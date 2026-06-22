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MasterChef 24/7: esta sería la verdadera razón por la que salió María del Carmen Ramos Calderón

La concursante ya no está en la competencia culinaria

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Mujer de pie con delantal blanco y brazos cruzados, enmarcada por un contorno luminoso, con el logo de MasterChef y utensilios de cocina sobre fondo de madera.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La reciente eliminación de María del Carmen Ramos Calderón en MasterChef México 24/7 dejó un vacío entre participantes y seguidores.

La salida se atribuyó oficialmente a motivos médicos, aunque la explicación completa generó múltiples especulaciones en redes sociales que ya circulan.

La ausencia de María del Carmen se hizo notoria luego de la Batalla por Equipo, donde el equipo rojo, al que pertenecía, tuvo una jornada poco afortunada.

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Tras regresar a la casa, la cocinera manifestó malestares físicos y pidió atención médica. A partir de ese momento, no participó más en las siguientes actividades ni clases, situación que alimentó conjeturas entre el público.

Durante la emisión del 21 de junio, la presentadora del reality comunicó que la concursante dejaba la competencia. La producción solo mencionó “cuestiones médicas” como razón de su salida.

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En su mensaje de despedida, María del Carmen agradeció a los jueces y expresó: “Sus palabras duras me sirvieron para impulsarme.

Me voy a llevar su esencia y su pasión por la comida”, mostrando gratitud y dejando abierta la puerta para un reencuentro futuro.

Qué se dijo sobre la salida de María del Carmen Ramos Calderón

La versión oficial sobre la salida de María del Carmen Ramos Calderón de MasterChef 24/7 fue comunicada durante la transmisión del programa y confirmada por la conductora Claudia Lizaldi: la concursante abandonó la competencia por recomendación médica tras presentar desgaste físico y emocional.

El equipo médico del reality evaluó su estado y resolvió que lo más conveniente era priorizar su salud, por lo que no continuó en la competencia.

En cuanto a los rumores, en los días previos a la confirmación oficial, se generaron varias especulaciones entre los seguidores y otros participantes debido a la ausencia de María en clases, retos y dinámicas del programa.

Los comentarios en redes sociales y dentro del propio grupo apuntaban a distintas posibles causas: desde una lesión, problemas personales o incluso un posible conflicto interno, pero ninguna de esas versiones fue confirmada

Rumores sobre el motivo de la salida

Tras la salida de la cocinera, surgieron teorías entre los propios participantes.

Una de ellas compartió en conversación que María del Carmen le habría confesado que, en caso de confirmarse un embarazo, no volvería al programa.

Durante la última revisión médica, le informaron que estaba esperando un bebé. La participante relató: “Me dijo: ‘Si estoy, ya no regreso’”, reforzando así la hipótesis del embarazo.

La producción de MasterChef México 24/7 no ha confirmado ni desmentido estos rumores y mantiene que la decisión fue estrictamente por salud.

MasterChef México
(Captura de pantalla YouTube MasterChef México)

En redes sociales, muchos usuarios celebraron que la concursante priorizara su bienestar y el de su familia, deseándole lo mejor en esta nueva etapa.

¿Quién es María del Carmen Ramos Calderón?

Conocida como ‘Molly’ entre sus allegados, María del Carmen es manicurista profesional y madre de una niña. Originaria del Estado de México, se ganó el aprecio del público al compartir durante el reality las adversidades que enfrentó en su infancia debido a la pobreza.

Gracias a su carisma y determinación, fue considerada una de las favoritas para ganar el certamen.

En resumen, María del Carmen Ramos Calderón abandonó ‘MasterChef México 24/7’ por razones médicas, según lo anunciado oficialmente, aunque entre participantes y usuarios de redes sociales circula la versión de un embarazo como el verdadero motivo.

La concursante aún no ha hecho declaraciones públicas para confirmar o desmentir esta información, y la producción ha mantenido la confidencialidad respecto a los detalles de su salida.

La huella de María en MasterChef 24/7

Desde el inicio de la temporada, María del Carmen Ramos Calderón se distinguió entre los concursantes por su historia personal y su pasión por la cocina. Obtuvo el delantal blanco en las primeras semanas del programa, lo que evidenció su potencial y la posicionó como una de las favoritas para avanzar en la competencia.

Durante su recorrido, presentó platillos inspirados en recetas familiares y tradiciones gastronómicas, ganándose elogios de los jueces por la calidad y autenticidad de sus propuestas.

Además de su desempeño en la cocina, sobresalió por su actitud positiva y su disposición para enfrentar los desafíos semanales.

La salida de María representa una baja significativa para el desarrollo de MasterChef 24/7.

Su paso dejó una marca tanto en la audiencia como en el grupo de concursantes que continúan luchando por el título.

El retiro fue recibido con comprensión y respeto, mientras la competencia avanza hacia sus etapas finales.

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