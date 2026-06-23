Qué pasará con Keylor Navas y Pumas: revelan la decisión del arquero con la llegada de Esteban Solari (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La salida de Efraín Juárez del club Universidad Nacional no solo causó incertidumbre entre la directiva, también en la plantilla. Y uno de los elementos más importantes que gestionó el estratega mexicano fue la contratación de Keylor Navas; ahora de cara al Apertura 2026 existe incertidumbre en torno a lo que pasará con el arquero Tico.

Recientemente trascendió que Navas ya habría tomado una decisión al respecto, Keylor Navas se queda en Pumas y perfila su continuidad para el Apertura 2026, pese a la llegada de Esteban Solari al banquillo del Club Universidad. El arquero costarricense tiene contrato hasta el verano de 2027.

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Hasta el momento, Keylor Navas seguirá en el conjunto del Pedregal para cumplir su contrato con el club de la Liga MX. Aunque el guardameta reconoció que tiene una cláusula de salida, su escenario inmediato es continuar con el equipo universitario en México.

Keylor Navas seguirá en el conjunto del Pedregal (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La permanencia del exportero del Real Madrid y PSG tomó fuerza después de semanas de incertidumbre. Durante el Clausura 2026, Pumas concretó la renovación del tico tras una negociación en la que surgió el tema salarial.

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En ese momento, Efraín Juárez era el director técnico del club. El acuerdo evitó que el vínculo terminara en el verano de este año mundialista y dejó al equipo con portero por una temporada más.

La renovación de Navas con Pumas

Antes de cerrar su extensión de contrato, la relación entre ambas partes enfrentó dudas por la duración del proyecto y las condiciones económicas. Aun así, el guardameta ya había expresado que se sentía cómodo en el futbol mexicano y en Pumas.

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Ese contexto alimentó las versiones sobre una posible salida, sobre todo porque la llegada del costarricense al cuadro auriazul no se planteó originalmente como una etapa larga. Pese a ello, la directiva y el jugador buscaron alargar la relación laboral.

La información disponible no aclara el desenlace del tema salarial. Ese punto figuraba entre las principales condiciones del arquero para quedarse en el equipo.

Pese al cambio en el banquillo, la información apunta a que Keylor Navas seguirá en el plantel (Luz Coello/ Infobae México)

Qué cambia con la llegada de Esteban Solari

Pumas nombró a Esteban Solari como su nuevo entrenador y, a partir de ese movimiento, volvió la pregunta sobre el futuro de Navas. La duda surgió por la cercanía que el guardameta mantenía con el extécnico Juárez.

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Solari es un entrenador argentino con paso por Godoy Cruz, en Argentina, y Pachuca, en México. Además, como futbolista defendió la camiseta universitaria en la temporada 2007-2008.

Pese al cambio en el banquillo, la información apunta a que Keylor Navas seguirá en el plantel. Su renovación se firmó a inicios de este año y lo mantiene vinculado al club mientras no se active la cláusula de salida que el propio jugador reconoció en su contrato.

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Pumas le dio la bienvenida a Esteban "Tano" Solari como su nuevo entrenador (X/ @PumasMX)

La cláusula y los números del arquero costarricense

Durante sus vacaciones, el arquero habló sobre su presente y dejó abierta la puerta contractual a un cambio, aunque sin poner en duda su calma actual. “Yo estoy tranquilo, viviendo el presente. Los equipos, cuando uno juega bien, siempre tienen interés”.

El portero explicó el alcance de esa condición. “Yo tengo cláusula de salida; un equipo puede pagar y yo cambiar de club, pero estoy tranquilo. El único que sabe el futuro es Dios. Uno no sabe qué pasará”.

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También remarcó su panorama inmediato en el club universitario. “La realidad es que tengo contrato y solo queda disfrutar de este lapso de vacaciones”.

En su etapa con Pumas, el costarricense disputó 27 partidos en tres torneos: dos de Liga MX y la Leagues Cup 2025. En todos arrancó como titular.

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El balance general eleva su registro a 42 partidos en todas las competencias. Desde su llegada, solo tuvo dos ausencias: ante Inter de Miami en la Leagues Cup y contra Juárez en la Jornada 16 del Clausura 2026.

Sus cifras también incluyen 3,510 minutos, 53 goles recibidos y 13 vallas invictas. En el primer semestre de 2026, además, fue una de las figuras del equipo que alcanzó el subcampeonato de la Liga MX.

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