ENHYPEN y Santos Bravos: fecha, precios y todo sobre su concierto en CDMX

ENHYPEN se presentará junto a Santos Bravos en la Ciudad de México, se trata de un evento diferente a los tres conciertos del grupo de K-pop en la Arena CDMX.
El evento se realizará el miércoles 15 de julio de 2026 a las 20:00 horas en Campo Marte.
Este espectáculo forma parte de la serie “Música Pavilion. La edición de este año cuenta con la presencia de ENHYPEN, el grupo surcoreano de K-pop, y Santos Bravos, grupo de HYBE Latinoamérica.
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Cómo será el evento y qué incluye la entrada
La admisión general es la única modalidad disponible. El boleto da derecho al acceso al área del concierto, con la posibilidad de comprar alimentos y bebidas dentro del recinto.
Aún no se ha liberado el mapa del evento ni su duración aproximada, pero se trata de un concierto colaborativo entre los integrantes de ambos grupos.
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Para quienes adquieran entradas VIP, el acceso incluye beneficios como entrada preferencial, el uso de baños exclusivos y acceso a barras exclusivas (las bebidas deben pagarse por separado).
Precios para ver a ENHYPEN y Santos Bravos
- Fase 1 General: $850 MXN
- Fase 1 Acceso VIP: $2,400 MXN
- Fase 2 General: $1,100 MXN
- Fase 2 Acceso VIP: $2,800 MXN
- Fase 3 General: $1,300 MXN
- Fase 3 Acceso VIP: $3,200 MXN
Precios más cargo por servicio. Fases sujetas a disponibilidad.
Restricciones y recomendaciones para asistentes
El evento está abierto a todo público, pero todas las personas deben adquirir boleto, independientemente de la edad.
Los organizadores insisten en respetar el límite de 8 boletos por comprador, ya que Ticketmaster puede cancelar órdenes que lo sobrepasen, incluso si están asociadas a diferentes datos personales o de pago.
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Dónde comprar boletos y servicios disponibles
La venta de boletos se realiza exclusivamente a través de plataformas oficiales, recomendando revisar los detalles específicos para cada tipo de entrada debido a posibles variaciones en los límites de compra.
- Preventa de boletos:
- Del 23 de junio de 2026 a las 11:00 horas (Ciudad de México)
- Hasta el 25 de junio de 2026 a las 23:59 horas (Ciudad de México)
- Venta general:
- A partir del 26 de junio de 2026
- Página oficial para compra de boletos:
- https://campomarte26.com/
- Fecha y lugar del evento:
- 15 de julio de 2026, Campo Marte, Ciudad de México
- Límite de boletos por comprador:
- Máximo ocho boletos por persona
Integrantes de Santos Bravos y quiénes son
Santos Bravos es una banda formada por HYBE con talento latinoamericano, algunas de sus canciones son VELOCIDADE, FE, 0% y MHM.
- Drew Venegas (Estados Unidos/México, 25 años) — líder del grupo, cantante y bailarín con mayor experiencia del quinteto
- Alejandro Aramburú (Perú, 19 años) — destacado por su estilo personal y el respaldo de su país de origen
- Gabi Bermúdez (Puerto Rico, 20 años) — aporta carisma, frescura y versatilidad en el escenario
- Kauê Penna (Brasil, 19 años) — considerado un all-rounder: canto, baile y performance
- Kenneth Lavíll (México, 16 años) el miembro más joven, reconocido por su disciplina y voz
Integrantes de ENHYPEN
El grupo surcoreano fue formado en 2020 a través del reality show I-Land, bajo BELIFT LAB.
Su debut fue con siete integrantes el 30 de noviembre de 2020 con Border: Day One.
Desde marzo de 2026 opera como sexteto tras la salida de Heeseung.
Integrantes actuales:
- Jungwon (líder, vocalista y bailarín, Corea del Sur, 22 años)
- Jay (rapero principal y vocalista, Seattle, EE. UU., 24 años)
- Jake (bailarín principal y vocalista, Australia, 23 años)
- Sunghoon (vocalista y visual, Corea del Sur, 23 años)
- Sunoo (vocalista, Corea del Sur, 23 años)
- Ni-Ki (bailarín principal, Japón, 20 años)
La salida de Heeseung - EVAN
El 10 de marzo de 2026, BELIFT LAB anunció la salida de Heeseung de ENHYPEN por diferencias en la dirección musical.
La noticia sorprendió a los fans, quienes lanzaron una petición en Change.org para que el artista pudiera lanzar música en solitario sin abandonar el grupo. Los fans mexicanos incluso mandaron camiones a las instalaciones de HYBE en Corea del Sur.
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En abril, Heeseung adoptó el nombre artístico EVAN y el 22 de junio de 2026 debutó como solista con el sencillo Ride or Die.
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