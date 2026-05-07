México

Destacan caballerosidad de Tae-hyung de BTS por su trato a Sheinbaum en Palacio Nacional

La banda de K-pop demostró sus buenos modales con la presidenta de México

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La banda surcoreana reunió a 50 mil fanáticas en el Zócalo (Presidencia)
La banda surcoreana reunió a 50 mil fanáticas en el Zócalo (Presidencia)

La multitudinaria recepción de BTS en el centro histórico de la Ciudad de México marcó un punto de inflexión en la relación entre la cultura surcoreana y el público mexicano.

Más de 50 mil personas se congregaron frente al Palacio Nacional, donde la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, junto a la banda de k-pop, saludaron a los fans desde el balcón principal, generando una ola de emoción que se reflejó tanto en el Zócalo como en las redes sociales.

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El saludo de los integrantes de BTS incluyó expresiones en español, como “Te quiero”, “Gracias” y “Te amo”, detalle que desató la euforia de quienes esperaban ver a sus ídolos.

Durante más de cuatro minutos, los asistentes vivieron un momento que rápidamente se convirtió en tendencia digital, con imágenes y videos que circularon ampliamente dentro del fandom conocido como ARMY.

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Sheinbaum aplaude el trabajo de BTS y su influencia en los jóvenes

Clara Brugada confirmó el número de asistentes al saludo desde Palacio Nacional de parte del grupo surcoreano (X/@ClaraBrugadaM)

La presidenta Claudia Sheinbaum acompañó a BTS durante el acto y posteriormente difundió una fotografía junto a ellos, resaltando en su mensaje: “Recibo con gusto a uno de los grupos más queridos por las y los jóvenes de México: BTS. La música y los valores unen a México y Corea del Sur”.

El encuentro se dio en el contexto de los tres conciertos que BTS ofrecerá en el Estadio GNP Seguros, eventos que han generado una gran expectativa en la capital mexicana.

Fotografía cedida este miércoles por la presidencia de México, de la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum (c), posando con los integrantes del grupo surcoreano de K-pop BTS durante una reunión en Palacio Nacional de Ciudad de México (México). EFE/Presidencia de México/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORO)
Fotografía cedida este miércoles por la presidencia de México, de la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum (c), posando con los integrantes del grupo surcoreano de K-pop BTS durante una reunión en Palacio Nacional de Ciudad de México (México). EFE/Presidencia de México/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORO)

La visita del grupo fue calificada por la mandataria como un acto de “júbilo”, destacando la sencillez de los artistas y el impacto positivo de sus mensajes, orientados a promover una cultura de paz e inclusión.

El evento no solo reafirmó el alcance internacional del K-pop, sino también la fuerza de una comunidad que encuentra en estos encuentros motivos de celebración y pertenencia.

En palabras de Sheinbaum, “el grupo transmite en sus canciones mensajes positivos que fomentan una cultura de paz e inclusión”, poniendo en primer plano el papel de la música como herramienta para el entendimiento y el respeto entre naciones. El histórico saludo en el Palacio Nacional quedará registrado como uno de los episodios más representativos de la conexión cultural entre México y Corea del Sur.

V, un caballero con Claudia Sheinbaum

V fue todo un caballero con la presidenta de México (captura de pantalla)
V fue todo un caballero con la presidenta de México (captura de pantalla)

En la transmisión de diversos medios de comunicación, se puede ver a Kim Tae-hyung, conocido por su nombre artístico V, teniendo varias atenciones con la presidenta de México, desde darle el paso hacia el balcón de Palacio Nacional, hasta sostenerle el micrófono mientras ella hablaba.

Las interacciones entre V y Claudia Sheinbaum provocaron diversas reacciones entre el fandom de BTS. El Army destacó las muestras de caballerosidad del idol y aplaudieron sus buenos modales.

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