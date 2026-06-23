México

Gala Montes revela si habría reconciliación con su mamá: “No es que no la quiera”

Crista Montes y la actriz han tenido una relación tensa desde hace años

Guardar
Google icon
La actriz también estará como artista invitada el día 25 de enero
(Instagram/@galamontes)

El clima de tensión familiar entre Gala Montes y su madre, Crista Montes, sigue presente pese al paso de los meses.

La cantante ha dejado claro en recientes declaraciones que, aunque ha perdonado a su mamá por los errores del pasado, el distanciamiento permanece como una decisión personal y consciente.

PUBLICIDAD

Durante una entrevista con Gabriel Roa, Gala explicó que el hecho de hablar públicamente sobre las fallas de Crista no implica falta de afecto.

“Una cosa no está peleada con la otra, que yo diga cosas de mi mamá, que cometió errores, no quiere decir que no la quiera”, puntualizó la artista. Aclaró que prefiere mantener la distancia, pero no por ausencia de cariño.

PUBLICIDAD

La relación entre Gala Montes y su madre tras la ruptura

La controversia entre madre e hija comenzó en 2024, luego de que Crista dejó de ser la mánager de Gala y ambas protagonizaron una serie de declaraciones cruzadas.

Lejos de mejorar tras la salida de la actriz del reality show, la situación se mantuvo igual. Incluso, Crista ofreció una entrevista a un conocido rival mediático de su hija, lo que avivó aún más las diferencias.

Crista Montes, conocida en redes como ‘Sargento’, expresó recientemente su visión crítica sobre la maternidad.

Aseguró en una entrevista que haber tenido hijos fue “la peor inversión” y reconoció: “Por supuesto que me arrepentí. ¡Tanto trabajo que me costó tenerlas!”. Estas palabras generaron impacto mediático y profundizaron el distanciamiento familiar.

La polémica entre Gala Montes y su mamá resurge antes del debut de la actriz en el musical “Malinche”. (Instagram: @sargentomatute)
La polémica entre Gala Montes y su mamá resurge antes del debut de la actriz en el musical “Malinche”. (Instagram: @sargentomatute)

Posturas sobre el perdón y la convivencia

Gala, al ser consultada sobre la posibilidad de reconciliación, fue categórica: “Que la quiera lejos es distinto, pero la quiero, me importa, y mi papá igual”. Reconoció que ha aprendido a ver a sus padres como personas capaces de cometer errores y que ha logrado perdonarlos. “Los amo como son, con todas sus virtudes y con sus errores, les perdono todas sus cag***”, dijo la cantante.

En cuanto a la relación actual, la intérprete insistió en que el perdón no necesariamente implica retomar el contacto cercano. Para Gala, la madurez radica en entender que los padres también fallan, y que cada quien es responsable de decidir con quién quiere convivir.

Declaraciones recientes de Crista Montes

Las palabras de Gala surgen poco después de que Crista Montes diera polémicas declaraciones, en las que lamentó su experiencia como madre y relató dificultades personales, incluidas pérdidas familiares y problemas de salud. “Entre ella y Gala perdí otro bebé de seis meses. Hubo muchas complicaciones”, relató Crista, agregando que su propio marido no estuvo presente y que ahora “es el papá del año, aunque nunca estuvo”.

La madre de Gala también abordó los insultos recibidos por parte de su otra hija, Beba, y cuestionó las expectativas sociales sobre el amor filial. Todo este contexto ha servido para explicar la complejidad de la situación familiar.

En resumen, la ruptura entre Gala Montes y su madre sigue vigente. Aunque la artista reconoce que hay afecto y perdón, no contempla una reconciliación cercana. La relación se mantiene a distancia por decisión propia, mientras ambas continúan gestionando las consecuencias emocionales y mediáticas de este conflicto familiar.

Temas Relacionados

Crista MontesGala Montesmexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 22 de junio?: Línea A restablece servicio en todas sus estaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 22 de junio?: Línea A restablece servicio en todas sus estaciones

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de junio: víctimas de desaparición denuncian incumplimiento de Segob en mesa de trabajo en CDMX

Sigue en Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de junio: víctimas de desaparición denuncian incumplimiento de Segob en mesa de trabajo en CDMX

Alcalde con licencia de Tijuana, Ismael Burgueño, busca candidatura de Morena en Baja California

El proceso para definir el liderazgo estatal del partido comenzó este lunes con los primeros registros en la capital del país

Alcalde con licencia de Tijuana, Ismael Burgueño, busca candidatura de Morena en Baja California

Corto circuito en El Insurgente obliga a la suspensión del servicio del Tren Interurbano

La interrupción en la terminal afectó el traslado de quienes viajaban rumbo a Toluca durante una tormenta vespertina

Corto circuito en El Insurgente obliga a la suspensión del servicio del Tren Interurbano

EN VIVO| Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy lunes 22 de junio: cae la noche y sigue protesta en 20 de noviembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del país este sábado

EN VIVO| Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy lunes 22 de junio: cae la noche y sigue protesta en 20 de noviembre
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de junio: víctimas de desaparición denuncian incumplimiento de Segob en mesa de trabajo en CDMX

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de junio: víctimas de desaparición denuncian incumplimiento de Segob en mesa de trabajo en CDMX

Asesinato de mujer frente al IMSS de Ciudad Obregón es investigado por vínculos directos con grupos criminales

Golpe al narco en Guerrero y Tlaxcala: aseguran más de tres toneladas de cocaína y detienen a cinco personas

Procesan a “El Gregory”, presunto integrante de la Unión Tepito y objetivo prioritario ligado a homicidios en CDMX

Fuerzas Federales hallan bodega con más de 24 mil litros de metanfetamina y sustancias químicas en Sinaloa: hay un detenido

ENTRETENIMIENTO

ENHYPEN y Santos Bravos: fecha, precios y todo sobre su concierto en CDMX

ENHYPEN y Santos Bravos: fecha, precios y todo sobre su concierto en CDMX

Implantes mamarios: estos son los síntomas de que tu cuerpo los rechaza, como sucedió con Laura Flores

MasterChef 24/7: esta sería la verdadera razón por la que salió María del Carmen Ramos Calderón

Julio Camejo responde al supuesto enojo de Arturo Carmona tras confirmar el embarazo de su hija Melanie

Reportan que Camila Sodi fue hospitalizada y operada: actriz revela detalles desde su camilla

DEPORTES

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Beisbol?

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Beisbol?

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el Home Run Derby de la Liga Mexicana de Beisbol?

Christian Martinoli revela cuántos millones de dólares cuesta transmitir un partido del Mundial 2026

Equipo mexicano de Natación Artística consigue la medalla de bronce en la Súper Final de la Copa del Mundo

Japón se despide de México con un emotivo gesto tras su estancia en el país durante el Mundial 2026