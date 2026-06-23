¿Cuál es el estado de salud de Pierroth Jr.?; familia aclara por qué el luchador se desvaneció

Qué le pasó a Pierroth Jr. (Redes sociales)

Momentos de angustia vivieron todos los fanáticos de la lucha libre cuando Pierroth Jr. se desvaneció arriba del ring en la Arena Neza, Estado de México. El incidente ocurrió cuando el peleador se disponía a hacer una acrobacia, pero cayó repentinamente a la lona y rápidamente se activaron los protocolos de emergencia.

Más tarde, la familia del luchador se encargó de compartir la actualización de la condición de Pierroth Jr., pues cabe apuntar que salió en camilla y fue llevado a una clínica para su valoración.

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El estado de salud de Pierroth Jr. es estable, según informó su esposa luego del desmayo que sufrió el luchador en plena función sobre el cuadrilátero. La familia señaló que el enmascarado presentó un cuadro de desgaste físico y recibió valoración médica preventiva.

La esposa del luchador informó que la familia ya está con él y que los especialistas descartaron cualquier indicio de preinfarto o infarto. También señaló que Pierroth Jr. sigue las recomendaciones médicas para su recuperación.

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(X/ @Mexico_NewsMX)

El desvanecimiento quedó grabado en un video difundido en redes sociales. En las imágenes se observa al luchador durante su enfrentamiento con Fresero Jr., cuando se impulsó con las cuerdas para salir del ring e impactar a su rival, pero se desvaneció y quedó en la orilla del cuadrilátero.

Al ver que no se levantaba, el referee se acercó para revisar lo que ocurría. Después hizo señas para que entraran los paramédicos, mientras Fresero Jr. y otro enmascarado también se aproximaron para ayudarlo.

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¿Qué dijo la familia sobre el desvanecimiento de Pierroth Jr.?

La esposa de Pierroth Jr. informó en su cuenta de Facebook que la familia ya estaba con él. En ese mensaje precisó que el luchador presentó un cuadro de desgaste físico que requirió valoración médica preventiva.

“Ya estamos su familia con él en México. A toda la afición de la lucha libre y a los medios de comunicación informamos que Pierroth Jr. presentó un cuadro de desgaste físico qué requirió valoración médica preventiva”, señaló.

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Más adelante, rechazó las versiones que circularon después del incidente. “Tras los estudios correspondientes, los especialistas descartaron cualquier indicio de preinfarto o infarto, contrario a algunas versiones que han circulado en redes sociales”.

Durante un evento de lucha libre en la Arena Neza, un luchador Pierroth Jr. se desplomó sobre la lona del ring. Varios luchadores y personal médico acudieron en su auxilio, asistiéndolo en el cuadrilátero. Posteriormente, el deportista fue trasladado fuera del área de competición por el equipo de emergencia (X/ @Mexico_NewsMX)

La pareja del luchador también agradeció las muestras de apoyo que recibió tras el episodio. En su mensaje mencionó a la afición, a Arena Neza y a Fresero Jr. por el acompañamiento después del desvanecimiento.

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Cómo evolucionó su estado de salud

Después de la atención inicial, los paramédicos sacaron al luchador en camilla del cuadrilátero de Arena Neza. Ese fue el paso inmediato tras el desmayo que sufrió durante la función.

Según el mensaje de su esposa, actualmente el enmascarado se mantiene estable. También indicó que sigue las recomendaciones médicas para una pronta recuperación.

“Actualmente su estado de salud es estable y se encuentra siguiendo las recomendaciones médicas para una pronta recuperación. Agradecemos las muestras de apoyo, preocupación y cariño de toda la afición, a la Arena Neza que ha estado al pendiente en todo momento y también”.

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La familia también agradeció a Fresero Jr. “por el gran compañerismo que está demostrando a pesar de su rivalidad”. Además, lamentó que se difunda información no verificada que genera preocupación entre familiares, amigos y aficionados.

El mensaje de la familia sostiene que su estado de salud permanece estable y que el luchador sigue las indicaciones médicas tras el episodio registrado en la arena.

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