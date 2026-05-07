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Gallardo manda mensaje polémico al salir de Toluca para integrarse al Tri

Tras la orden de la Federación Mexicana de Futbol, Jesús Gallardo se despidió de Toluca y compartió en redes sociales su reacción, exponiendo el dilema entre club y selección

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El lateral mandó un mensaje polémico tras no poder jugar con Toluca. Mandatory Credit: Daniel Jefferson-Imagn Images
El lateral mandó un mensaje polémico tras no poder jugar con Toluca. Mandatory Credit: Daniel Jefferson-Imagn Images

Tras la polémica reciente entre jugadores de Toluca y Chivas que están convocados al Mundial 2026 y que no tendrían permiso para reportar con sus clubes por integrarse a la concentración del ‘Tri’, ahora surgen las reacciones de los jugadores.

Jesús Gallardo comunicó su postura a través de redes sociales, en un mensaje donde explicó el conflicto entre sus compromisos de club y selección y anticipó el efecto que tendría su ausencia en la semifinal de la Concacaf Champions Cup.

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El ultimátum del entrenador Javier Aguirre, quien advirtió que quien no reportara al Centro de Alto Rendimiento este 6 de mayo quedaría fuera de la Copa del Mundo, fue determinante para que Gallardo y Alexis Vega dejaran la concentración escarlata ese mismo día.

La Federación Mexicana de Futbol revocó el permiso que permitía a ambos jugadores disputar la semifinal ante el LAFC.

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El club se vio obligado a prescindir de Gallardo y Vega, quienes se despidieron de sus compañeros y confirmaron su presencia en la concentración nacional que inicia un proceso de 40 días previo a la competencia mundialista.

La decisión impactó la preparación del equipo dirigido por Antonio Mohamed, que no ha podido disponer de sus dos elementos para el partido de Concachampions sin dos de sus titulares habituales.

Toluca recibió permiso especial para usar a Gallardo y Alexis Vega en la semifinal de vuelta de la Concacachampions y luego fue revocado.
Toluca recibió permiso especial para usar a Gallardo y Alexis Vega en la semifinal de vuelta de la Concacachampions y luego fue revocado.

Gallardo opta por el Tri y se despide de Toluca

En una publicación en Instagram, Jesús Gallardo compartió imágenes con las playeras de México y Toluca.

En el mensaje reconoció: “Me hubiera encantado estar hoy en la cancha con mi equipo, sin embargo me toca estar enfocado con la Selección, preparándome al máximo para lo que viene y representar a nuestro país con mucho orgullo”, escribió el tabasqueño.

Gallardo agradeció al club y a sus compañeros, subrayando: “A Toluca, todo mi respeto y apoyo siempre. Confío plenamente en lo que se está construyendo y sé que van a responder como siempre”.

El lateral dedicó en redes unas palabras a su equipo. IG: jesusgallardo17
El lateral dedicó en redes unas palabras a su equipo. IG: jesusgallardo17

El mensaje fue interpretado en redes sociales como un reclamo velado hacia la Federación, aunque el mismo Gallardo intentó suavizar el tono, enfatizando su compromiso tanto con el club como con la selección.

La publicación generó comentarios divididos entre la afición escarlata y los seguidores del Tri.

Un conflicto que provocó tensión

El movimiento de Gallardo y Vega se produjo después de que la dirección de Selecciones Nacionales reiteró, mediante un comunicado, que todos los convocados debían presentarse al CAR la noche de este 6 de mayo.

El técnico nacional Javier Aguirre sostuvo en conferencia que “No podemos ser flexibles, quien no concentre hoy estará fuera del Mundial”.

Toluca tuvo que reorganizar su plantel, recurriendo a jugadores como Nico Castro y Mauricio Isaís para cubrir las bajas.

La postura de la Federación y de Aguirre marcó la línea que seguirán todos los clubes de la Liga MX de cara a las próximas semanas, provocando opiniones divididas.

Para Gallardo, la elección de la Selección implicó renunciar a la oportunidad de disputar una semifinal internacional con Toluca, pero aseguró su lugar en la lista final de 23 jugadores para el Mundial.

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