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¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el Home Run Derby de la Liga Mexicana de Beisbol?

Los mejores jonroneros de la temporada competirán frente a frente en búsqueda de quedarse con el trono

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Los mejores jonroneros de la temporada competirán frente a frente en búsqueda de quedarse con el trono. (Infobae México: Jovani Pérez)
Los mejores jonroneros de la temporada competirán frente a frente en búsqueda de quedarse con el trono. (Infobae México: Jovani Pérez)

El Home Run Derby 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol se realizará este sábado 27 de junio en el Walmart Park de Monterrey, como parte de las actividades del fin de semana del Juego de Estrellas, donde cuatro bateadores de la Zona Sur y cuatro de la Zona Norte participarán en la competencia por el trono.

Quiénes serán los participantes del HR Derby 2026

Jon Singleton con los Diablos Rojos del México. (Instagram: Diablos Rojos del México)
Jon Singleton con los Diablos Rojos del México. (Instagram: Diablos Rojos del México)

A continuación, te presentamos aquellos peloteros que participarán del Festival de Cuadrangulares:

Zona Norte

  • Josh Lester: Apenas en su segunda temporada con los Sultanes de Monterrey se ha convertido en el máximo jonronero de los Fantasmas Grises, por lo que su poder con el madero es más que evidente.
  • Justin Turner: El ex estrella de los Dodgers en la MLB ha caído como anillo al dedo en los Toros de Tijuana, pues pese al poco tiempo que lleva con el equipo, su recorrido y experiencia en el mejor beisbol del mundo lo respalda.
  • Alejandro Mejía: El jugador del Caliente de Durango llegar por su revancha tras estar presente en la edición del 2025, donde apenas logró conectar dos cuadrangulares, pero sus buenas actuaciones lo han colocado nuevamente en el Home Run Derby, siendo el tercer máximo jonronero de la liga en los últimos tres años con 56. detrás de los ya retirados Art Charles (57) y Ángel Reyes (61).
  • Zoilo Almonte: El ex jugador de los Sultanes de Monterrey regresará a casa y ahora con los Tecolotes de los dos Laredos llevan 11 cuadrangulares en la temporada.

Zona Sur

  • Juan Santana: Es el pelotero con menos cantidad de cuadrangulares de los presentes, pero no deja de ser un bateador temible con los Guerreros de Oaxaca.
  • Jon Singleton: Es el segundo jugador con más vuelacercas de la temporada y desde su regreso a los Diablos Rojos del México se ha convertido en una pieza fundamental del equipo.
  • Gabriel Cancel: El pelotero de los Bravos de León encabeza la tabla de máximos jonroneros con 20 cuadrangulares.
  • Moisés Gómez: Está empatado en cuarto lugar de la lista de HRs con Yangervis Solarte y Zoilo Almonte, siendo una pieza clave en los Pericos de Puebla.

El evento promete una competencia cerrada entre bateadores de poder comprobado, tanto experimentados como emergentes, lo que anticipa un espectáculo atractivo para la afición durante el fin de semana del Juego de Estrellas.

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Formato HR Derby

Desde 2021, la LMB implementó un nuevo formato, y ahora, después de 93 juegos en temporada regular, los seis equipos mejor posicionados de cada zona avanzan a la postemporada.
(Instagram/ @guerrerosoax)

El Home Run Derby 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol implementa un formato basado en swings y no en tiempo, similar al que ahora también utiliza la MLB. Aquí te explico el formato de manera detallada:

  • Participan ocho bateadores, cuatro de la Zona Norte y cuatro de la Zona Sur.
  • En la primera ronda, cada participante tiene 20 swings para conectar la mayor cantidad de cuadrangulares posible. Todos los swings cuentan, sin importar si terminan en jonrón o no.
  • Los cuatro peloteros con más jonrones avanzan a la siguiente etapa (semifinales).
  • En la segunda ronda (semifinal), los clasificados se enfrentan en duelos directos: el que más jonrones conectó en la primera ronda enfrenta al cuarto; el segundo se mide ante el tercero. En esta ronda, cada bateador tiene 15 swings.
  • Si hay empate en la primera ronda, avanza el jugador que haya conectado el cuadrangular de mayor distancia. En semifinales y final, el desempate es por rondas de tres swings adicionales hasta que haya un ganador.
  • En la final, los dos mejores se enfrentan bajo el mismo formato de 15 swings para definir al campeón.
  • Si algún pelotero conecta jonrón en su último swing, puede seguir bateando hasta que falle en conectar cuadrangular.

Este formato busca dinamismo y emoción para los aficionados, priorizando el espectáculo de poder de los mejores jonroneros de la liga.

Cuándo y dónde ver el Home Run Derby

El Home Run Derby 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol se llevará a cabo este sábado 27 de junio a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá verse a través de los distintos canales que suelen transmitir los juegos: ESPN, FOX ONE, Claro Sports, TVC Deportes, etc.

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