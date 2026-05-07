Está listo el gigantesco escenario para BTS: así luce desde el aire tras encuentro de la banda con Sheinbaum

Sheinbaum y BTS saludan a 50 mil fans desde Palacio Nacional. REUTERS/Luis Cortes

La visita de BTS a Palacio Nacional congregó a 50 mil personas en el Zócalo de la Ciudad de México, quienes presenciaron el encuentro entre la banda de K-pop y la presidenta Claudia Sheinbaum.

En redes sociales, la mandataria destacó el mensaje positivo y la promoción de la cultura de paz que transmiten las canciones del grupo, al tiempo que reconoció el impacto que genera entre el público joven mexicano.

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RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook darán tres conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. Los boletos están completamente agotados.

El imponente escenario de BTS

Ya casi terminan de montar el escenario para BTS en CDMX. (Foto: X/ConcertDrone)

Tras días de incertidumbre debido a que el montaje del escenario en el Estadio GNP Seguros parecía poco avanzado, por fin aparecieron imágenes de la producción casi lista para recibir a los artistas surcoreanos.

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El escenario se encuentra montado casi en su totalidad en el centro del estadio (el show será 360 grados, como fue el de Metallica hace varios meses) y está compuesto por altas estructuras, varias pantallas gigantes y múltiples pasarelas.

Los fanáticos mexicanos de BTS expresaron el entusiasmo por la enorme producción que la banda trajo para el Estadio GNP Seguros. Aunque algunos de los seguidores de la banda expresaron dudas de si la estructura cabría en el recinto, el recientemente renovado Foro Sol demostró que sus dimensiones son suficientes para alojar ese y cualquier otro espectáculo de gran nivel.

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El setlist para BTS en la Ciudad de México

Members of South Korean Kpop boy band BTS and Mexico's President Claudia Sheinbaum react as they stand on a balcony of the National Palace ahead of a series of concerts on the BTS World Tour "Arirang" in Mexico City, Mexico, May 6, 2026. REUTERS/Luis Cortes

Por supuesto puede haber sorpresas, pero estas son las canciones que BTS ha interpretado en pasadas fechas de su exitosa gira:

Hooligan

Aliens

Run BTS

They don’t know bout us

Like animals

Fake love

Swim

Merry go round

2.0

Normal

Not today

Mic drop

FYA

Fire

Body to body

Idol

Come over

Butter

Dynamite

Canción sorpresa

Segunda canción sorpresa

Please

Into the sun