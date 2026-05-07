Revelan que el mexicano Julián Quiñones se quedará en Arabia hasta 2030

El delantero mexicano apostaría por la estabilidad, prolongando su vínculo con el club saudí tras una campaña de cifras históricas, consolidándose como referente absoluto de la Saudi Pro League. (X/ @julian_quiones3)

El futuro de Julián Quiñones parece estar definido a poco del inicio del Mundial 2026. En medio de rumores que lo vinculaban con Monterrey, América y hasta con el Chelsea de Inglaterra, el delantero habría decidido apostar por la continuidad.

El atacante del Al-Qadisiya atraviesa su mejor temporada goleadora y, según adelantó el periodista especializado César Luis Merlo, tendría encaminada una extensión de contrato hasta junio de 2030.

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El delantero mexicano supera sus registros en México y se convierte en referente de la Saudi Pro League. (X/ @AlQadsiahEN)

Aunque el club aún no lo ha hecho oficial, la posibilidad de que el mexicano se quede en la Arabia Saudita abriría un nuevo capítulo en su carrera, consolidándolo como referente absoluto de la Saudi Pro League.

La posible renovación en Arabia

La información adelantada apunta a que Quiñones habría extendido su contrato por dos años más, pasando de 2028 a 2030.

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El acuerdo incluiría una mejora salarial sustancial .

El objetivo del club es blindar a su máximo goleador frente al presunto interés de equipos europeos y mexicanos.

La decisión respondería a la necesidad de consolidar un proyecto deportivo con él como figura central.

Al Qadisiya buscaría consolidar su proyecto deportivo en torno a Quiñones como figura estelar. (crédito Al-Qadsiah)

Este movimiento reflejaría la intención del Al Qadisiya de enviar un mensaje claro de autoridad al mercado internacional y asegurar que su estrella permanezca en Arabia

Un año de cifras históricas para Quiñones

El rendimiento de Quiñones explica por qué el club buscaría asegurar su continuidad.

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29 goles en la liga durante la temporada 2025-2026.

33 anotaciones en total sumando todas las competencias.

Actuaciones decisivas, como su gol frente al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.

En apenas dos años en Arabia, Quiñones ya superó las cifras que había conseguido en México, consolidándose como uno de los delanteros más efectivos del continente asiático.

Julián Quiñones vive su mejor temporada goleadora, con 33 goles en todas las competencias. (X/ @AlQadsiahEN)

Su impacto lo ha convertido en referente absoluto del equipo y en uno de los nombres más destacados de la Saudi Pro League.

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Lo que significaría para su futuro

De confirmarse la renovación, las consecuencias serían claras:

Europa: Chelsea y otros clubes interesados de la Premier League tendrían que replantear cualquier intento de fichaje.

Liga MX: América y Monterrey quedan descartados en el corto plazo.

Selección Mexicana: Quiñones llegaría al Mundial 2026 como líder de goleo y en plenitud física.

La continuidad de Quiñones refuerza sus posibilidades de llegar al Mundial 2026 como líder de goleo y pieza clave para la Selección Mexicana. (X/@miseleccion)

Su continuidad en Arabia también fortalece al Al-Qadisiya, que pelea por un lugar en la Liga de Campeones de la AFC.

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Cada gol suyo tiene un impacto directo en las aspiraciones internacionales del club, y su regularidad lo coloca como pieza clave en el esquema de Javier Aguirre para la Copa Mundial de la FIFA.