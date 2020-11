Foto: Presidencia de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, este jueves reiteró que su administración está limpiando “de arriba para abajo” la corrupción y el tráfico de influencias, característico de los gobiernos neoliberales, y pidió se pusiera, durante su conferencia de prensa, la canción “La Casita”, del fallecido cantautor Óscar Chávez, para recordarlo, dijo, ironizando sobre cómo funcionarios públicos se enriquecieron con dinero del erario.

“Políticos vendiendo medicinas, eso ya no, ya se terminó, están muy enojados pero ya se les va a pasar , ya se van a ir adaptando a las nuevas circunstancias, además ya son mal vistos los corruptos, ya no es como antes: `ay que vivo era, que audaz, como supo colarse, cómo próspero, si lo conocí viviendo en un departamento de unidad habitacional y ahora vive en una mansión de las Las Lomas de Chapultepec, si fue a la escuela conmigo , estudiamos en escuela pública y ahora ya tiene departamento hasta en Nueva York y en Miami, y un carro, un Ferrari, pero no uno, una colección y tienen su avión, nada más cuenta con 20 , 30 o 40 guardaespaldas, y todos traen carro blindado, hasta quienes lo cuidan´; así era, acuerdense del finado Òscar Chávez, `La Casita´, se llamaba ¿no?; ponla , y lo recordamos", solicitó el mandatario a su equipo de la mañanera, y se escuchó la canción en Palacio Nacional.

