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ENHYPEN y Santos Bravos: fecha, precios y todo sobre su concierto en CDMX

Los integrantes de ambos grupos ya habían convivido en Corea del Sur

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(HYBE/BELIFTLAB/HYBELATINOAMERICA)
(HYBE/BELIFTLAB/HYBELATINOAMERICA)

ENHYPEN se presentará junto a Santos Bravos en la Ciudad de México, se trata de un evento diferente a los tres conciertos del grupo de K-pop en la Arena CDMX.

El evento se realizará el miércoles 15 de julio de 2026 a las 20:00 horas en Campo Marte.

Este espectáculo forma parte de la serie “Música Pavilion. La edición de este año cuenta con la presencia de ENHYPEN, el grupo surcoreano de K-pop, y Santos Bravos, grupo de HYBE Latinoamérica.

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Cómo será el evento y qué incluye la entrada

La admisión general es la única modalidad disponible. El boleto da derecho al acceso al área del concierto, con la posibilidad de comprar alimentos y bebidas dentro del recinto.

Aún no se ha liberado el mapa del evento ni su duración aproximada, pero se trata de un concierto colaborativo entre los integrantes de ambos grupos.

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El grupo de K-pop y el grupo de pop latino de HYBE tendrán presentación juntos el 15 de julio en México (HYBE/BeLiftLab)

Para quienes adquieran entradas VIP, el acceso incluye beneficios como entrada preferencial, el uso de baños exclusivos y acceso a barras exclusivas (las bebidas deben pagarse por separado).

Precios para ver a ENHYPEN y Santos Bravos

  • Fase 1 General: $850 MXN
  • Fase 1 Acceso VIP: $2,400 MXN
  • Fase 2 General: $1,100 MXN
  • Fase 2 Acceso VIP: $2,800 MXN
  • Fase 3 General: $1,300 MXN
  • Fase 3 Acceso VIP: $3,200 MXN

Precios más cargo por servicio. Fases sujetas a disponibilidad.

Restricciones y recomendaciones para asistentes

El evento está abierto a todo público, pero todas las personas deben adquirir boleto, independientemente de la edad.

Los organizadores insisten en respetar el límite de 8 boletos por comprador, ya que Ticketmaster puede cancelar órdenes que lo sobrepasen, incluso si están asociadas a diferentes datos personales o de pago.

Dónde comprar boletos y servicios disponibles

(HYBE/BELIFTLAB/HYBELATINOAMERICA)
(HYBE/BELIFTLAB/HYBELATINOAMERICA)

La venta de boletos se realiza exclusivamente a través de plataformas oficiales, recomendando revisar los detalles específicos para cada tipo de entrada debido a posibles variaciones en los límites de compra.

  • Preventa de boletos:
    • Del 23 de junio de 2026 a las 11:00 horas (Ciudad de México)
    • Hasta el 25 de junio de 2026 a las 23:59 horas (Ciudad de México)
  • Venta general:
    • A partir del 26 de junio de 2026
  • Página oficial para compra de boletos:
    • https://campomarte26.com/
  • Fecha y lugar del evento:
    • 15 de julio de 2026Campo Marte, Ciudad de México
  • Límite de boletos por comprador:
    • Máximo ocho boletos por persona

Integrantes de Santos Bravos y quiénes son

Santos Bravos es una banda formada por HYBE con talento latinoamericano, algunas de sus canciones son VELOCIDADE, FE, 0% y MHM.

Zaca TV y Santos Bravos juntos en Lima: así fue el encuentro que emocionó a los fans. Captura: @giameier.
Captura: @giameier.
  • Drew Venegas (Estados Unidos/México, 25 años) — líder del grupo, cantante y bailarín con mayor experiencia del quinteto
  • Alejandro Aramburú (Perú, 19 años) — destacado por su estilo personal y el respaldo de su país de origen
  • Gabi Bermúdez (Puerto Rico, 20 años) — aporta carisma, frescura y versatilidad en el escenario
  • Kauê Penna (Brasil, 19 años) — considerado un all-rounder: canto, baile y performance
  • Kenneth Lavíll (México, 16 años) el miembro más joven, reconocido por su disciplina y voz

Integrantes de ENHYPEN

El grupo surcoreano fue formado en 2020 a través del reality show I-Land, bajo BELIFT LAB.

Su debut fue con siete integrantes el 30 de noviembre de 2020 con Border: Day One.

Desde marzo de 2026 opera como sexteto tras la salida de Heeseung.

Seis miembros de ENHYPEN, vestidos de oscuro, posan sonriendo y con pulgares arriba frente a una pared blanca. Usan collares y accesorios de metal
Los integrantes de ENHYPEN visitarán México el 11 de julio (Belift Lab)

Integrantes actuales:

  • Jungwon (líder, vocalista y bailarín, Corea del Sur, 22 años)
  • Jay (rapero principal y vocalista, Seattle, EE. UU., 24 años)
  • Jake (bailarín principal y vocalista, Australia, 23 años)
  • Sunghoon (vocalista y visual, Corea del Sur, 23 años)
  • Sunoo (vocalista, Corea del Sur, 23 años)
  • Ni-Ki (bailarín principal, Japón, 20 años)

La salida de Heeseung - EVAN

El 10 de marzo de 2026, BELIFT LAB anunció la salida de Heeseung de ENHYPEN por diferencias en la dirección musical.

Heeseung no volverá a ENHYPEN: ahora será EVAN en sus actividades como solista
Heeseung no volverá a ENHYPEN: ahora será EVAN en sus actividades como solista (BELIFT LAB)

La noticia sorprendió a los fans, quienes lanzaron una petición en Change.org para que el artista pudiera lanzar música en solitario sin abandonar el grupo. Los fans mexicanos incluso mandaron camiones a las instalaciones de HYBE en Corea del Sur.

En abril, Heeseung adoptó el nombre artístico EVAN y el 22 de junio de 2026 debutó como solista con el sencillo Ride or Die.

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