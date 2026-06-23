Megabloqueo de transportistas en CDMX-Edomex este 24 de junio: carreteras afectadas y rutas alternas

Transportistas bloquearán las principales carreteras de México este miércoles 24 de junio con un megabloqueo, según dio a conocer la Alianza Mexicana de Transportistas (AMOTAC).
La manifestación está programada para iniciar a las 7:00 horas en diferentes autopistas de los 32 estados del país, incluyendo las arterias que conectan con la Ciudad de México (CDMX).
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Megabloqueo miércoles 24 de junio: estas carreteras tendrán bloqueos
La AMOTAC aseguró que se trata de una movilización pacífica con el fin de evidenciar las problemáticas por las que atraviesa el transporte nacional. Las afectaciones se esperan en distintas carreteras de México, por lo que transporte de carga, turistas y personas que necesiten viajar por estas vialidades podrían encontrarse con el tráfico colapsado.
Entre las vialidades donde se esperan bloqueos parciales se encuentran:
- México-Cuernavaca
- México-Puebla
- México-Querétaro
- México-Pachuca
- México-Pirámides
- Arco Norte
- Av. López Portillo
- Vía Morelos
- Carretera Chalco-México
Vialidades afectadas en Puebla:
- Carretera federal Cholula – Huejotzingo
- Vía Atlixcáyotl
- Carretera Audi – El Seco
- Carretera Perote – Veracruz
Vialidades afectadas en Tlaxcala:
- Carretera Calpulalpan
- Vía corta Puebla
- Carretera Apizaco – Veracruz
Rutas alternas por bloqueo de transportistas miércoles 24 de junio
Para quienes necesiten salir de la CDMX ante los bloqueos carreteros, existen diversas rutas alternas que pueden facilitar el traslado.
México-Cuernavaca:
- Salida del oriente: Oaxtepec-Tlayacapan
- Salida del poniente: La Marquesa hacia Lagunas de Zempoala
México-Puebla:
- Peñón-Texcoco → Calpulalpan (Tlaxcala) → Apizaco → Puebla
México-Querétaro:
- Carretera Federal 57
Arco Norte:
- Ruta Tula-Jorobas por vía Actopan
Vía Morelos:
- Autopista Urbana Siervo de la Nación
Los bloqueos de transportistas suelen ser intermitentes, por lo que se recomienda buscar actualizaciones en tiempo real a través de la página oficial y redes sociales de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE).
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Estas son las demandas de la Alianza Mexicana de Transportistas (AMOTAC)
La AMOTAC exige respuestas concretas a una lista de problemáticas que, según la organización, las autoridades han ignorado. La principal es la inseguridad en carreteras: los transportistas denuncian ausencia de vigilancia efectiva por parte de la Guardia Nacional y extorsiones en retenes federales y militares.
También reclaman el fin de los cobros excesivos de grúas estatales y federales, que según el documento pueden llegar a 250,000 pesos para liberar un vehículo de carga. Exigen además que se eliminen los pagos de permisos municipales para circular y abastecer mercancías.
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Otras demandas incluyen la actualización de placas, licencias y certificados ante la SICT, la publicación de tarifas oficiales de operación obligatorias, y la modificación del artículo 133 Bis 3-A de la Ley Nacional de Aguas, que sanciona penalmente el traslado de agua en pipas.
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