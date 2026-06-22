¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Beisbol?

Los mejores jugadores mexicanos de la temporada se medirán a los extranjeros más destacados en un choque de trenes. (Infobae México: Jovani Pérez)

El Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Beisbol se disputará este domingo 28 de junio en el Walmart Park, estadio de los Sultanes de Monterrey, donde se enfrentarán enfrentará los peloteros extranjeros más destacados de la temporada contra los mejores jugadores mexicanos del circuito.

Rosters del Juego de Estrellas

Fotografía sin fecha cortesía de los Diablos Rojos del México, donde se observa al dominicano Robinson Cano, durante un juego en la Ciudad de México (México). EFE/Diablos Rojos del México/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Extranjeros

Con una mezcla entre experiencia y juventud, este será el roster del equipo de extranjeros:

CATCHERS

Carlos Pérez (Diablos Rojos)

Webster Rivas (Caliente)

INFIELDERS

Seth Beer (Olmecas)

Juan Santana (Guerreros)

Robinson Canó (Diablos Rojos)

Justin Turner (Toros)

Yangervis Solarte (Conspiradores)

Thairo Estrada (Saraperos)

Gustavo Núñez (Sultanes)

Jermaine Palacios (Bravos)

Gabriel Cancel (Bravos)

Josh Lester (Sultanes)

OUTFIELDERS

Yunior Severino (Olmecas)

Hernán Pérez (Toros)

Harold Ramírez (Tecos)

Ángel Reyes (Rieleros)

Kyle Garlick (Charros)

PITCHERS

Stephen Tarpley (Sultanes)

Kurt Heyer (Charros)

Antonio Santos (Pericos)

Noah Skirrow (Toros)

Brett de Geus (Toros)

Chits Ellis (Sultanes)

Cam Robinson (Rieleros)

Dan Kubiuk (Piratas)

Colten Brewer (Leones)

Jimmy Cordero (Olmecas)

Jonathan Aro (El Águila)

Tomohiro Anraku (Diablos Rojos)

CUERPO TÉCNICO

Lorenzo Bundy – Manager

Brooks Hall – Coach de pitcheo

Carlos Sievers – Coach de bateo

Héctor Hurtado – coach catcheo

Jesús Arredondo – Coach 3ra base

Alfredo Amézaga – Coach 1ra base

Sergio Valenzuela – Coach de bullpen

Ozzy Velázquez – Head trainer

Oscar Mora – Batboy

Manny García – Batboy

Siete países estarán representados en el Equipo de Estrellas, siendo Estados Unidos el que más jugadores aporta con 11, seguido de República Dominicana (8), Venezuela (6), Puerto Rico (1), Colombia (1), Canadá (1) y Japón (1).

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Mexicanos

A la defensiva y con el madero, Ornelas ha sido fundamental para la obtención del bicampeonato. (Instagram: Julián Ornelas)

La selección mexicana formó un equipo competitivo para pelear por la victoria y estos serán los jugadores que defenderán la camiseta nacional:

CATCHERS

Ricardo Valenzuela (Guerreros)

Dean Nevárez (Algodoneros)

INFIELDERS

Henry Urrutia (Conspiradores)

Juan Carlos Gamboa (Diablos Rojos)

Jasson Atondo (Olmecas)

Rodolfo Amador (Acereros)

Alan Trejo (Acereros)

Samar Leyva (Pericos)

Albert Lara (Algodoneros)

Mateo Gil (Charros)

Roberto Valenzuela (El Águila)

Ramiro Peña (Sultanes)

Víctor Mendoza (Sultanes)

OUTFIELDERS

Julián Ornelas (Diablos Rojos)

Maikel Serrano (Rieleros)

Juan Mora (Acereros)

Luis González (Acereros)

PITCHERS

Davis Reyes (Toros)

Daniel Martínez (Toros)

Manny Bañuelos (Sultanes)

Zac Grotz (Charros)

Gabriel Ponce (Dorados)

Alexis Vera (Sultanes)

Gerardo Reyes (Diablos Rojos)

Roel Ramírez (Toros)

Miguel Aguilar (Charros)

Ariel Gracia (Tigres)

Jesús Cruz (Leones)

Carlos Morales (Bravos)

CUERPO TÉCNICO

Benjamín Gil – Manager

Noé Muñoz – Coach de banca

Julio Miranda – Coach de pitcheo

Pablo Ortega – Coach bullpen

Issmael Salas – Coach de bateo

Efrén Espinoza – Coach 3ra base

Heriberto García – Coach 1ra base

Martín Hernández – Head trainer

Heriberto Raposas – Batboy

Leonel Sánchez – Batboy

Entre los 29 peloteros que integran el roster de mexicanos, el equipo de la LMB Banorte que más pelotero aporta son los Sultanes de Monterrey y los Acereros de Monclova con cuatro, seguidos de Diablos Rojos del México (3), Charros de Jalisco (3), Toros de Tijuana (3), Algodoneros del Unión Laguna (2), Rieleros de Aguascalientes (1), Dorados de Chihuahua (1), Bravos de León (1), Guerreros de Oaxaca (1), Pericos de Puebla (1), Conspiradores de Querétaro (1), Saraperos de Saltillo (1), Olmecas de Tabasco (1), Tigres de Quintana Roo (1) y El Águila de Veracruz (1).

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Cuándo y dónde ver el Juego de Estrellas

El Juego de Estrellas 2026 se llevará a cabo este domingo 28 de junio a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) y será transmitido a través de los diferentes canales que transmiten los encuentros de la Liga Mexicana de Beisbol.