Morena bajo fuego: senador anunció impugnación contra proceso interno y otro pidió nueva encuesta

Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, nuevamente se encuentra bajo una lluvia de críticas (Foto: Cuartoscuro)

El proceso interno de Morena, el partido más poderoso de México, se encuentra asediado por las voces críticas que cuestionan la falta de confianza en las encuestas realizadas para definir a sus candidatos a las gubernaturas que se renovarán en las elecciones intermedias de 2021, que se suman a otros cuestionamientos previos de “amiguismo” y “negociaciones cupulares”.

El senador morenista Cruz Pérez Cuéllar, aspirante a obtener la candidatura para la gubernatura de Chihuahua, anunció esta semana que impugnará el proceso y solicitará de manera formal que se repita la encuesta “tras considerar a fondo las condiciones en que se dieron los resultados del proceso de selección de candidato”.

De acuerdo con Pérez Cuéllar, fue seleccionado “contra todo pronóstico” Juan Carlos Loera, ex delegado federal y diputado. Además, el legislador pidió que la dirigencia nacional de Morena explique “con total transparencia y claridad” los parámetros a medir, así como la metodología de las encuestas antes de que se realicen, “a fin de que el resultado final no esté cubierto de incertidumbre como sucedió en este primer intento”.

El senador morenista Cruz Pérez Cuéllar fue el primero en impugnar el proceso interno de Morena (Foto: Facebook @CruzPerezCuellarCh)

Pérez Cuéllar ya entregó a principios de semana un oficio ante la Comisión Nacional de Elecciones de Morena donde se le solicita información precisa sobre el ejercicio realizado en las últimas semanas, que fue tomado como base para seleccionar a quien sería seleccionado como candidato.

En el documento, el senador morenista demandó saber quiénes fueron los cuatro finalistas elegidos para participar en las encuestas, de acuerdo con la convocatoria emitida por el partido, así como la metodología usada, el número de encuestados, las preguntas realizadas y los resultados reales.

Finalmente, Pérez Cuéllar destacó que, si Morena efectivamente se considera “una oferta de cambio”, este tipo de designaciones no puede estar “plagada de errores”, pero que pueden resarcirse, repitiendo y mejorando el proceso de selección de candidato o candidata.

Los candidatos derrotados salieron a criticar las encuestas que realiza Morena para elegir al ganador, debido a la falta de transparencia (Foto: Daniel Augusto/ Cuartoscuro)

Por otra parte, el senador morenista José Narro Céspedes, aspirante a la gubernatura de Zacatecas, que también fue derrotado, criticó que, en el caso de la entidad del Bajío mexicano, se realizaran encuestas telefónicas para definir al ganador, al no ser ni “confiables ni certeras”.

“Las encuestas iban a ser presenciales. No es posible que no nos hayan dicho la metodología. Inicialmente se pactó que era cara a cara, personalmente, en domicilios”, dijo Narro Céspedes en un video publicado en sus redes sociales, asegurando que el partido podría haber hecho las encuestas a pesar del COVID-19 cuando el estado pasara al semáforo epidemiológico naranja en los próximos días.

El legislador perdió ante David Monreal, hermano de Ricardo Monreal, éste último coordinador de los senadores de Morena. Esto provocó la molestia de Narro Céspedes. “El método elegido no es el mejor, se está usando que el ganador sea el más conocido”, advirtió.

De acuerdo con su explicación, la encuesta además no reflejó la composición de la población de Zacatecas. “El porcentaje de adultos mayores y jubilados es muy alta, los jóvenes prácticamente no salen representados. No corresponde a la realidad, cuando haces la muestra tiene que arrojar una composición certificada con el porcentaje de la población”, argumentó.

Narro Céspedes se inconformó por resultados de encuestas internas para la candidatura en Zacatecas (Video: Youtube @José Narro Céspedes)

A estos cuestionamientos se le suman los que ocurrieron en la selección de candidato para el estado de Guerrero, donde Morena mostró sus grietas más profundas. Mario Delgado, presidente nacional del partido, anunciaría al ganador de la candidatura la semana pasada, uno de los botines más grandes que se pondrá en juego en las elecciones de 2021 y donde Morena es gran favorito.

El anuncio no llegó nunca. En su lugar, Delgado explicó que los 18 aspirantes participarán en una encuesta de reconocimiento para elegir a seis finalistas (tres hombres y tres mujeres), quienes a su vez participarán en una segunda encuesta, en esta ocasión de preferencia, para elegir al ganador. Esto, ante la imposibilidad de alcanzar un consenso entre los punteros.

Esta semana, la sede de Morena en la Ciudad de México, donde se han presentado a los ganadores de las encuestas y del proceso interno de cada entidad, amaneció con cabezas de cerdo en sus entradas, una de las protestas contra la candidatura del senador Félix Salgado Macedonio a la gubernatura guerrerense. El legislador está siendo investigado por supuestamente haber cometido abuso sexual, según reportes de medios locales.

El mapa electoral de México para las elecciones intermedias de 2021 (Foto: INE)

Hasta ahora, en Morena se han anunciado a 11 de los 15 candidatos que representarán al partido en las elecciones de 2021: son seis mujeres y cinco hombres hasta ahora. Se tratan de: Celia Maya, por Querétaro; Clara Luz Flores, por Nuevo León; Layda Sansores, por Campeche; Marina del Pilar, por Baja California; Lorena Cuéllar, por Tlaxcala; e Indira Vizcaíno, por Aguascalientes.

A las seis abanderadas por Morena se le suman cinco hombres: Víctor Castro, por Baja California Sur; y Alfonso Durazo, el candidato de Morena por el estado de Sonora; David Monreal, por Zacatecas; Juan Carlos Loera por Chihuahua; y el senador Miguel Ángel Navarro, por Nayarit.

Sin embargo, aún faltan por anunciarse las cuatro candidaturas más competidas y polémicas de este ciclo electoral: a Guerrero se le suman Michoacán, San Luis Potosí y Sinaloa.

