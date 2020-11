“Que se aplique la ley aunque sea mi hermano”: AMLO rechazó influyentismo en caso de Pío López Obrador

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró este jueves que no es “tapadera de nadie” y que en su gobierno no hay influyentismo, por eso, dijo, que aunque sea su hermano, se debe de aplicar la ley.

Lo anterior lo expresó al ser cuestionado sobre la investigación que está abierta en contra de Pío López Obrador, luego de la difusión de unos videos en donde se ve que recibe paquetes, presuntamente con dinero, de manos de David Léon, ex director de Protección Civil.

"Que se aplique la ley aunque sea mi hermano, que sean los ministerios públicos los jueces que decidan, no hay influyentismo, no hay nepotismo, ninguna de esas lacras de la política, yo ya no me pertenezco, yo estoy encabezando un movimiento para transformar el pueblo de México, y no le voy a fallar al pueblo de México.

Eso que lo decida un juez, pero yo no le voy a hablar al juez , a un ministro... ya les he dicho llevo meses sin ver al fiscal.

No somos iguales, y no luchamos para hacer lo mismo, no es más de lo mismo, la transformación se va a llevar a cabo, ni la pandemia, ni la crisis económica han detenido la transformación de México, y no vamos a dar ni un paso atrás , porque el principal problema de México es la corrupción y la impunidad, eso es lo que llevó a esta decadencia que se está padeciendo todavía", indicó el mandatario mexicano.

