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Detienen a 10 personas con armas y drogas tras una decena de cateos simultáneos en Querétaro

Algunos de los capturados serán llevados ante autoridades federales por la cantidad de narcótico que les fue hallado

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Detienen a 10 personas con armas y drogas tras una decena de cateos en Querétaro
Las personas capturadas (FGE Querétaro)

Las autoridades de Querétaro informaron sobre la detención de 10 personas como resultado del mismo número de cateos en diferentes puntos de la entidad. Además de las detenciones, los uniformados incautaron armas y dosis de drogas.

El 6 de mayo la Fiscalía General del Estado (FGE) de Querétaro destacó las acciones realizadas de manera simultánea durante la madrugada del 5 de mayo en Unidad Nacional, Vista Alegre, El Salitre, Cuitláhuac y La Piedad.

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Como resultado de las revisiones en los diversos lugares fueron detenidos cinco hombres por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud, además de que cuatro mujeres arrestadas por la misma causa probable, asimismo, un hombre fue capturado por el delito de resistencia y desobediencia de particulares.

Las drogas incautadas

Asimismo, como resultado de los cateos, fueron asegurados inmuebles, además de que los agentes hallaron:

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Detienen a 10 personas con armas y drogas tras una decena de cateos en Querétaro
Parte de las acciones (FGE Querétaro)
  • Más de kilogramo y medio de metanfetamina
  • Más de mil 100 gramos de cocaína en piedra
  • Más de un kilo de marihuana
  • Dinero en efectivo (no fue detallada la cantidad)
  • Armas de fuego, así como armamento hechizo y réplicas
  • Cartuchos de varios calibres
  • Bolsas para dosificar
  • Básculas grameras

Debido a algunas de las cantidades de droga aseguradas, siete personas (cuatro mujeres y tres hombres) serán llevadas ante las autoridades federales.

En las acciones participaron elementos de la Policía de Investigación del Delito, con apoyo de Policía Estatal, policías municipales de Querétaro y Corregidora, así como efectivos del Ejército y la Guardia Nacional. Los cateos simultáneos fueron realizado en el marco de la denominada a estrategia Sinergia Por Querétaro.

Las imágenes compartidas por las autoridades muestran a los 10 detenidos, de quienes no fueron revelados sus nombres, así como parte de las acciones por parte de los agentes.

Detienen a 10 personas con armas y drogas tras una decena de cateos en Querétaro
(FGE Querétaro)

14 detenidos en Querétaro

Cabe recordar que el pasado 26 de abril las autoridades de Querétaro informaron sobre la detención de 14 personas (12 de las cuales fueron en flagrancia), mientras que una persona fue capturada en cumplimiento de una orden de aprehensión por amenazas y otra fue asegurada por una orden de captura federal como resultado de cuatro cateos en Corregidora, Pedro Escobedo, San Joaquín y El Marqués.

El material visual difundido por las autoridades muestra parte de las acciones implementadas por los elementos de la Policía de Investigación del Delito y agentes ministeriales. Los operativos contaron con el apoyo de la Policía Estatal (POES), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y las policías municipales de Corregidora y El Marqués.

Como en el reporte reciente, no fueron revelados los nombres de las personas aseguradas.

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