“¡Fuera, no te queremos en Hildago!": arrojan huevos y tomates a Fernández Noroña

El diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña fue increpado este domingo mientras participaba en un evento político en Huichapan, en el estado de Hidalgo. Un grupo de personas empezaron a gritarle “fuera Noroña no te queremos en Hidalgo” y posteriormente empezaron a lanzarle huevos y tomates .

Fernández Noroña se encontraba en dicho municipio en un acto de campaña, dándole espaldarazo a Humberto Endonio en su candidatura, por el Partido del Trabajo, a la alcaldía de Huichapan.

Las agresiones en su contra se dieron mientras el diputado federal encabezaba una asamblea informativa.

En redes sociales se difundió rápidamente el momento en el que Gerardo Fernández se encuentra hablando, mientras que un grupo, se escucha, empieza a gritar consignas en su contra. Luego el legislador petista empieza a acusarlos de “provocadores” y “cobardes” y estos, a su vez, escalaron en el ataque aventandole los alimentos mencionados. Acto seguido, los compañeros de Noroña, que se encontraban al frente con él, intentaron protegerlo y acabar con las agresiones.

Posteriormente, en su cuenta de Twitter, Fernández Noroña denunció los hechos e incluso culpó al hermano del aspirante a la alcaldía de Huichapan por el Partido Verde, Emerito Moreno Magos, de encabezar las agresiones en su contra.

“ Un grupo de provocadores llegó a agredir, primero verbalmente, y luego, aventaron jitomates y huevos para reventar la asamblea en Huichapan . Éstos son. El de la primer foto a la izquierda, los encabezó, es hermano del candidato suplente a la presidencia” , escribió.

En otra serie de mensajes, el diputado del PT agregó: “Cobarde agresión recibí en Huichapan por parte del candidato del @partidoverdemex, Emeterio Moreno Magos. Muy bien el evento (...) Nosotros hicimos una reunión en Huichapan. Fueron los golpeadores de Emeterio Moreno Magos quienes nos agredieron. Ahí nuestra reunión”.

Luego de que se presentara esta situación, el propio Partido del Trabajo señaló que denunciaría los señalamientos de Fernández Noroña antes los órganos electorales y judiciales correspondientes pues, advirtieron, no permitirán que por “la frustración al calor político" sus opositores ataquen de manera impune a los pobladores. “Huichapan no puede tener campañas de agresión y violencia”, insistieron.

En tanto, Emerito Moreno Magos, el candidato del PVEM señalado por Fernández Noroña, se deslindó de estos hechos, diciendo que él era víctima de calumnias por parte del legislador del PT , quien lo ha tildado de “narcotraficante y secuestrador”.

“El diputado Noroña me hace responsable de esos actos. El señor jamás me ha conocido, me está calumniando, dice que soy un narcotraficante, que soy un secuestrador, que soy un delincuente”, acusó.

En un video publicado en su página de Facebook, Moreno Magos advirtió que él también interpondrá las denuncias correspondientes en contra del diputado del PT, por esos hechos .

“No es correcto que este señor, Noroña, me levante falsos, pediré el apoyo del Instituto Estatal Electoral para que se aclaren las cosas”, sentenció.

Moreno Magos insistió en que se presentará ante las autoridades correspondientes “para que tomen cartas en el asunto”. Además, hizo un llamado a los demás candidatos a la alcaldía de Huichapan a manejarse con respeto.

Cabe señalar que en las últimas semanas, Gerardo Fernández Noroña, vicecoordinador del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputado, estuvo en el foco de atención al discrepar con el presidente López Obrador por decidir que el PRI –y no el PT– encabezara este año legislativo la Mesa Directiva del Congreso, “es un gravísimo error”, advirtió.

El diputado publicó entonces en su cuenta de Twitter: “Pues hoy el compañero presidente Andrés Manuel López Obrador decidió que el PRI encabece la Cámara de Diputados. Veremos qué deciden los compañeros de Morena. Sostengo que es un error gravísimo. Y explicaré hoy la razón”.

En la conferencia matutina de este lunes 31 de agosto, Andrés Manuel López Obrador mencionó que está establecido que al tercer año es para el que obtuvo el tercer lugar o tercera fuerza política, en relación a la bancada que debe presidir la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados.

La tercera fuerza política era el PRI, pero ante la suma de legisladores, el PT ahora ocupa dicho lugar, con 47 integrantes. Cabe señalar que comenzaron la actual legislatura con 29 integrantes.





