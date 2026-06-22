Implantes mamarios: estos son los síntomas de que tu cuerpo los rechaza, como sucedió con Laura Flores

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La reciente intervención quirúrgica de Laura Flores puso en primer plano el debate sobre las complicaciones asociadas a los implantes mamarios.

La actriz y cantante fue sometida a una cirugía de emergencia el 17 de junio, procedimiento que ella misma explicó se debió a que su organismo rechazó las prótesis que llevaba desde hacía años.

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El caso despertó inquietud entre sus seguidores y renovó la atención sobre los síntomas que pueden alertar sobre problemas con estos dispositivos.

Cómo identificar el rechazo de implantes mamarios

Detectar que el cuerpo rechaza un implante mamario puede ser difícil, ya que los síntomas varían y pueden aparecer en cualquier momento, desde semanas hasta años después de la cirugía.

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La actriz Laura Flores comparte un mensaje desde una cama de hospital.

Entre los signos más frecuentes que deben alertar a la paciente o al médico se encuentran:

Endurecimiento progresivo de la mama

Pérdida de movilidad o rigidez en el pecho

Dolor persistente o crónico en el área mamaria

Cambios anormales en la forma, altura o simetría de las mamas

Desviación del pezón

Pérdida de sensibilidad en la piel, la aréola o el pezón

El desarrollo de una cápsula fibrosa demasiado densa alrededor del implante, conocido como contractura capsular, suele ser el mecanismo más habitual de “rechazo”.

Este proceso puede generar molestias importantes y cambios estéticos notorios, obligando en ocasiones a retirar las prótesis para evitar complicaciones mayores.

Situación actual de Laura Flores

Tras la operación, Laura Flores recurrió a sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores.

Aseguró que la intervención fue exitosa y que su estado de salud es bueno.

La artista agradeció al equipo médico que la atendió, en especial al doctor Fernando Molina Montalvo, y aclaró: “No es cáncer, gracias a Dios”.

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Esta declaración fue clave para desmentir los rumores que circularon tras conocerse la noticia de su ingreso al hospital.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La rápida atención profesional permitió detectar a tiempo las complicaciones, evitando riesgos adicionales. Flores reconoció que la intervención fue necesaria y expresó alivio por haber actuado antes de que el problema se agravara.

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Qué pasó con Laura Flores

El miércoles 17 de junio, la actriz fue sometida a una cirugía para retirar definitivamente sus implantes mamarios.

En un video publicado poco después, Flores compartió: “Rechacé los implantes mamarios y me los quitaron, justamente ayer”.

Su testimonio deja ver la importancia de la vigilancia médica y de no restar importancia a los síntomas extraños que puedan surgir tras una cirugía estética.

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El mensaje de la intérprete generó una avalancha de apoyo por parte de colegas y admiradores.

Ella insistió en que la recuperación marcha favorablemente y que su prioridad es preservar su bienestar. La artista también resaltó el papel fundamental de la información y la atención médica especializada para abordar estas complicaciones.

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¿Qué es la enfermedad por implantes mamarios?

La llamada enfermedad por implantes mamarios (BII, por sus siglas en inglés) es un conjunto de síntomas que pueden presentarse en personas con cualquier tipo de prótesis mamaria, ya sean de silicona, solución salina, de superficie lisa o texturizada.

Usualmente la remoción de implantes puede ayudar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los síntomas más habituales incluyen fatiga crónica, dolor articular y muscular, dificultades cognitivas, problemas respiratorios, alteraciones del sueño, erupciones cutáneas, sequedad bucal y ocular, ansiedad, depresión, dolores de cabeza, pérdida de cabello y trastornos gastrointestinales.

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Aunque la BII no es aún un diagnóstico médico oficial, cada vez más especialistas reconocen la existencia de este cuadro, que podría tener origen autoinmune o inflamatorio.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) advirtió en 2021 sobre el riesgo de síntomas que afectan todo el cuerpo tras la colocación de implantes.

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La agencia exige que los fabricantes incluyan advertencias específicas en los envases y folletos informativos para pacientes.

En la actualidad, no existen pruebas de uso generalizado ni directrices oficiales para diagnosticar o tratar la BII.

A pesar de esto, la extirpación de los implantes suele mejorar o resolver los síntomas en muchos casos.