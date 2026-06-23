EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 23 de junio

En pocas líneas:
05:48 hsHoy
Por la mañana, el ambiente será fresco a templado con bancos de niebla en zonas altas y cielo parcialmente nublado a medio nublado. Por la tarde, la temperatura subirá y el cielo se cubrirá. Hay probabilidad de chubascos con lluvias fuertes de entre 25 y 50 milímetros en 24 horas en la Ciudad de México y en el oeste y suroeste del Estado de México. Las precipitaciones pueden venir acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.
La temperatura máxima estimada en la Ciudad de México es de 25 a 27 grados Celsius; la mínima, de 14 a 16 grados. El viento sopla en dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.