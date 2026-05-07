Mi Primera Renta, apoyo a jóvenes para independizarse: dónde y cómo tramitar

Para participar, los jóvenes deben tener un ingreso igual o menor a dos salarios mínimos y residir en alguna de las cuatro localidades dentro del programa. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

El gobierno de Jalisco implementó el programa Mi Primera Renta 2026, dirigido a jóvenes de 20 a 24 años que residen en viviendas rentadas dentro del estado.

La iniciativa busca facilitar el acceso a la vivienda en arrendamiento formal, promoviendo la independencia y autonomía de las juventudes en los municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga.

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El beneficio económico para las personas seleccionadas se distribuye de la siguiente manera:

$2,500.00 mensuales durante seis meses consecutivos.

durante seis meses consecutivos. Posibilidad de apoyo adicional de $2,500.00 por hasta dos meses más, sujeto a disponibilidad de recursos y limitado a 1,100 acciones .

por hasta dos meses más, sujeto a disponibilidad de recursos y limitado a . El monto total posible por beneficiario puede ser de hasta $20,000.00 si se accede al apoyo completo durante los seis meses más los dos adicionales, o sea, ocho meses.

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Para participar, los jóvenes deben tener un ingreso igual o menor a dos salarios mínimos y residir en alguna de las cuatro localidades mencionadas.

El programa prioriza la atención a:

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Jóvenes con familiares en primer grado de personas desaparecidas

Mujeres jefas de familia

Personas con discapacidad

Integrantes de pueblos y comunidades indígenas

Personas de la población LGBTQ+.

El listado final de beneficiarios será publicado en el Instituto Jalisciense de la Vivienda (IJALVI) y en la página web oficial del organismo.

Paso a paso para solicitar Mi Primera Renta 2026

La iniciativa busca facilitar el acceso a la vivienda en arrendamiento formal, promoviendo la independencia y autonomía de las juventudes en los municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Verifica el cumplimiento de los requisitos:

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Tener entre 20 y 24 años, residir en uno de los municipios participantes y no superar el límite de ingreso de dos salarios mínimos.

No recibir apoyo similar de otra instancia.

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2. Reúne la documentación necesaria:

CURP

Identificación oficial vigente

vigente Contrato de arrendamiento formal y vigente

formal y vigente Comprobante de domicilio

Comprobante de nómina o carta laboral ; si no se cuenta con ellos, presentar declaración de ingresos

o ; si no se cuenta con ellos, presentar Cuenta bancaria a tu nombre con carátula del estado de cuenta

a tu nombre con carátula del estado de cuenta Escrito libre bajo protesta de decir verdad donde declares que no recibes apoyo similar

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3. Elige la modalidad de inscripción:

Presencial: Acude a las oficinas del Instituto Jalisciense de la Vivienda entre el primer día hábil tras la publicación de la convocatoria y el 3 de mayo de 2026

entre el primer día hábil tras la publicación de la convocatoria y el Digital: Ingresa a https://miprimerarenta.jalisco.gob.mx del 4 al 31 de mayo de 2026

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4. Presenta la solicitud: Completa el registro entregando la documentación en el canal elegido.

Si el registro es digital, espera la validación y la cita para la entrega presencial de documentos y firma de la solicitud.

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5. Consulta resultados: El listado de beneficiarios se publicará en el IJALVI y en el sitio oficial.

Inscripción lugar y fechas

Gentrificación ocasiona rentas caras en Guadalajara, Jalisco (especial)

Las inscripciones se pueden realizar de manera presencial en las oficinas del Instituto Jalisciense de la Vivienda, ubicadas en López Cotilla No. 595, Col. Mexicaltzingo, Guadalajara.

El horario de atención es de lunes a viernes de 8:30 a 16:00 horas, desde el primer día hábil tras la publicación de la convocatoria y hasta el 31 de mayo de 2026.

Otra opción es el registro digital a través de la plataforma https://miprimerarenta.jalisco.gob.mx, disponible del 4 al 31 de mayo de 2026 o hasta agotar los recursos asignados.

Una vez validada la información, la persona solicitante recibirá una cita para entregar la documentación y firmar la solicitud de manera presencial.

La vigencia del programa inicia el día hábil siguiente a la publicación de la convocatoria y concluye el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar los recursos asignados.

Para dudas y aclaraciones, está disponible la Dirección de Gestión Sectorial y Políticas Públicas de Vivienda en López Cotilla No. 595, Guadalajara, de lunes a viernes de 8:30 a 16:00 horas

Teléfono 3330343000 ext. 54304 y el correo miprimerarenta@jalisco.gob.mx.