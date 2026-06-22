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Fuerzas Federales hallan bodega con más de 24 mil litros de metanfetamina y sustancias químicas en Sinaloa: hay un detenido

El aseguramiento se realizó en el municipio de Ahome, en medio de la disputa que mantienen Los Chapitos y Los Mayos

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Decomiso de metanfetamina y sustancias químicas en Sinaloa
Foto: Gabinete de Seguridad

Una bodega donde se almacenaba metanfetamina líquida y sustancias químicas fue desmantelada por fuerzas federales y elementos del Ejército Mexicano en el municipio de Ahome, Sinaloa.

El operativo se llevó a cabo el pasado 20 de junio, durante la ejecución de una orden de cateo en un domicilio identificado como punto clave para la comisión de actividades delictivas, el cual culminó con el aseguramiento de miles de litros de precursores y droga, así como en la detención de un hombre.

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Al ingresar a la bodega, los elementos de seguridad localizaron lo siguiente:

  • 24 mil 400 litros de metanfetamina líquida
  • 98 mil 640 litros de sustancias químicas
  • 59 425 kilos de químicos
Decomiso en Sinaloa
Foto: Gabinete de Seguridad
  • 250 cartuchos
  • 2 cargadores
  • 745 costales de fertilizante agrícola
  • 270 tanques de gas
  • 2 vehículos

En el sitio fue detenido un hombre cuya identidad no fue revelada, quien fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente. En tanto, el inmueble y los objetos asegurados quedaron bajo resguardo de las autoridades.

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Decomiso en Sinaloa
Foto: Gabinete de Seguridad

Otro decomiso de sustancias químicas se registró en Culiacán

Un día antes, el 19 de junio, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) localizó un tractocamión en la ciudad de Culiacán, específicamente en el poblado El Bichi de Arriba, al que le realizaron una inspección de seguridad.

Al revisar el camión de carga, los militares localizaron 7 mil litros de sustancias químicas para la elaboración de metanfetamina, por lo que procedieron con su aseguramiento.

En este hecho no se reportaron personas detenidas, por lo que se trataría de un camión que habría sido abandonado de manera previa a la revisión.

Decomiso en Sinaloa
Foto: Gabinete de Seguridad

Estos hechos se registran en un contexto en el que las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa mantienen una disputa desde septiembre de 2024 que ha provocado más de 3 mil homicidios en casi dos años, así como constantes enfrentamientos, privaciones ilegales de la libertad y desapariciones.

ONU documentó los laboratorios, rutas y alianzas del Cártel de Sinaloa en 2025

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes documentó que el Cártel de Sinaloa opera en tres continentes como parte de una red transnacional que produce drogas sintéticas, instala laboratorios fuera de México y establece alianzas con organizaciones criminales locales. Los hallazgos forman parte del Informe 2025 publicado por el organismo de Naciones Unidas en febrero de este año.

La JIFE identificó por nombre al Cártel de Sinaloa —junto al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)— como actores directos en operaciones que van más allá del tráfico fronterizo. El informe trazó un mapa de sus actividades en América Central, América del Sur y Europa.

El Cártel de Sinaloa en el mapa de la ONU

Un mapa mundial con continentes destacados y líneas de colores que indican rutas y puntos de operación, junto a una leyenda y el texto "UNODC Report 2025".
La imagen muestra un mapa global que detalla los laboratorios, rutas y alianzas de cárteles mexicanos en tres continentes, según el informe de la ONU de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La JIFE señaló que la organización sinaloense colabora con estructuras criminales locales en distintas regiones. En América Central, el informe la ubica operando junto a pandillas como la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18, además del Tren de Aragua venezolano y el Clan del Golfo colombiano.

En el extremo sur del continente, Chile registró en enero de 2025 la mayor incautación de metanfetamina de su historia: 844 kilogramos, junto con varios precursores. La operación desarticuló una organización criminal con base en México que ya había fijado como objetivo la región de O’Higgins para instalar un laboratorio de conversión a gran escala de metanfetamina cristalina.

La Fiscalía Nacional de Chile había advertido el problema meses antes. En noviembre de 2024, su Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas publicó un informe en el que señalaba que la presencia de ketamina, metanfetamina y MDMA había crecido de forma sostenida durante la última década en el país.

Laboratorios clandestinos fuera de México: el caso europeo

Cártel de Sinaloa-precursores químicos
Foto: Jesús Aviles / Infobae México

En junio de 2024, las autoridades francesas desmantelaron el primer laboratorio de metanfetamina a gran escala descubierto en Europa. Las investigaciones posteriores establecieron vínculos directos entre la red responsable y el Cártel de Sinaloa, además de grupos delictivos en Bélgica, España y los Países Bajos.

Diez meses después, en abril de 2025, Bélgica desarticuló otro laboratorio clandestino. Ese sitio llevaba más de un año en funcionamiento y tenía capacidad para producir cientos de kilogramos de anfetamina y metanfetamina al mes, según consignó la JIFE.

La cadena de precursores químicos y la producción de fentanilo

La JIFE documentó que las organizaciones criminales acceden a sustancias químicas especializadas a través de cadenas logísticas internacionales difíciles de detectar, aunque se ha identificado que el principal país de origen es China. Uno de los casos registrados fue la interceptación de tres toneladas de 1-boc-4-piperidona, un precursor directo del fentanilo, cuyo origen y destino apuntaban a redes de abastecimiento vinculadas a grupos mexicanos.

El organismo calculó que esa cantidad habría permitido fabricar entre 1.4 y 3.3 toneladas de fentanilo. El volumen habría bastado para producir cientos de millones de dosis con potencial letal.

Finalmente, concluyó en que los grupos criminales ya no solo organizan el tráfico de drogas, sino que sus actividades se ampliaron a la distribución y fabricación en distintas regiones del mundo.

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