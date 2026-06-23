Gala Montes revela si habría reconciliación con su mamá: “No es que no la quiera”

(Instagram/@galamontes)

El clima de tensión familiar entre Gala Montes y su madre, Crista Montes, sigue presente pese al paso de los meses.

La cantante ha dejado claro en recientes declaraciones que, aunque ha perdonado a su mamá por los errores del pasado, el distanciamiento permanece como una decisión personal y consciente.

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Durante una entrevista con Gabriel Roa, Gala explicó que el hecho de hablar públicamente sobre las fallas de Crista no implica falta de afecto.

“Una cosa no está peleada con la otra, que yo diga cosas de mi mamá, que cometió errores, no quiere decir que no la quiera”, puntualizó la artista. Aclaró que prefiere mantener la distancia, pero no por ausencia de cariño.

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La relación entre Gala Montes y su madre tras la ruptura

La controversia entre madre e hija comenzó en 2024, luego de que Crista dejó de ser la mánager de Gala y ambas protagonizaron una serie de declaraciones cruzadas.

Lejos de mejorar tras la salida de la actriz del reality show, la situación se mantuvo igual. Incluso, Crista ofreció una entrevista a un conocido rival mediático de su hija, lo que avivó aún más las diferencias.

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Crista Montes, conocida en redes como ‘Sargento’, expresó recientemente su visión crítica sobre la maternidad.

Aseguró en una entrevista que haber tenido hijos fue “la peor inversión” y reconoció: “Por supuesto que me arrepentí. ¡Tanto trabajo que me costó tenerlas!”. Estas palabras generaron impacto mediático y profundizaron el distanciamiento familiar.

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La polémica entre Gala Montes y su mamá resurge antes del debut de la actriz en el musical “Malinche”. (Instagram: @sargentomatute)

Posturas sobre el perdón y la convivencia

Gala, al ser consultada sobre la posibilidad de reconciliación, fue categórica: “Que la quiera lejos es distinto, pero la quiero, me importa, y mi papá igual”. Reconoció que ha aprendido a ver a sus padres como personas capaces de cometer errores y que ha logrado perdonarlos. “Los amo como son, con todas sus virtudes y con sus errores, les perdono todas sus cag***”, dijo la cantante.

En cuanto a la relación actual, la intérprete insistió en que el perdón no necesariamente implica retomar el contacto cercano. Para Gala, la madurez radica en entender que los padres también fallan, y que cada quien es responsable de decidir con quién quiere convivir.

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Declaraciones recientes de Crista Montes

Las palabras de Gala surgen poco después de que Crista Montes diera polémicas declaraciones, en las que lamentó su experiencia como madre y relató dificultades personales, incluidas pérdidas familiares y problemas de salud. “Entre ella y Gala perdí otro bebé de seis meses. Hubo muchas complicaciones”, relató Crista, agregando que su propio marido no estuvo presente y que ahora “es el papá del año, aunque nunca estuvo”.

La madre de Gala también abordó los insultos recibidos por parte de su otra hija, Beba, y cuestionó las expectativas sociales sobre el amor filial. Todo este contexto ha servido para explicar la complejidad de la situación familiar.

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En resumen, la ruptura entre Gala Montes y su madre sigue vigente. Aunque la artista reconoce que hay afecto y perdón, no contempla una reconciliación cercana. La relación se mantiene a distancia por decisión propia, mientras ambas continúan gestionando las consecuencias emocionales y mediáticas de este conflicto familiar.