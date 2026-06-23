Encuentran restos humanos en una casa de Zacatecas: son al menos cuatro cuerpos, informa fiscal

Parte de las acciones en el sitio (FGJE Zacatecas)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas informó que el 21 de junio, integrantes del colectivo de búsqueda Escarabajos notificaron a la fiscal especializada en búsqueda de personas el hallazgo de restos óseos al interior de una propiedad privada ubicada en la comunidad de Ciénega, municipio de Jerez de García Salinas.

Los restos fueron localizados durante una jornada de búsqueda realizada de manera independiente por el colectivo. Tras atender el reporte, personal de la Fiscalía Especializada, en coordinación con autoridades de seguridad, se trasladó al lugar denunciado.

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Al advertir que se trataba de una propiedad privada, la intervención pericial requirió de una orden de cateo. Una vez autorizada, personal pericial en criminalística de campo y arqueología forense procesó el sitio, donde se aseguró una osamenta con características de una persona del sexo masculino. La diligencia culminó cerca de las veintitrés horas del 21 de junio.

Un comunicado oficial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJE) presenta información sobre el hallazgo de restos óseos. Integrantes de un colectivo de búsqueda notificaron el hallazgo de osamentas en una propiedad privada en Ciénega, Jerez de García Salinas. La intervención pericial, con orden de cateo y equipo de georradar, resultó en la localización de cuatro osamentas (FGJE Zacatecas)

El personal forense de la Fiscalía General de Justicia del Estado determinó la irregularidad del terreno, lo que motivó la solicitud de una nueva prospección de búsqueda.

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Durante la mañana del 22 de junio, elementos de investigación y de servicios periciales llevaron a cabo una segunda intervención en el predio, acompañada de binomios caninos y equipo de georradar. Las diligencias permitieron el hallazgo de tres osamentas adicionales, las cuales serían trasladadas en los próximos minutos a la Dirección General de Servicios Periciales para su procesamiento e identificación.

La Fiscalía General de Justicia reconoció la colaboración de los colectivos de búsqueda y reafirmó su compromiso de mantener una coordinación permanente con las familias, con el objetivo de agotar todos los recursos técnicos, científicos y legales disponibles para la localización e identificación de personas.

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Hallazgo de restos humanos en Valparaíso

Cabe recordar que el 4 de junio pasado, autoridades de Zacatecas informaron sobre el hallazgo de restos humanos localizados en una fosa clandestina en el municipio de Valparaíso.

Se hallaron diversos restos humanos en una fosa clandestina en Valpariso, Zacatecas Foto: Gobierno de Zacatecas

El hallazgo se produjo durante trabajos de prospección a cargo de un grupo de especialistas de la Comisión Local de Búsqueda y la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares.

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Las tareas fueron realizadas en terrenos de difícil acceso en la zona serrana, con apoyo de herramientas tecnológicas para la ubicación del área. Al sitio acudieron peritos, investigadores y personal civil, quienes localizaron restos humanos semienterrados.

En dicha ocasión, las autoridades estatales señalaron que realizaron un despliegue de búsqueda y prospección en distintas regiones de la entidad.

El hallazgo en Valparaíso ocurre semanas después de que, el 25 de mayo, madres y padres buscadores localizaran otra fosa clandestina en la zona conocida como La Casita, en el municipio de Fresnillo, también en el estado de Zacatecas.

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Mientras que el 1 de mayo pasado fue reportado el hallazgo de siete cuerpos en la comunidad de Mesillas, municipio de Tepezalá, en el estado de Aguascalientes, a medio kilómetro de los límites con Luis Moya, Zacatecas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía estatal confirmó a Infobae México que entre las víctimas se cuentan cinco hombres y dos mujeres, aunque en una primera versión oficial se habló de cinco hombres y una mujer, cifra que fue corregida con la llegada posterior de agentes e investigadores al lugar.

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La ausencia de rastros del crimen en el sitio del hallazgo llevó a las autoridades a estimar que las víctimas habrían sido privadas de su libertad en Zacatecas —en la zona limítrofe con Tamaulipas— y sus restos trasladados posteriormente hasta la zona de Mesillas.

Agentes de investigación y peritos de Servicios Periciales se trasladaron al lugar para recabar indicios y llevar los cuerpos al SEMEFO.