Javier Aguirre, director técnico del Tri, salió en conferencia de prensa a condicionar la permanencia de sus jugadores, si no se presentan esta noche en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) quedarán fuera del Mundial 2026.

La polémica inició cuando Toluca recibió permiso de la presidencia de la Liga MX, encabezada por Mikel Arriola, para que Alexis Vega y Jesús Gallardo participen en la semifinal de la Copa de Campeones de la Concacaf ante LAFC. Y es que, en la última Asamblea de Dueños de Clubes se acordó total apoyo al Tricolor y se abrió la posibilidad de que los clubes que llegaran a semifinales de la Concachampions podrían contar con sus futbolistas antes de reportar con el Vasco Aguirre.

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Sin embargo, Amaury Vergara, dueño de Chivas, manifestó su inconformidad en redes sociales sobre el permiso que Toluca habría recibido de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) para que Vega y Gallardo pudieran competir en el torneo de Concacaf. Fue a partir de esta queja que se destapó la controversia.

El director técnico nacional, Javier Aguirre, aclaró la polémica tras el reclamo de Chivas y dejó en claro que los jugadores que no se presenten esta noche en el CAR se quedarán fuera del Mundial 2026 (X/ @miseleccionmx)

Chivas reclama y pone en jaque la unidad de la Liga MX

Amaury Vergara retiró temporalmente a sus seleccionados tras denunciar inequidad en la aplicación de los acuerdos. Para la directiva, el trato diferenciado hacia Toluca rompió el “pacto de unidad”, ya que Chivas sí dejó fuera a sus futbolistas convocados para la Liguilla, mientras otro club habría recibido “flexibilidad administrativa”.

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Esta indicación puso en jaque los llamados de Armando Hormiga González, Roberto Piojo Alvarado, Luis Romo y Raúl Tala Rangel, quienes se reportaron en las instalaciones de Verde Valle tras unas breves vacaciones; en lugar de viajar a la CDMX acudieron a las instalaciones de su club.

Hasta este punto, entre los aficionados y periodistas la incertidumbre estaba en su máximo punto, pues Chivas es uno de los clubes que más jugadores aportó a la convocatoria. La selección compartió un comunicado de ultimátum para que todos se presenten al llamado.

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Chivas es uno de los clubes que más jugadores aportó a la convocatoria ( X/ @Chivas)

Javier Aguirre reafirma la disciplina y niega ruptura de acuerdos

El seleccionador nacional Javier Aguirre utilizó la conferencia previa a la concentración para reforzar la postura del Tri: “Hoy iniciamos el mundial con mucha ilusión. Estamos todos muy contentos, están citados todos los jugadores para estar cenando todos juntos hoy a las 20:00 hrs. Como sabrán, el comunicado es muy claro, el que no venga estará fuera del mundial. Es algo en lo que no podemos ser flexibles”.

Tras la postura del Vasco Aguirre, Chivas reaccionó de manera inmediata y accedió a liberar a sus jugadores para que se pongan bajo el mando del estratega y el Tricolor.

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“En Chivas respetamos los deseos de nuestros jugadores por representar a México en el Mundial 2026, y de ninguna manera seremos un factor que trunque esa posibilidad, por lo cual se presentarán a la concentración en tiempo y forma”.

Toluca responde y termina polémica

El Deportivo Toluca FC emite un comunicado oficial confirmando la liberación de Alexis Vega y Jesús Gallardo para la concentración de la Selección Mexicana, priorizando el compromiso nacional. (X/ @TolucaFC)

Toluca argumentó en su comunicado que “actuó en todo momento conforme al acuerdo de asamblea de dueños y al reglamento de la FMF”. Precisó que solicitó con anticipación una autorización específica para sus seleccionados y que la validación fue otorgada por la autoridad correspondiente.

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Pero, a pesar del mal entendido, accedió a que sus futbolistas viajaran al CAR para estar reunidos con Aguirre. El Club Deportivo Toluca liberó a Alexis Vega y Jesús Gallardo para integrarse a la Selección Mexicana.

En su comunicado, el club indicó que la gestión para permitir la participación de sus seleccionados en la semifinal de la Copa de Campeones de la Concacaf inició desde el arranque del torneo Clausura 2026. Toluca sostuvo que la validación fue otorgada por la máxima autoridad de la liga y de la federación, y que otros equipos realizaron gestiones similares.

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Por último, en los últimos reportes expusieron que Mikel Arriola ofreció disculpa a los dueños de clubes involucrados y dejaron que Javier Aguirre tuviera preferencia en este tipo de elecciones.