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Erik Hernández Cruz desapareció el pasado 3 de mayo en Veracruz: familiares acusan lentitud de la Fiscalía para realizar la búsqueda

El joven de 19 años salió de trabajar y hasta el momento se desconoce su paradero

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Primer plano de un joven con piel clara y cabello oscuro rizado, vistiendo una camiseta polo oscura, sonriendo suavemente hacia la cámara. El fondo está desenfocado.
Erik Hernández Cruz fue reportado como desaparecido el pasado 3 de mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pasado 3 de mayo de 2026, Erik Hernández Cruz fue reportado como desaparecido, la última vez que se tuvo información de su paradero fue la madrugada del domingo, cuando salió de trabajar en una plaza conocida del centro de Orizaba, Veracruz, sin embargo, no ha regresado a casa.

Familia acusa lentitud de las autoridades

La falta de resultados en la investigación, así como la lentitud para tomar acciones por parte de la Fiscalía estatal, han llevado a que los familiares del joven de 19 años se manifiesten y cierren la carretera federal 150 Orizaba-Tehuacán.

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En entrevista con Infobae México, la mamá de Erik Hernández, Mayra Cruz, acusó que omisiones como la revisión de cámaras de vigilancia ubicadas en puntos clave que podrían aportar información sobre el paradero de su hijo no se han realizado conforme a protocolos y tiempo.

Ante la inoperancia del sistema, la familia del joven desaparecido se unió al Colectivo Madres Luna, con quienes se han apoyado para exigir avances en el proceso con las autoridades.

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Tras casi una semana sin saber dónde está Erik Hernández Cruz, las autoridades apenas comenzaron a tomar declaración a las últimas personas que lo vieron. Mayra Cruz aseguró que ante la lentitud y omisión institucional hay un incremento en la inseguridad: “Mi hijo no es el único desaparecido son muchos”.

Erik Hernández Cruz fue reportado como desaparecido en Veracruz.
Erik Hernández Cruz fue reportado como desaparecido en Veracruz.

¿Haz visto a Erik Hernández Cruz?

La ficha de búsqueda emitida por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas indica que Erik Hernández Cruz desapareció en Camerino Z. Mendoza en Veracruz, el 3 de mayo.

Entre las características destacan:

  • Sexo: hombre
  • Nacionalidad: mexicana
  • Edad actual: 19 años
  • Fecha de nacimiento: 14 de enero de 2007
  • Estatura: 1.72 metros
  • Color de ojos: café oscuro
  • Color de piel: morena clara
  • Cabello: castaño oscuro, corto, crespo
  • Lugar de desaparición: Camerino Z. Mendoza, Veracruz.
  • Señas particulares: Tatuaje en el pecho

En caso de tener algún dato que ayude con la localización del joven de 19 años, la ciudadanía puede comunicarse a los siguientes medios de contacto:

  • Número de teléfono: 228-319-3187
  • Emergencias: 911
  • Correo: busqueda.veracruz@gmail.com

Rosa Icela se reunió con colectivos de búsqueda en CDMX

Rosa Icela Rodríguez afirmó que su reunión con Volker Türk fue positiva. | Presidencia
Rosa Icela Rodríguez afirmó que su reunión con colectivos de búsqueda. | Presidencia

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, se reunió con colectivos de búsqueda y familiares de personas desaparecidas de seis entidades: Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

En el encuentro participaron representantes de colectivos, autoridades federales de derechos humanos y atención a víctimas, la Comisión Nacional de Búsqueda, fiscalías estatales y comisiones locales de búsqueda. La mesa revisó los avances en investigaciones y los mecanismos de coordinación interinstitucional.

Las autoridades reiteraron que la localización de personas desaparecidas es una prioridad nacional. Se comprometieron a mejorar la atención a familias y la eficacia de los procesos de búsqueda, así como a fortalecer la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

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