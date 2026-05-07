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Calendario SEP 2026: cuándo se terminan las clases de primaria y secundaria

Conoce cuándo terminan las clases y empiezan las vacaciones en primaria y secundaria

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Cuatro estudiantes de primaria con uniforme observan un calendario escolar 2025-2026 de la SEP en un aula. Una niña señala el "14" y "ULTIMO DIA DE CLASES".
Millones de estudiantes y maestros se preparan para el cierre del ciclo escolar 2025-2026 en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ciclo escolar 2025-2026 en México avanza hacia su etapa final, situación que involucra a millones de estudiantes y docentes de educación básica en la organización de las actividades de cierre.

La Secretaría de Educación Pública, responsable de establecer el calendario oficial, determina las fechas clave para la conclusión de clases y el inicio del periodo vacacional.

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Durante el ciclo, algunas regiones del país han experimentado situaciones que motivaron ajustes en el calendario escolar.

Fecha oficial del fin del ciclo escolar 2025-2026

El calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública establece que el ciclo escolar 2025-2026 para educación básica concluirá el miércoles 15 de julio.

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Esta fecha aplica a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y particulares incorporadas al sistema educativo nacional.

Las autoridades educativas han señalado que, aunque existen variaciones regionales, la fecha contemplada en el calendario nacional es la pauta general para la mayoría del país.

Sin embargo, en entidades como Sinaloa, la conclusión se ha adelantado, situándose el último día de clases el 10 de julio, tras una decisión local que responde a condiciones climáticas particulares.

La entrega de boletas finales está programada para realizarse en los días previos al cierre, generalmente entre el 14 y el 15 de julio.

En el caso de los maestros, el calendario contempla la realización de un taller intensivo posterior a la entrega de calificaciones.

El descanso para los docentes comenzará formalmente el sábado 18 de julio, tras finalizar las actividades administrativas y de capacitación previstas.

Calendario de julio de 2026 con el día 15 resaltado en negro, indicando "Fin de clases". Otros días como el 3, 16, 17, y 18-31 están marcados
El ciclo escolar 2025-2026 termina el 15 de julio, según el calendario oficial de la SEP. (SEP)

Factores que podrían adelantar el cierre del ciclo escolar

En los últimos meses, la Secretaría de Educación Pública ha reconocido que existen solicitudes de algunos estados para adelantar la conclusión del ciclo escolar, principalmente por las altas temperaturas que afectan a diversas regiones del país.

Estas condiciones han generado inquietud entre las comunidades escolares y han motivado el análisis de medidas alternativas, como la implementación de clases en línea.

El Mundial 2026, que inicia el 11 de junio, también ha sido considerado un factor relevante para la movilidad en ciudades sede y la organización de actividades escolares.

Aunque no se ha oficializado una modificación a nivel nacional por este motivo, las autoridades se mantienen atentas a los requerimientos de cada entidad.

En entidades como Jalisco, Nuevo León y la Ciudad de México, la decisión sobre cambios en el calendario depende de las evaluaciones locales y de las recomendaciones que emitan los organismos de protección civil y salud.

Hasta el momento, cualquier modificación debe ser avalada por la SEP para mantener la uniformidad en el sistema.

Descansos oficiales y actividades al cierre del ciclo

Durante los meses de mayo y junio de 2026, el calendario oficial de la SEP establece los siguientes días de descanso y suspensión de clases para estudiantes de educación básica (primaria y secundaria), así como para docentes:

  • 1 de mayo: Día del Trabajo, suspensión general de labores escolares.
  • 5 de mayo: Batalla de Puebla, suspensión general de labores escolares.
  • 15 de mayo: Día del Maestro, suspensión de clases tanto para alumnos como para docentes.
  • 29 de mayo: Junta de Consejo Técnico Escolar, suspensión de clases para estudiantes; los docentes asisten a reunión de trabajo académico.
  • 26 de junio: Junta de Consejo Técnico Escolar, suspensión de clases para estudiantes; los docentes asisten a reunión de trabajo académico.

En julio no hay feriados ni juntas programadas, más allá de la fecha de fin de cursos establecida para cada estado.

Numerosos niños de primaria en uniforme salen de una escuela en México. Una pancarta dice "FIN DE CURSO 2025-2026 ¡FELICES VACACIONES!". Padres esperan a los alumnos.
Al concluir el ciclo escolar 2025-2026, inicia el periodo vacacional para estudiantes de educación básica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuándo inicia el ciclo escolar 2026-2027?

Una vez terminado el ciclo escolar 2025-2026, los estudiantes de educación básica ingresan a un periodo vacacional que se extiende durante las semanas siguientes.

Las autoridades prevén que el siguiente ciclo escolar, correspondiente a 2026-2027, comience el 1 de septiembre, aunque la fecha definitiva será confirmada por la Secretaría de Educación Pública en su momento.

Las autoridades educativas suelen anunciar el calendario oficial del próximo ciclo en agosto, permitiendo así la adecuada preparación de alumnos y docentes para el inicio de clases.

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