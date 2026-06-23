Asesinato de mujer frente al IMSS de Ciudad Obregón es investigado por vínculos directos con grupos criminales

La mujer fue atendida por agentes de seguridad (Especial)

Luego de que hubo un ataque armado en Ciudad Obregón, Sonora, que dejó una mujer muerta, las autoridades estatales identificaron que dicha agresión habría sido un ataque directo en contra de la misma, al parecer por presuntos nexos con grupos criminales.

La víctima fue identificada por la Fiscalía General del Estado de Sonora (FGJES) como Grecia María “N”, quien fue atacada el 20 de junio pasado en la colonia Bella Vista, en el municipio de Cajeme.

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“Las primeras indagatorias y el análisis de contexto establecen de manera contundente que fue una agresión focalizada derivada de la participación de la víctima en actividades ilícitas y su entorno criminogénico [SIC]”, es parte de lo informado por las autoridades.

Atasque habría sido por una disputa territorial

Según las averiguaciones de la Fiscalía de Sonora, la mujer tenía un parentesco directo con un sujeto identificado como generador de violencia y quien tiene vínculos con actividades ilícitas, lo que representa el principal móvil de la investigación.

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Múltiples vehículos y agentes de policía municipal y estatal se encuentran en una calle de Ciudad Obregón, Sonora,. La víctima fue identificada como Grecia María "N", quien fue atacada con arma de fuego en la colonia Bella Vista, un hecho vinculado a actividades ilícitas y narcomenudeo, según reportes de la FGJES (Especial)

El reporte de las autoridades establece que la agresión reciente fue realizado afuera de un comercio, sitio al que llegaron sujetos en un vehículo que dispararon de manera directa contra la mujer.

Tras la agresión, fueron asegurados casquillos percutidos. Las averiguaciones de las autoridades señalan que dicho ataque sería por una disputa de territorio entre grupos criminales rivales que buscan el control de la venta de narcóticos.

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Investigaciones se basan en el historial delictivo de la victima

La Fiscalía de Sonora señala que la mujer ahora fallecida contaba con registros penales pues en agosto de 2025 enfrentó un proceso judicial luego de que fue detenida por llevar 197 envoltorios de marihuana, ocasión en que le juez le otorgó medidas cautelares en libertad.

Aunado a lo anterior, la institución establece que la mujer asesinada tenía una relación sentimental y de parentesco con sicarios y generadores de violencia en una estructura criminal que opera en la zona.

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(Foto: X@SonoraSeguridad)

“Las agresiones derivadas de estas actividades de riesgo no eran un hecho aislado en su entorno”, es parte de lo compartido por la institución.

Incluso en octubre de 2021 ya había sido herida por un disparo, hechos registrados en un domicilio de la colonia Miravalle, un lugar identificado de manera plena como punto de venta y distribución de droga.

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Tras la agresión en redes sociales fueron compartidas imágenes que muestran a un elemento de la policía cargando a la mujer atacada.

Detenido “El Coyotito” en Sonora

Mientras que el 18 de junio pasado fue informada la detención en Sonora de Enrique “N”, alias El Coyotito, identificado como objetivo prioritario y presunto integrante de un grupo delictivo con operación en los municipios de Ímuris, Cucurpe, Nogales y Magdalena de Kino.

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Fue capturado en un rancho ubicado en una zona despoblada de Ímuris. El detenido acumula cuatro órdenes de aprehensión vigentes por delitos de alto impacto, entre ellos privación ilegal de la libertad, homicidio calificado, tentativa de homicidio calificado y asociación delictuosa.

Un hombre con camisa gris y mangas cortas es esposado por agentes de policía, con sus manos unidas al frente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los hechos que se le atribuyen figura la agresión armada del 30 de julio de 2020 contra el comandante Daniel “N”, adscrito a la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), quien perdió la vida durante un operativo de vigilancia en las inmediaciones de Estación Llano, municipio de Santa Ana. Además, las autoridades lo investigan por el homicidio de Aarón “N”, agente de la Policía Municipal de Santa Ana, perpetrado en septiembre de 2021, y por una agresión contra un elemento de la AMIC registrada en abril de 2026.

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La FGJES señala a Enrique “N” como generador de violencia e integrante de una estructura criminal activa en la región norte del estado. La dependencia reafirmó su compromiso de perseguir penalmente a objetivos prioritarios vinculados con homicidios, agresiones contra corporaciones de seguridad y otros delitos de alto impacto.