Golpe al narco en Guerrero y Tlaxcala: aseguran más de tres toneladas de cocaína y detienen a cinco personas

Parte de la droga asegurada (X/@OHarfuch)

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sorbe el aseguramiento de casi una tonelada de cocaína en Tlaxcala como resultado de un cateo. Además, el funcionario destacó otro aseguramiento de droga en Guerrero que supera las 2 toneladas.

El funcionario destacó en sus rede sociales que se trata del aseguramiento de alrededor de seis millones de dosis en las dos acciones referidas.

Cateo en Tlaxcala

El 22 de junio las autoridades informaron sobre la incautación de 900 paquetes con la droga, así como armamento y equipo táctico. La revisión fue realizada en un inmueble en el municipio de San Diego Xocoyucan, de manera particular en el lugar conocido como Camino Ex-Hacienda Xocoyucan, en la colonia Centro, sitio en el que había 900 kilos de presunta cocaína, armas de fuego largas, cargadores, cartuchos y otros indicios.

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Ejecución de una orden de cateo en el municipio San Diego Xocoyucan. La operación, coordinada con SSPC y Marina, llevó al aseguramiento de aproximadamente 900 kilogramos de posible cocaína, seis armas de fuego, cartuchos y cargadores (FGR)

Los uniformados llegaron al sitio como resultado de una denuncia por parte de la SSPC que vieron a un sujeto armado entrar al sitio, donde había otra persona y varios paquetes al parecer con drogas.

Es por lo anterior que fue solicitada y ejecutada una orden de cateo que resultó en el aseguramiento de seis armas de fuego largas, cajas con cartuchos, cargadores, además de 900 tabiques de aproximadamente un kilo cada uno y con cocaína.

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Las estimaciones de las autoridades indican que la incautación representa una afectación económica de 194 millones de pesos para la delincuencia organizada.

Además, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que continuarán las averiguaciones por los hallazgos en el sitio y compartieron un video que muestra parte de las acciones realizadas en el lugar.

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Detenciones e incautación en Guerrero

Mientas que en Guerrero, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) realizaron el aseguramiento de cinco personas y más de dos (2.1) toneladas de cocaína.

(X/@OHarfuch)

“En conjunto, se han asegurado más de 3 toneladas de cocaína, con lo que se evitó que alrededor de 6 millones de dosis llegaran a la población y se generó una afectación económica superior a 600 millones de pesos para grupos de la delincuencia organizada”, es parte de lo informado por la Secretaría de Seguridad federal. No fueron revelados los nombres de las personas arrestadas.

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Aseguramiento de cocaína en Colima

Días antes, el 20 de junio pasado la Semar informó sobre el aseguramiento de 268 paquetes que dieron un peso total de 270 kilos de cocaína en el recinto portuario de Manzanillo, Colima.

Los indicios fueron localizados al interior de un contenedor durante las maniobras de descarga de un buque portacontenedores. A bordo de la misma embarcación viajaban dos hombres en condición migratoria irregular, quienes se encontraban en buen estado de salud al momento de su detención y fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la determinación de su situación jurídica.

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La acción fue realizada en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la SSPC y la FGR, esta última a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Elementos de la FGR realizaron las diligencias de pesaje, conteo e identificación de los indicios. La carga asegurada quedó a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien tiene a su cargo la integración de la carpeta de investigación del caso.

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