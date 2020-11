El senador de Morena Napoleón Gómez Urrutia dio positivo a COVID-19

Gómez Urrutia, el último senador en dar positivo al COVID-19 (Foto: Cuartoscuro)

Napoleón Gómez Urrutia, senador de Morena, el partido de la mayoría en ambas Cámaras del Congreso, dio positivo a COVID-19, sumándose a más de una docena de sus colegas que han adquirido la enfermedad en los últimos meses.

“Amigos y amigas: Me hicieron la prueba de COVID-19. Hoy me informaron que resulté POSITIVO. Presento síntomas menores y me encuentro bien”, manifestó este miércoles el senador morenista en sus redes sociales.

Seguiré el protocolo sanitario de aislamiento y continuaré trabajando con el mismo empeño que si estuviera presencial

Gómez Urrutia se sumó a más de una docena de senadores positivos en los últimos meses (Foto: Twitter @NGomezUrrutiaMX)

La ausencia en los próximos días de Gómez Urrutia en los pasillos y en el Pleno del Senado se dará en un momento clave para el senador: mientras se debate y discute si se aprueban o no una serie de reformas a las leyes laborales mexicanas para atenuar el llamado “outsourcing”, tema en el que el morenista es uno de los principales impulsores.

Fuentes de Morena en el Senado confiaron a Infobae México que esperan se recupere pronto, porque su voto en una eventual prohibición de este tipo de subcontratación sería no sólo simbólico sino vital en el Pleno. Sin embargo, aceptaron que, debido a la cuarentena que debe pasar, podría perderse las votaciones, que deben ser de forma presencial.

La polémica iniciativa fue presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador hace unos días. El mandatario aseguró que buscan “proteger a los trabajadores” con la reforma. Sin embargo, después de una reunión con la Iniciativa Privada, el titular del Ejecutivo aceptó negociar los términos de su propuesta.

Gómez Urrutia podría perderse el debate y eventual aprobación de las reformas al "outsourcing" en México, de las cuales es uno de los impulsores (Foto: Cuartoscuro)

Con este positivo, el Senado sumó a un nuevo legislador con coronavirus, el cual ha provocado una pandemia a lo largo de 2020. En la Cámara Alta, el COVID-19 se ha cobrado la vida de un senador: el morenista Joel Molina Ramírez, quien falleció a finales de octubre.

La muerte del senador por Tlaxcala provocó que el Senado endureciera sus medidas sanitarias para evitar que el recinto se convirtiera en un foco de infecciones y de posibles muertes. Los líderes de los partidos aprobaron que todos los senadores deberían realizarse pruebas antes de las sesiones del Pleno, las cuales tienen que mostrar para poder ingresar al salón de sesiones.

Tras la decisión, hasta 11 senadores dieron positivos en las últimas semanas: Lupita Cisneros, Josefina Vázquez Mota, Alejandra Reynoso, Damián Zepeda, Ismael Cabeza de Vaca del PAN (Partido Acción Nacional); Bertha Caraveo, José Luis Pech, Daniel Gutiérrez Castorena y María Celeste Sánchez de Morena; Claudia Anaya Mota del PRI (Partido Revolucionario Institucional); y Verónica Delgadillo (Movimiento Ciudadano).

En San Lázaro acumulan 15 muertes por COVID-19: 14 trabajadores y un diputado federal (Foto: Cortesía Cámara de Diputados)

Pero antes, otros senadores también habían dado positivos en diferentes momentos de la epidemia que atraviesa México, como la senadora morenista Nestora Salgado, quien dio positivo en julio e incluso estuvo internada en terapia intensiva, pero consiguió recuperarse como la mayoría de sus compañeros legisladores.

Otros senadores también sufrieron la enfermedad en su momento: Miguel Ángel Osorio Chong lo contrajo a finales de abril y su colega de grupo parlamentario, el priista Jorge Carlos Ramírez Marín, dio positivo a finales de julio.

En la Cámara de Diputados, por otra parte, los contagios también se han extendido al interior del recinto de San Lázaro. Apenas la semana pasada, con la muerte del director de protocolos, la Cámara Baja acumuló 15 muertos por COVID-19: 14 trabajadores y un diputado, Miguel Acundo, del PES (Partido Encuentro Social), quien falleció a mediados de septiembre.

