¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Beisbol?

El Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Beisbol se disputará este domingo 28 de junio en el Walmart Park, estadio de los Sultanes de Monterrey, donde se enfrentarán enfrentará los peloteros extranjeros más destacados de la temporada contra los mejores jugadores mexicanos del circuito.
Rosters del Juego de Estrellas
Extranjeros
Con una mezcla entre experiencia y juventud, este será el roster del equipo de extranjeros:
CATCHERS
- Carlos Pérez (Diablos Rojos)
- Webster Rivas (Caliente)
INFIELDERS
- Seth Beer (Olmecas)
- Juan Santana (Guerreros)
- Robinson Canó (Diablos Rojos)
- Justin Turner (Toros)
- Yangervis Solarte (Conspiradores)
- Thairo Estrada (Saraperos)
- Gustavo Núñez (Sultanes)
- Jermaine Palacios (Bravos)
- Gabriel Cancel (Bravos)
- Josh Lester (Sultanes)
OUTFIELDERS
- Yunior Severino (Olmecas)
- Hernán Pérez (Toros)
- Harold Ramírez (Tecos)
- Ángel Reyes (Rieleros)
- Kyle Garlick (Charros)
PITCHERS
- Stephen Tarpley (Sultanes)
- Kurt Heyer (Charros)
- Antonio Santos (Pericos)
- Noah Skirrow (Toros)
- Brett de Geus (Toros)
- Chits Ellis (Sultanes)
- Cam Robinson (Rieleros)
- Dan Kubiuk (Piratas)
- Colten Brewer (Leones)
- Jimmy Cordero (Olmecas)
- Jonathan Aro (El Águila)
- Tomohiro Anraku (Diablos Rojos)
CUERPO TÉCNICO
- Lorenzo Bundy – Manager
- Brooks Hall – Coach de pitcheo
- Carlos Sievers – Coach de bateo
- Héctor Hurtado – coach catcheo
- Jesús Arredondo – Coach 3ra base
- Alfredo Amézaga – Coach 1ra base
- Sergio Valenzuela – Coach de bullpen
- Ozzy Velázquez – Head trainer
- Oscar Mora – Batboy
- Manny García – Batboy
Siete países estarán representados en el Equipo de Estrellas, siendo Estados Unidos el que más jugadores aporta con 11, seguido de República Dominicana (8), Venezuela (6), Puerto Rico (1), Colombia (1), Canadá (1) y Japón (1).
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Mexicanos
La selección mexicana formó un equipo competitivo para pelear por la victoria y estos serán los jugadores que defenderán la camiseta nacional:
CATCHERS
- Ricardo Valenzuela (Guerreros)
- Dean Nevárez (Algodoneros)
INFIELDERS
- Henry Urrutia (Conspiradores)
- Juan Carlos Gamboa (Diablos Rojos)
- Jasson Atondo (Olmecas)
- Rodolfo Amador (Acereros)
- Alan Trejo (Acereros)
- Samar Leyva (Pericos)
- Albert Lara (Algodoneros)
- Mateo Gil (Charros)
- Roberto Valenzuela (El Águila)
- Ramiro Peña (Sultanes)
- Víctor Mendoza (Sultanes)
OUTFIELDERS
- Julián Ornelas (Diablos Rojos)
- Maikel Serrano (Rieleros)
- Juan Mora (Acereros)
- Luis González (Acereros)
PITCHERS
- Davis Reyes (Toros)
- Daniel Martínez (Toros)
- Manny Bañuelos (Sultanes)
- Zac Grotz (Charros)
- Gabriel Ponce (Dorados)
- Alexis Vera (Sultanes)
- Gerardo Reyes (Diablos Rojos)
- Roel Ramírez (Toros)
- Miguel Aguilar (Charros)
- Ariel Gracia (Tigres)
- Jesús Cruz (Leones)
- Carlos Morales (Bravos)
CUERPO TÉCNICO
- Benjamín Gil – Manager
- Noé Muñoz – Coach de banca
- Julio Miranda – Coach de pitcheo
- Pablo Ortega – Coach bullpen
- Issmael Salas – Coach de bateo
- Efrén Espinoza – Coach 3ra base
- Heriberto García – Coach 1ra base
- Martín Hernández – Head trainer
- Heriberto Raposas – Batboy
- Leonel Sánchez – Batboy
Entre los 29 peloteros que integran el roster de mexicanos, el equipo de la LMB Banorte que más pelotero aporta son los Sultanes de Monterrey y los Acereros de Monclova con cuatro, seguidos de Diablos Rojos del México (3), Charros de Jalisco (3), Toros de Tijuana (3), Algodoneros del Unión Laguna (2), Rieleros de Aguascalientes (1), Dorados de Chihuahua (1), Bravos de León (1), Guerreros de Oaxaca (1), Pericos de Puebla (1), Conspiradores de Querétaro (1), Saraperos de Saltillo (1), Olmecas de Tabasco (1), Tigres de Quintana Roo (1) y El Águila de Veracruz (1).
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Cuándo y dónde ver el Juego de Estrellas
El Juego de Estrellas 2026 se llevará a cabo este domingo 28 de junio a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) y será transmitido a través de los diferentes canales que transmiten los encuentros de la Liga Mexicana de Beisbol.
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