EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 23 de junio

Por la mañana, el ambiente será fresco a templado con bancos de niebla en zonas altas y cielo parcialmente nublado a medio nublado. Por la tarde, la temperatura subirá y el cielo se cubrirá. Hay probabilidad de chubascos con lluvias fuertes de entre 25 y 50 milímetros en 24 horas en la Ciudad de México y en el oeste y suroeste del Estado de México. Las precipitaciones pueden venir acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.