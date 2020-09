Aventaron “huevazos” por segunda vez a Fernández Noroña en Hidalgo: señaló a gobernador Omar Fayad como responsable

El momento de la agresión contra el diputado Fernández Noroña en un mitin en Hidalgo (Video: Especial)

El diputado Gerardo Fernández Noroña, del izquierdista PT (Partido del Trabajo), fue agredido este domingo por segunda ocasión consecutiva en su visita al estado de Hidalgo, donde realizó junto a sus colegas de partido diversos actos de campaña rumbo a las elecciones locales que se llevarán a cabo en unas semanas en la entidad.

Fernández Noroña se encontraba en su turno al micrófono durante un mitin en el municipio de Singuilucan, ubicado al suroeste de la ciudad de Pachuca, la capital de Hidalgo, y unos 90 kilómetros al noreste de la Ciudad de México.

Sin embargo, el diputado federal fue interrumpido por al menos dos personas, que le lanzaron huevos. “No te queremos aquí”, le gritan, mientras le lanzan los “huevazos”. El legislador intentó mantener la calma y contestó que no había que caer en provocaciones al mismo tiempo que se agachaba para no recibir el impacto.

Los dos supuestos agresores se encontraban entre los asistentes al mitin (Foto: Twitter @fernandeznorona)

Después de aventarles varios huevos a Fernández Noroña, a sus colegas y candidatos del PT, los agresores huyeron y varias personas que estaban presentes en el mitin corrieron para detenerlas. Sin embargo, el diputado petista repitió varias veces: “No los agredan”.

“Vienen a golpear, son los mismos, sí me di cuenta, nos los agredan, regrésense. No caigan en la provocación. Es el segundo evento que nos lo hacen. Véngase, céntrense, compañeros, no persigan a nadie, siéntense”, reiteraba el legislador.

Fernández Noroña no tardó en lanzar acusaciones en sus redes sociales tras el incidente. “Pretenden intimidarme, están perdidos. Regresaré a los cierres de campaña en Hidalgo. Omar Fayad está detrás de las agresiones y provocaciones a nuestras reuniones”, aseguró en Twitter, en referencia al gobernador de Hidalgo.

Hasta la publicación de esta nota, ni Fayad ni las autoridades de Hidalgo han reaccionado o respondido a las acusaciones de Fernández Noroña.

Noroña mantuvo su gira y visitó dos municipios más tras las agresiones en su contra (Foto: Twitter @fernandeznorona)

“Volvieron a mandar una provocación a huevazos en Singilucan (sic). Está claro que detrás de las agresiones está Omar Fayad", reiteró Fernández Noroña, quien también aseguró que había dos detenidos por las agresiones.

El diputado del PT subió una foto de cerca de uno de los agresores. Los dos hombres que fueron detenidos, de acuerdo con Fernández Noroña, se encontraban sentados en las sillas plegables que se instalaron para el mitin en el centro del pueblo antes de lanzar los “huevazos”.

Ambos llevaban ropa oscura. Uno de ellos portaba una gorra y el otro llevaba lentes de graduación y cubrebocas negro. Tras la agresión, Fernández Noroña y su equipo siguieron su gira por Hidalgo y también visitaron los municipios de Zempoala y Tizyuca.

Y es que este es el segundo acto de este tipo contra Fernández Noroña y el PT en Hidalgo en dos semanas consecutivas. El pasado domingo, el diputado también fue agredido a “huevazos” en el municipio hidalguense de Huichapan.

Fernández Noroña señaló al gobernador Fayad de estar detrás de las agresiones (Foto: Cuartoscuro)

Sin embargo, en aquel momento, el legislador acusó a través de su cuenta de Twitter y en su canal de YouTube al hermano del aspirante a la alcaldía de Huichapan por el Partido Verde, Emerito Moreno Magos, de encabezar las agresiones en su contra.

“Un grupo de provocadores llegó a agredir, primero verbalmente, y luego, aventaron jitomates y huevos para reventar la asamblea en Huichapan. Fueron los golpeadores de Emeterio Moreno Magos quienes nos agredieron", expresó Fernández Noroña.

El próximo 18 de octubre, Hidalgo celebrará elecciones locales con fuertes medidas de seguridad sanitaria ante la pandemia de COVID-19. Se renovarán 84 ayuntamientos en la entidad. Además, el estado de Coahuila será el otro sitio donde se lleven a cabo comicios este año: ahí se elegirán 16 diputaciones de mayoría relativa y nueve diputaciones de representación proporcional para el Congreso local.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“¡Fuera, no te queremos en Hildago!”: arrojan huevos y tomates a Fernández Noroña

VIDEO: diputado mexicano Gerardo Fernández Noroña maltrata a empleado de Twitter tras cierre de su cuenta

Tras polémica por iniciativa para desaparecer Afores, PT propuso aumentar impuestos a los cigarros: hasta 30 pesos por cajetilla