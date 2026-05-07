Autoridades y sector privado reconocen las capacidades de carga del AIFA

La industria de carga aérea mexicana refuerza su apoyo al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles como punto clave en la logística nacional. Crédito: Secretaría de Relaciones Exteriores

La industria de carga aérea mexicana confirmó su respaldo al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) como punto estratégico para operaciones logísticas en el país, según un comunicado conjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT); la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y el propio AIFA este 6 de mayo.

El ramo de las aerolíneas de carga destacaron la eficiencia y seguridad del aeropuerto, y ratificaron su compromiso de mantener e incrementar sus inversiones en el complejo aeroportuario.

PUBLICIDAD

Durante una visita de supervisión, empresas de mensajería y líderes de la industria reconocieron la integración tecnológica y la actualización de los procesos aduaneros en el AIFA, que permite reducciones significativas de los tiempos de tránsito y mejora la competitividad nacional en comercio exterior. La modernización de las aduanas se mencionó como un avance fundamental para asegurar traslados ágiles y seguros de productos valiosos y perecederos.

Infraestructura del AIFA se convierte, de acuerdo con las autoridades, en un referente

La integración tecnológica y la modernización de aduanas en el AIFA permiten disminuir tiempos de tránsito y optimizan el comercio exterior mexicano. Crédito: Secretaría de Relaciones Exteriores

El Gobierno de México subrayó que la infraestructura instalada consolida al Sistema Aeroportuario Metropolitano del Valle de México como referente en eficiencia operativa y seguridad para el transporte de mercancías.

PUBLICIDAD

Según los secretarios de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez y de Infraestructura, Jesús Esteva Medina, la colaboración público-privada impulsa el desarrollo y expansión del sector logístico.

Entre los compromisos asumidos, los representantes de las empresas ratificaron el mantenimiento y la expansión de operaciones en el aeropuerto, así como la inversión continua en infraestructura propia para fortalecer el entorno de distribución nacional e internacional. El sector privado manifestó su confianza en las políticas públicas de desarrollo regional y conectividad que promueve la actual administración.

PUBLICIDAD

Acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos refuerza operaciones del Felipe Ángeles

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se incorpora al acuerdo bilateral aéreo entre México y Estados Unidos para abrir rutas directas con ciudades estadounidenses. REUTERS/Raquel Cunha

El AIFA recibió un nuevo impulso como plataforma para operaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, a partir del acuerdo firmado recientemente que busca fortalecer la conectividad y la logística aérea en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Este acuerdo sentó las bases para que el AIFA se convierta en un punto estratégico dentro del mercado aéreo compartido, tanto para carga como para pasajeros.

PUBLICIDAD

La inclusión formal del Felipe Ángeles en el acuerdo bilateral de transporte aéreo firmado en 2015 se traduce en la posibilidad de que más aerolíneas —mexicanas y estadounidenses— operen rutas directas entre este aeropuerto y distintas ciudades de Estados Unidos. Este ajuste reglamentario permite un acceso más amplio y favorece el libre tránsito de mercancías y pasajeros.

El documento suscrito por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y el Departamento de Transporte de Estados Unidos dejó claro que México se compromete a mantener un mercado aéreo competitivo y regulado con estándares alineados a las mejores prácticas internacionales.

PUBLICIDAD

Se realizará supervisión bilateral para garantizar transparencia

Aerolíneas mexicanas y estadounidenses podrán presentar propuestas ante el grupo de trabajo binacional encargado de la regulación aeronáutica. REUTERS/Henry Romero

Dentro del acuerdo, los gobiernos de México y Estados Unidos establecieron un grupo de trabajo bilateral. Este organismo tiene la función de supervisar la implementación de los compromisos y revisar las regulaciones del sector en ambos países.

El grupo está abierto a la participación de la industria aérea, por lo que aerolíneas mexicanas y estadounidenses podrán presentar propuestas y plantear nuevas necesidades operativas.

PUBLICIDAD

En cuanto a la infraestructura de carga —un segmento central del acuerdo— se establecen garantías de acceso justo y transparente tanto en el AIFA como en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. El objetivo es que ambas terminales puedan atender operaciones logísticas de operadores de los dos países.