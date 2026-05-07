México Deportes

Revelan que el mexicano Julián Quiñones se quedará en Arabia hasta 2030

El Al-Qadisiya habría blindado a su máximo goleador tras diversos rumores que lo colocaban en la Premier League o de regreso en México

Guardar
Google icon
El delantero mexicano apostaría por la estabilidad, prolongando su vínculo con el club saudí tras una campaña de cifras históricas, consolidándose como referente absoluto de la Saudi Pro League. (X/ @julian_quiones3)
El delantero mexicano apostaría por la estabilidad, prolongando su vínculo con el club saudí tras una campaña de cifras históricas, consolidándose como referente absoluto de la Saudi Pro League. (X/ @julian_quiones3)

El futuro de Julián Quiñones parece estar definido a poco del inicio del Mundial 2026. En medio de rumores que lo vinculaban con Monterrey, América y hasta con el Chelsea de Inglaterra, el delantero habría decidido apostar por la continuidad.

El atacante del Al-Qadisiya atraviesa su mejor temporada goleadora y, según adelantó el periodista especializado César Luis Merlo, tendría encaminada una extensión de contrato hasta junio de 2030.

PUBLICIDAD

El delantero mexicano supera sus registros en México y se convierte en referente de la Saudi Pro League. (X/ @AlQadsiahEN)
El delantero mexicano supera sus registros en México y se convierte en referente de la Saudi Pro League. (X/ @AlQadsiahEN)

Aunque el club aún no lo ha hecho oficial, la posibilidad de que el mexicano se quede en la Arabia Saudita abriría un nuevo capítulo en su carrera, consolidándolo como referente absoluto de la Saudi Pro League.

La posible renovación en Arabia

La información adelantada apunta a que Quiñones habría extendido su contrato por dos años más, pasando de 2028 a 2030.

PUBLICIDAD

  • El acuerdo incluiría una mejora salarial sustancial.
  • El objetivo del club es blindar a su máximo goleador frente al presunto interés de equipos europeos y mexicanos.
  • La decisión respondería a la necesidad de consolidar un proyecto deportivo con él como figura central.
Julián Quiñones
Al Qadisiya buscaría consolidar su proyecto deportivo en torno a Quiñones como figura estelar. (crédito Al-Qadsiah)

Este movimiento reflejaría la intención del Al Qadisiya de enviar un mensaje claro de autoridad al mercado internacional y asegurar que su estrella permanezca en Arabia

Un año de cifras históricas para Quiñones

El rendimiento de Quiñones explica por qué el club buscaría asegurar su continuidad.

  • 29 goles en la liga durante la temporada 2025-2026.
  • 33 anotaciones en total sumando todas las competencias.
  • Actuaciones decisivas, como su gol frente al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.

En apenas dos años en Arabia, Quiñones ya superó las cifras que había conseguido en México, consolidándose como uno de los delanteros más efectivos del continente asiático.

Julián Quiñones vive su mejor temporada goleadora, con 33 goles en todas las competencias. (X/ @AlQadsiahEN)
Julián Quiñones vive su mejor temporada goleadora, con 33 goles en todas las competencias. (X/ @AlQadsiahEN)

Su impacto lo ha convertido en referente absoluto del equipo y en uno de los nombres más destacados de la Saudi Pro League.

Lo que significaría para su futuro

De confirmarse la renovación, las consecuencias serían claras:

  • Europa: Chelsea y otros clubes interesados de la Premier League tendrían que replantear cualquier intento de fichaje.
  • Liga MX: América y Monterrey quedan descartados en el corto plazo.
  • Selección Mexicana: Quiñones llegaría al Mundial 2026 como líder de goleo y en plenitud física.
La continuidad de Quiñones refuerza sus posibilidades de llegar al Mundial 2026 como líder de goleo y pieza clave para la Selección Mexicana. (X/@miseleccion)
La continuidad de Quiñones refuerza sus posibilidades de llegar al Mundial 2026 como líder de goleo y pieza clave para la Selección Mexicana. (X/@miseleccion)

Su continuidad en Arabia también fortalece al Al-Qadisiya, que pelea por un lugar en la Liga de Campeones de la AFC.

Cada gol suyo tiene un impacto directo en las aspiraciones internacionales del club, y su regularidad lo coloca como pieza clave en el esquema de Javier Aguirre para la Copa Mundial de la FIFA.

Google icon

Temas Relacionados

Julián QuiñonesAl-QadisiyaSaudi Pro LeagueSelección Mexicana Mundial 2026Convocatoria Mundial 2026Mundial 2026mexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Santos buscaría el regreso de Jordan Carrillo: de esta manera los laguneros pueden quitárselo a Pumas

El mediocampista sinaloense está viviendo un Clausura 2026 brillante, ganándose el cariño de la afición universitaria

Santos buscaría el regreso de Jordan Carrillo: de esta manera los laguneros pueden quitárselo a Pumas

Tras amenaza de Javier Aguirre, Toluca enviará a Alexis Vega y Jesús Gallardo a concentración del Tri

El equipo del Turco Mohamed argumentó que no hubo omisión en los acuerdos tomados en la Asamblea de Clubes para que sus futbolistas pudieran estar en las semifinales del torneo Concacaf

Tras amenaza de Javier Aguirre, Toluca enviará a Alexis Vega y Jesús Gallardo a concentración del Tri

Así llegó Carlos Acevedo a la concentración de la Selección Mexicana tras polémica con jugadores

El arquero santista se sumó al equipo nacional con la mira puesta en la Copa del Mundo en medio de la polémica por el préstamo de jugadores al Tri

Así llegó Carlos Acevedo a la concentración de la Selección Mexicana tras polémica con jugadores

No fue Javier Aguirre: revelan quién autorizó a Toluca la convocatoria de Alexis Vega y Jesús Gallardo

Tras la inconformidad de clubes como Chivas y la polémica mediática, la FMF anunció que ningún jugador tendrá privilegios

No fue Javier Aguirre: revelan quién autorizó a Toluca la convocatoria de Alexis Vega y Jesús Gallardo

Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, reveló que Eduardo Lamazón tuvo "meses complicados" antes de fallecer

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo resaltó la resiliencia emocional y el legado humano del cronista argentino durante sus meses más complejos

Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, reveló que Eduardo Lamazón tuvo "meses complicados" antes de fallecer
MÁS NOTICIAS

NARCO

Niño de 10 años recibe disparo en la cabeza en medio de balacera en el mercado Morelos de Puebla

Niño de 10 años recibe disparo en la cabeza en medio de balacera en el mercado Morelos de Puebla

Marina rescata a 11 personas y asegura bultos de cocaína tras operaciones en el Océano Pacífico

Detienen a 10 personas con armas y drogas tras una decena de cateos simultáneos en Querétaro

Balean fachada de casa e incendian autos en fraccionamiento de Sinaloa

Revelan que el novio de Valentina planeó su asesinato y el de su familia en Azcapotzalco, al otro día visitó a su nueva pareja

ENTRETENIMIENTO

BTS saluda a 50 mil ARMY desde Palacio Nacional con Claudia Sheinbaum: euforia invade el Zócalo

BTS saluda a 50 mil ARMY desde Palacio Nacional con Claudia Sheinbaum: euforia invade el Zócalo

Jimin de BTS presume su vista del Zócalo desde Palacio Nacional

Sheinbaum dedica mensaje a BTS tras su encuentro en Palacio Nacional

En fotos y videos: la visita de BTS a Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional

Lucero dará concierto gratis en CDMX por el Día de las Madres: fecha, lugar y cómo llegar

DEPORTES

Santos buscaría el regreso de Jordan Carrillo: de esta manera los laguneros pueden quitárselo a Pumas

Santos buscaría el regreso de Jordan Carrillo: de esta manera los laguneros pueden quitárselo a Pumas

Tras amenaza de Javier Aguirre, Toluca enviará a Alexis Vega y Jesús Gallardo a concentración del Tri

Liga MX en vivo: todos los encuentros, horarios y transmisiones de los cuartos de final de vuelta del Clausura 2026

Así llegó Carlos Acevedo a la concentración de la Selección Mexicana tras polémica con jugadores

No fue Javier Aguirre: revelan quién autorizó a Toluca la convocatoria de Alexis Vega y Jesús Gallardo