Crisis de COVID-19 en el Senado: al menos siete contagios confirmados en un día, 10 en aislamiento y una recuperación

El Senado se encuentra en una situación delicada por contagios e incluso una muerte por COVID-19 (Foto: Steve Allen/ Infobae México)

El Senado mexicano vive en las últimas semanas un brote de contagios de COVID-19 que, aunque no ha significado un foco de infección, sí ha puesto ha causado la muerte de uno de ellos y ha puesto en jaque a una serie de legisladores de todos los partidos.

La situación se ha deteriorado este miércoles. Al menos siete senadores y senadoras informaron a lo largo de la jornada que sus pruebas de esta semana habían sido confirmadas como positivos a la enfermedad causada por el nuevo coronavirus SARS-COV2. Con ellos, se acumulan ya una decena de legisladores que en estos momentos se encuentran aislados.

Los primeros contagios confirmados de este día se dieron a conocer por la mañana. Se trató de dos senadores del opositor PAN (Partido Acción Nacional) quienes salieron positivos: Alejandra Reynoso, de Guanajuato, y Damián Zepeda, de Sonora.

La senadora Reynoso del PAN dio positivo este miércoles a COVID-19 (Foto: Cuartoscuro)

“Ayer me realicé la prueba semanal preventiva de COVID para asistir a las sesiones del Senado y me informan en este momento que salió positiva. No tengo ningún síntoma pero de inmediato atenderé instrucciones de los Doctores y procederé al aislamiento. Espero estén bien”, aseguró Zepeda en redes sociales.

“Acabo de recibir mi última prueba de COVID-19 y el resultado es positivo. Afortunadamente me siento bien, con síntomas leves. Seguiré trabajando desde casa hasta cumplir la cuarentena, siguiendo todas las recomendaciones médicas. ¡Cuídense mucho!”, agregó por su parte la legisladora Reynoso.

Unas horas después, se sumó a los positivos la senadora de Morena (el partido de la mayoría), Bertha Caraveo, de Chihuahua, donde el COVID-19 obligó al estado a regresar al semáforo epidemiológico rojo hace un par de semanas debido al aumento dramático de casos y muertes.

El senador Pech de Morena dio positivo a COVID-19 (Foto: Twitter @DrJLPech)

“Hace un momento recibí el resultado de la prueba PCR que me fue elaborada. Informo, que aunque no presento ninguna clase de síntoma, el resultado es positivo. Personalmente, me haré otra prueba para confirmar el resultado, y desde hoy tomaré las medidas médicas pertinentes”, explicó Caraveo.

Además, del mismo grupo parlamentario, confirmaron su positivo el senador José Luis Pech, de Quintana Roo, y la legisladora María Celeste Sánchez, de la Ciudad de México y que asumió el cargo tras la solicitud de licencia de la senadora Citlalli Hernández.

“Amigos y amigas: Ayer me hicieron la prueba de #COVID19 en el Senado y hoy me informaron que resulté POSITIVO. No presento síntomas y me encuentro bien. Seguiré el protocolo sanitario de aislamiento y continuaré trabajando desde casa con el mismo empeño. ¡A cuidarse todos!”, señaló el doctor Pech.

El senador Molina, de Morena, murió de COVID-19 el 24 de octubre (Foto: Twitter/IsraelZamora_)

“Hoy me acaban de dar los resultados de la prueba COVID-19 y di positivo. Aún no tengo síntomas; sin embargo, atenderé las instrucciones de los doctores y seguiré desde casa cumpliendo con las funciones de senadora”, detalló Sánchez.

Por la tarde, el senador del PAN Ismael Cabeza de Vaca también dio a conocer su diagnóstico. “Quiero informar que recibí los resultados de la prueba COVID-19 que me realicé y el resultado es positivo. Me encuentro bien y continuaré desde casa con mi labor legislativa. #QuédateEnCasa”, indicó en Twitter.

Un cuarto senador del PAN dio positivo también este miércoles, pero su nombre no se ha dado a conocer. Sin embargo, fuentes del Senado y del partido confirmaron a Infobae México que se acumulan cuatro positivos en la Cámara Alta esta jornada de miércoles en el partido.

El Senado realiza desde la semana pasada pruebas masivas para detectar casos antes de las sesiones del Pleno (Foto: Cortesía Senado)

Estos siete positivos se confirmaron gracias a las pruebas que se realizan cada semana en el Senado en la previa de las sesiones del Pleno. Las medidas preventivas comenzaron a aplicar la semana anterior, cuando se hizo necesario tras la muerte de un legislador de Morena y el contagio de otros tantos. Ahora mismo, 10 senadores se encuentran aislados por sus respectivas pruebas positivas.

Después de sesiones maratónicas, el legislador morenista Joel Molina Ramírez murió tras la reunión por complicaciones con la enfermedad el sábado 24 de octubre. Los senadores y los trabajadores del Senado deberán presentar su prueba negativa a COVID-19 reciente para poder ingresar al Pleno.

En los últimos días, han sido cinco senadores los que han dado positivo. El último en hacerlo público antes de los casos de este miércoles fue Daniel Gutiérrez Castorena, legislador de Morena, hace exactamente una semana, el 28 de octubre.

Horas antes aquel día, había anunciado su positivo la senadora Josefina Vázquez Mota, legisladora del PAN. El martes 27 de octubre, fue el turno de la senadora del PRI (Partido Revolucionario Institucional) Claudia Anaya Mota, quien también confirmó su positivo.

La senadora del PRI Anaya Mota se recuperó del COVID-19 y asistió a la sesión del Pleno de este miércoles (Foto: Cortesía Senado PRI)

A estos casos se sumó el de la legisladora Lupita Saldaña Cisneros del PAN, quien ya el miércoles 21 de octubre había dado positivo. A su vez, la senadora Verónica Delgadillo, de Movimiento Ciudadano, dio positivo y confirmó su caso el domingo 25 de octubre.

La buena noticia este miércoles fue que Anaya Mota ya se recupero y hoy estuvo presente en la sesión del Pleno. “Gracias a dios ya voy para el Senado. Muchas gracias a mi coordinador Miguel Ángel Osorio Chong y mi paisano Ricardo Monreal por estar todos los días pendientes de mi recuperación”, expresó en sus redes sociales.

Ante la situación que se vive en el Senado, el Pleno aprobó este mismo miércoles un reglamento para realizar sesiones de forma remota, aunque el Pleno no podrá votar en este tipo de formato y deberá reunirse físicamente para discutir y en su caso aprobar reformas que se consideren “urgentes”.

