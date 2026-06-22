Procesan a “El Gregory”, presunto integrante de la Unión Tepito y objetivo prioritario ligado a homicidios en CDMX

Crédito: Fiscalía de CDMX

Gregory “N”, alias “El Gregory” o “El J”, fue vinculado a proceso por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo luego de que fue detenido el pasado 15 de junio en un inmueble de la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México.

El sujeto es identificado como objetivo prioritario al ser un presunto integrante de una célula de La Unión Tepito. De acuerdo con labores de inteligencia, estaría relacionado con diversos hechos delictivos ocurridos, principalmente, en las demarcaciones de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, entre ellos homicidios, lesiones por disparo de arma de fuego, extorsión, narcomenudeo y otros delitos de alto impacto.

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Durante la audiencia inicial, celebrada este lunes 22 de junio, el agente del Ministerio Público formuló la imputación formal y presentó ante el juez de control los datos de prueba recabados a lo largo de la investigación. Con base en esos elementos, el juzgador resolvió vincular a proceso a Gregory “N” por su probable participación en delitos contra la salud.

El juez de control también impuso prisión preventiva como medida cautelar y fijó un plazo de un mes y 15 días para el cierre de la investigación complementaria.

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Así fue su detención en un domicilio de Coyoacán

Foto: Especial

Su detención se realizó por agentes de la Policía de Investigación (PDI) al ejecutar una orden de cateo en un inmueble ubicado al sur de la alcaldía Coyoacán como parte de una investigación por delitos contra la salud.

Durante el operativo fue detenido Gregory “N” en el propio inmueble. Las autoridades aseguraron dos vehículos de alta gama, además de diversos objetos e indicios remitidos a análisis pericial y ministerial.

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Tras su aseguramiento, el imputado fue trasladado a instalaciones de la Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes, donde quedó a disposición de las autoridades para la determinación de su situación jurídica.

Las labores de inteligencia que precedieron al cateo permitieron identificar al imputado como objetivo prioritario dentro de la célula de La Unión Tepito a la que presuntamente pertenece.

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Operativos recientes contra La Unión Tepito

Foto: (X/@DianaSanchezBar) / SSC-CDMX

La detención de Gregory “N” se inscribe en una serie de acciones contra el grupo delictivo registradas en meses recientes en la capital.

El pasado 9 de junio fue detenido Dylan Sebastián Marroquín, alias “El Dylan” o “El Cojo”, presunto integrante de la Unión Tepito que también estaba relacionado con el atentado contra la diputada Diana Sánchez Barrios, ocurrido en octubre de 2024.

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La agresión se registró en calles del Centro Histórico, cuando la legisladora se encontraba con otros de sus colaboradores y fue interceptada por un sujeto que les dispararon en varias ocasiones. Como resultado del ataque dos personas de su equipo murieron.

A poco más de un año de los hechos, “El Dylan” fue detenido como parte del seguimiento de esta investigación, iniciada por intento de transfeminicidio, así como por un feminicidio a causa de disparos de arma de fuego del 14 de febrero de 2026 en calles de la alcaldía Tláhuac, y el tercero por un doble homicidio y lesiones registrados en la alcaldía Venustiano Carranza.

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Así fue el ataque a Diana Sánchez Barrios en la CDMX Crédito: X/@siete_letras

Datos obtenidos por esta casa editorial refieren que “El Dylan” o “El Cojo” está vinculado con el grupo delictivo de La Unión Tepito, en la facción liderada por “El Irving” y “El Huguito”.

Esta acción se suma a las realizadas en enero de 2026, cuando cuatro personas fueron detenidas en cateos simultáneos en Azcapotzalco, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, identificadas como integrantes de una célula dedicada a la distribución de droga bajo las órdenes de la Unión Tepito.

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En septiembre de 2025, un operativo en Cuauhtémoc y Nezahualcóyotl derivó en la captura de Iván “N”, alias “El Chícharo”, señalado como presunto líder de una facción del grupo delictivo.